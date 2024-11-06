春陽茶事新品買一送一！飲料控終於等到春陽茶事推新品，這次針對秋冬推出的全新「炭焙烏龍系列」包括擁有獨特濃厚炭香的「炭焙烏龍」以及茶奶平衡的「炭焙烏龍鮮奶」，即日起至11月11日於foodpanda訂購還能享買一送一優惠，11月6日至12日門市消費更能免費加料「烏龍粉粿」，飲料控準時喝起來。



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春陽茶事全新「炭焙烏龍系列」於11/6正式上市，以焙火工藝推出兩款經典口味，包含濃郁醇厚的「炭焙烏龍」，以深度焙火處理，讓人喝得到溫潤的熟果香氣。奶茶控則推薦「炭焙烏龍鮮奶」，強調茶香與奶香平衡，層次豐富。





此外，本次新品還特別推出「烏龍粉粿」作為加料選擇，以烏龍茶融入手作粉粿，口感Q彈、充滿茶香，推薦搭配烏龍或奶茶增加口感。11/6-11/12期間，粉絲們只要到全台春陽茶事門市購買「炭焙烏龍」或「炭焙烏龍鮮奶」，即可享受免費加料烏龍粉粿的體驗。另外在11/6-11/11期間在foodpanda點新品「炭焙烏龍」，可享同品項買一送一優惠，讓粉絲們趁機喝新品。









春陽茶事 炭焙烏龍系列

上市日期：2024/11/06

品項及價格：

炭焙烏龍

中杯：NT$30(北) NT$25(南)

大杯：NT$40(北) NT$35(南)



炭焙烏龍鮮奶

中杯：NT$60

大杯：NT$70



烏龍粉粿：NT$15



春陽茶事買一送一優惠

活動日期：2024/11/6-11/11

活動方式：於foodpanda 訂購指定新品「炭焙烏龍」，同品項享買1送1優惠。



春陽茶事免費加料優惠

活動日期：2024/11/6-11/12

活動方式：至全台春陽茶事門市購買指定新品「炭焙烏龍」、「炭焙烏龍鮮奶」，即可免費加烏龍粉粿一份。

注意事項：線上點餐、來電外送及第三方平台不適用。不與其他優惠合併使用。