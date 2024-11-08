開心果奶蓋免費加！手搖杯ODD ONE OUT（OOO）超高人氣「開心果飲品」系列這次強回歸，OOO這次推出三款全新升級的開心果系列，無論開心果抹茶、開心果鐵觀音鮮奶茶、還有超濃厚的「特！開心果鐵觀音鮮奶茶香緹」開心果奶蓋奶茶，並且在新品開賣推出「免費加奶蓋」優惠，開心果控一定要先衝。



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開幕一週年，OOO超人氣開心果飲品系列再度回歸，這次推出三款全新升級版開心果特調，打造超濃厚的堅果風味。主打款「特！開心果鐵觀音鮮奶茶香緹」每杯用36顆開心果，搭配奢華香緹奶蓋，口感超多層次。「開心果鐵觀音鮮奶茶」則以深烘焙的鐵觀音烏龍為基底，讓人喝得到焦糖蜜香與開心果的堅果香氣。此外，還有一款「開心果抹茶」結合手刷宇治抹茶的微苦，與開心果的濃厚香氣形成獨特對比，帶來大人系微苦風味。







為了回饋粉絲，OOO特別推出了「免費加開心果香緹奶蓋」的活動，11/8-11/14期間，只要在敦南概念店購買任一大杯純萃茶或鮮奶茶，即可免費升級「開心果香緹奶蓋」。此外，Uber One 會員還可以享受滿350元立減100元的超值優惠，辦公室揪團叫下午茶很可以。





ODD ONE OUT（OOO）開心果新品資訊

不只「開心果」飲料新品，OOO更推出諧音「開心狗」搞怪周邊商品，讓粉絲收藏。這次特別設計鑰匙圈、帆布袋及超大 160 cm 等身抱枕，只要在活動期間買任一杯開心果系列飲品，就可以加購周邊小物，最低49元就能入手。

特！開心果鐵觀音鮮奶茶香緹：M$120 L$140

開心果鐵觀音鮮奶茶：M$100 L$120

開心果抹茶：M$100 L$120

開心果義式冰淇淋：單球$120 雙球 $180

開心果香緹奶蓋：+$20



ODD ONE OUT（OOO）開心果奶蓋免費優惠

活動期間：2024/11/08-11/14

活動內容：活動期間點購任一大杯純萃茶 / 鮮奶茶，即可免費加開心果香緹奶蓋配料一份。



ODD ONE OUT（OOO）開心狗周邊商品

活動方式：消費任一杯開心果飲品，即可加購。

售價：

開心狗鑰匙圈：原價 $100，購買開心果飲品加購價 $49

開心狗帆布袋：原價 $250，購買開心果飲品加購價 $199

開心狗等身抱枕：原價 $1,500，購買開心果飲品加購價 $1,399