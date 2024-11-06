台南超夯芭樂咖啡來台北了！IG網美最愛拍、最愛打卡的「Barista Ray Coffee」睿咖啡，是許多人的台南咖啡口袋名單，這次在11/1起在台北東區開分店「Barista Ray Taipei」吸引超多咖啡控朝聖。除了經典必喝燕巢芭樂咖啡之外，還有台北獨家咖啡，這間一定要先收進口袋名單。



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Barista Ray Coffee主打多種清爽酸甜的水果咖啡，無論是經典檸檬西西里、麻豆金桔咖啡、桑椹果醬咖啡，或是最多粉絲點的招牌「燕巢芭樂咖啡」，水果香氣與咖啡搭配更降低苦澀，讓咖啡、果香都更順口。招牌芭樂咖啡還會附一串芭樂架在杯上、也可以直接請店員放進杯中，芭樂味超濃郁。







此外，Barista Ray Coffee菜單上也提供特調拿鐵、單品咖啡、無咖啡因的牛奶飲品，總共超過30種品項。在台北更有限定款「酪梨布丁拿鐵」以及古早味「睿闆童年番茄蜜餞冰沙咖啡」，台北粉絲也能嚐鮮。不同於台南店僅提供外帶，台北店也設置座席區，讓咖啡控可以在店內悠閒享受最台、最在地的水果咖啡。





Barista Ray Taipei

地址：台北市大安區忠孝東路四段248巷11號

營業時間：10:00-19:00

公休：週三、週四