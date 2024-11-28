再睡5分鐘開心果奶蓋飲料新登場！今年秋冬可以說是開心果大爆發的時刻，各家都紛紛祭出各種不同開心果甜點、開心果飲料，香濃的滋味讓人忍不住朝聖吃起來。再睡5分鐘再加碼和Amo阿默蛋糕，聯手推出「達克瓦茲騎士｜棉被午茉綠 x 開心果」禮盒，還祭出兩款全新開心果風味飲品，聖誕節當天更將推出「全品項買一送一」， 回饋長期支持再睡5分鐘的飲料控。
▲▼飲料買一送一先筆記，再睡5分鐘新品開心果奶蓋系列/WalkerLand窩客島整理提供。
這次，再睡5分鐘以開心果為主題推出兩款限量飲品，首推「開心果奶蓋」濃厚綿密的奶蓋搭配真實開心果碎，五款茶底自由選擇，讓開心果風味層層堆疊。而「開心果金萱沙沙」則將開心果與四季金萱茶凍結合，口感豐富又充滿茶韻。更將於12/25聖誕節加碼推出一日快閃活動，只要到門市唸出通關密語「一起開心果聖誕」，即可享全品項買一送一優惠，數量有限，先到先得。
▲▼再睡5分鐘新品「開心果奶蓋茶」、「開心果金萱沙沙」/WalkerLand窩客島整理提供。
此外，再睡5分鐘和Amo阿默蛋糕推出聯名禮盒「達克瓦茲騎士｜棉被午茉綠 x 開心果」，使用義大利西西里島純開心果醬製成，搭配再睡5分鐘的鹹香奶蓋茶「棉被午茉綠」，打造法式達克瓦茲甜點，讓人一口就能感受濃郁的開心果風味，即日起於全台再睡5分鐘門市限量販售。Amo阿默蛋糕同步推出「日安紅乳酪蛋糕」，將再睡5分鐘的日安紅茶融入乳酪蛋糕中，紅茶的焦糖蜜香結合輕乳酪的細膩口感，為聖誕增添一抹幸福氣息。
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▲▼再睡5分鐘新品「開心果奶蓋茶」、「開心果金萱沙沙」/WalkerLand窩客島整理提供。
再睡5分鐘ＸAmo阿默蛋糕聯名
口味：達克瓦茲騎士｜棉被午茉綠 x 開心果
售價：$230元/8入、$460元/16入
購買通路：全台再睡5分鐘門市獨家販售
再睡5分鐘開心果奶蓋系列
販售時間：2024/12/10~2025/2/9
品項與價格：
開心果奶蓋 日安紅/午茉綠/四季金萱/深焙烏龍/熟八蕎麥 $75/L Size
開心果金萱沙沙 $85/M Size