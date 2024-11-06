吃COLD STONE就是要趁買一送一！COLD STONE這次特別攜手beard papa’s爺爺泡芙，雙強聯名帶來兩款卡士達冰淇淋「卡士達焦糖脆脆」與「卡士達焦糖麻糬」，此外，冬季巧克力系新品也有3款口味等重磅回歸，還可以搭配連續49天每日LINE抽獎活動，天天都有機會吃COLD STONE買一送一。



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這次COLD STONE與beard papa’s聯名，特別使用泡芙原料打造出香草卡士達冰淇淋，還看得到香草籽、香氣超濃郁。本次推出2款冰淇淋口味，其中「卡士達焦糖脆脆」融入酥脆塔殼和焦糖醬，配上特製太妃糖口味泡芙脆脆，主打酥脆口感。另一款「卡士達焦糖麻糬」則加入鹹甜交錯的乳酪丁及焦糖醬，搭配Q彈日式大福皮，喜歡療癒Q彈口感的粉絲就先吃這款。點購聯名冰品還有機會獲得beard papa’s泡芙優惠券，可以再衝beard papa’s吃一波。







不只泡芙聯名款，COLD STONE的冬季限定3款巧克力系冰淇淋也配合聖誕節回歸，選用純可可粉製成的極濃巧克力冰淇淋，打造超濃口感。其中「濃巧焦糖脆脆」加入焦糖醬和beard papa’s泡芙脆脆餅乾，口感層次豐富。「濃巧四重奏」則搭配OREO餅乾和巧克力威化，另一款「濃巧狂想曲」搭配巧克力醬與海綿蛋糕，拌入伯爵茶酥餅，推薦搭配限定版脆餅「酷聖紅脆餅」拍IG更吸睛。





COLD STONE beard papa’s聯名冰淇淋

COLD STONE針對粉絲準備了一系列雙11及耶誕優惠活動，11/8-11/10中杯以上冰淇淋享「第二杯半價」優惠；11/11-11/14推出雙11優惠「大杯冰淇淋買一送一」，還有11/17一日限定「中杯以上冰淇淋第二杯17元」快閃優惠，趁機吃新品很可以。配合聖誕節，COLD STONE官方LINE推出「耶誕奇蹟」在11/8-12/26連續49天、每天都能抽買一送一。粉絲們每天都有一次遊玩機會，可以獲得隨機一項優惠券，獎項包括中杯以上冰淇淋買一送一、桶裝冰淇淋買一送一、免費小杯經典冰淇淋及契爾氏禮盒等，冰淇淋控天天都要試手氣。

上市日期：2024/11/8-12/26，期間限定，售完為止

品項及價格：

卡士達焦糖脆脆：小杯$160/中杯$210/大杯$260/Mine $400/Ours $630(不含脆餅)

卡士達焦糖麻糬：小杯$160/中杯$210/大杯$260/Mine $400/Ours $630(不含脆餅)

濃巧焦糖脆脆：小杯$160/中杯$210/大杯$260/Mine $400/Ours $630(不含脆餅)

濃巧四重奏：小杯$160/中杯$210/大杯$260/Mine $400/Ours $630(不含脆餅)

濃巧狂想曲：小杯$160/中杯$210/大杯$260/Mine $400/Ours $630(不含脆餅)

酷聖紅脆餅：$35/個



COLD STONE 冰淇淋第二杯半價優惠

活動期間：2024年11月8日~2024年11月10日

活動內容：點購中杯以上冰淇淋，享同size冰淇淋第二杯半價 (不含脆餅/桶裝;價低者為優惠品項)。



COLD STONE 冰淇淋雙11買一送一優惠

活動期間：2024年11月11日~2024年11月14日

活動內容：點購大杯冰淇淋，享冰淇淋買一送一(不含脆餅/桶裝；價低者為贈送品項)。



COLD STONE 冰淇淋第二件50元優惠

活動期間：2024年11月15日~2024年11月16日

活動內容：點購中杯以上含桶裝冰淇淋，享同size冰淇淋第二件50元 (不含脆餅;價低者為優惠品項)。



COLD STONE 冰淇淋第二杯17元

活動期間：2024年11月17日~12月17日

活動內容：每月17號點購中杯以上冰淇淋，享同size冰淇淋第二杯17元 (不含脆餅/桶裝;價低者為優惠品項)。



COLD STONE 冰淇淋 LINE抽買一送一優惠

活動期間：2024年11月8日~12月26日

活動內容：每日LINE官方帳號抽冰淇淋優惠，有機會獲得中杯以上冰淇淋買一送一、桶裝冰淇淋買一送一、免費小杯經典冰淇淋+原味脆餅乙份、契爾氏冰河醣蛋白吸油水感凝凍乙份(數量有限，贈完為止)



詳細活動規範及供應情形，依 COLD STONE 官方公告為準。