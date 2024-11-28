再睡5分鐘開心果奶蓋飲料新登場！今年秋冬可以說是開心果大爆發的時刻，各家都紛紛祭出各種不同開心果甜點、開心果飲料，香濃的滋味讓人忍不住朝聖吃起來。再睡5分鐘再加碼和Amo阿默蛋糕，聯手推出「達克瓦茲騎士｜棉被午茉綠 x 開心果」禮盒，還祭出兩款全新開心果風味飲品，聖誕節當天更將推出「全品項買一送一」， 回饋長期支持再睡5分鐘的飲料控。



▲▼飲料買一送一先筆記，再睡5分鐘新品開心果奶蓋系列/WalkerLand窩客島整理提供。



再睡5分鐘ＸAmo阿默蛋糕聯名

口味：達克瓦茲騎士｜棉被午茉綠 x 開心果

售價：$230元/8入、$460元/16入

購買通路：全台再睡5分鐘門市獨家販售



再睡5分鐘開心果奶蓋系列

販售時間：2024/12/10~2025/2/9

品項與價格：

開心果奶蓋 日安紅/午茉綠/四季金萱/深焙烏龍/熟八蕎麥 $75/L Size

開心果金萱沙沙 $85/M Size