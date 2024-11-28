為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 美食 > 再睡5分鐘買一送一！​​​​​​​開心果奶蓋茶、開心果達克瓦茲要吃也要喝。

再睡5分鐘買一送一！​​​​​​​開心果奶蓋茶、開心果達克瓦茲要吃也要喝。

再睡5分鐘 買一送一 開心果 飲料 more
2024-11-28 10:40:00 文字：編輯 鄭雅之 即時報導 圖片：再睡5分鐘
share
編輯 鄭雅之

編輯 鄭雅之

再睡5分鐘開心果奶蓋飲料新登場！今年秋冬可以說是開心果大爆發的時刻，各家都紛紛祭出各種不同開心果甜點、開心果飲料，香濃的滋味讓人忍不住朝聖吃起來。再睡5分鐘再加碼和Amo阿默蛋糕，聯手推出「達克瓦茲騎士｜棉被午茉綠 x 開心果」禮盒，還祭出兩款全新開心果風味飲品，聖誕節當天更將推出「全品項買一送一」， 回饋長期支持再睡5分鐘的飲料控。

▲▼飲料買一送一先筆記，再睡5分鐘新品開心果奶蓋系列/WalkerLand窩客島整理提供。



這次，再睡5分鐘以開心果為主題推出兩款限量飲品，首推「開心果奶蓋」濃厚綿密的奶蓋搭配真實開心果碎，五款茶底自由選擇，讓開心果風味層層堆疊。而「開心果金萱沙沙」則將開心果與四季金萱茶凍結合，口感豐富又充滿茶韻。更將於12/25聖誕節加碼推出一日快閃活動，只要到門市唸出通關密語「一起開心果聖誕」，即可享全品項買一送一優惠，數量有限，先到先得。

▲▼再睡5分鐘新品「開心果奶蓋茶」、「開心果金萱沙沙」/WalkerLand窩客島整理提供。


此外，再睡5分鐘和Amo阿默蛋糕推出聯名禮盒「達克瓦茲騎士｜棉被午茉綠 x 開心果」，使用義大利西西里島純開心果醬製成，搭配再睡5分鐘的鹹香奶蓋茶「棉被午茉綠」，打造法式達克瓦茲甜點，讓人一口就能感受濃郁的開心果風味，即日起於全台再睡5分鐘門市限量販售。Amo阿默蛋糕同步推出「日安紅乳酪蛋糕」，將再睡5分鐘的日安紅茶融入乳酪蛋糕中，紅茶的焦糖蜜香結合輕乳酪的細膩口感，為聖誕增添一抹幸福氣息。

推薦閱讀：NO COFFEE開心果新品！開心果可頌 開心果奶蓋拿鐵一定要吃。

▲▼再睡5分鐘新品「開心果奶蓋茶」、「開心果金萱沙沙」/WalkerLand窩客島整理提供。

 

再睡5分鐘ＸAmo阿默蛋糕聯名

口味：達克瓦茲騎士｜棉被午茉綠 x 開心果
售價：$230元/8入、$460元/16入
購買通路：全台再睡5分鐘門市獨家販售
 

再睡5分鐘開心果奶蓋系列

販售時間：2024/12/10~2025/2/9
品項與價格：
開心果奶蓋 日安紅/午茉綠/四季金萱/深焙烏龍/熟八蕎麥  $75/L Size
開心果金萱沙沙 $85/M Size

 

 

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
#買一送一
morechevron_right
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
延伸閱讀
33元芋圓奶綠要喝！連續13天「飲料買一送一」先找到康青龍喝，再加碼「買幾杯飲料、就送幾張電影票」。
 編輯 鄭雅之
COMEBUY第二杯半價！飲料控的回憶殺「話梅冰綠、話梅檸檬綠」強勢回歸，COMEBUY中秋優惠第二杯半價。
 編輯 張人尹
7大全家甜點新品要吃！再睡5分鐘「芋頭午茉歐蕾」、Kitkat「巧克力酷繽沙」新聯名，第二件6折很可以。
 編輯 鄭雅之
無條件買一送一！2/29不限量「萬波買一送一」四年一次開趴去，清爽系「大青梅果綠」叫229壽星請客。
 編輯 鄭雅之
keyboard_arrow_up