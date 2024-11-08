雙11優惠路易莎買一送一！連鎖咖啡「路易莎」是許多咖啡控的日常，不論早餐喝、下午茶喝，平時工作、讀書、寫報告，也天天都要衝路易莎。這次路易莎咖啡推出全新「莊園輕奶拿鐵」，主打更輕盈的奶香、價鉻也更划算，並同步祭出買一送一優惠，最低一杯35元就有。



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懂喝的咖啡控，到路易莎最常點的品項之一就是「原莊園拿鐵」，這次路易莎把原莊園拿鐵再升級，推出「莊園輕奶拿鐵」，以精選莊園咖啡豆和輕盈奶香滿足現代人的口味需求。其中，保留精品咖啡豆的花果香氣，加入比一般拿鐵更少量的牛奶後，打造恰到好處的輕盈風味，還有微甜黑糖尾韻。新品價格為中杯70元、大杯85元，價格也比一般原莊園拿鐵更輕盈。





為了配合雙11購物季，路易莎咖啡特別推出買一送一限時優惠，11/11-11/12每日上午11點前，只要點指定莊園系列飲品「莊園美式」、「莊園拿鐵」和新品「莊園輕奶拿鐵」皆可享買一送一優惠，換算最低70元喝兩杯。此外還有「金色秋日 品味秋季下午茶」活動，11月與12月期間，點選任一超越精品手沖系列飲品皆可享105元優惠價格，並搭配蛋糕甜點享9折優惠，讓咖啡控下午茶先約吃。





路易莎 莊園輕奶拿鐵

售價：中杯70元、大杯85元



路易莎 雙11優惠

活動期間：2024/11/11-11/12，上午11點前

活動內容：點指定莊園系列飲品「莊園美式」、「莊園拿鐵」和新品「莊園輕奶拿鐵」皆可享買一送一優惠。

注意事項：

買一送一優惠不包含客製化加價項目。

如買一送一飲品使用2杯環保杯，環保杯優惠最高僅可折扣5元。



詳細活動規範及供應情形，依 路易莎 官方公告為準。