八曜和茶新奶茶！八曜和茶近期不只宣布進軍台北、新北市，在11/8正式插旗新北三重三和夜市，此外更在全台推出全新奶茶「極韻白‧奶茶」系列，帶來全新無咖啡因燕麥奶茶喝法。台北粉絲不只可以享受到三重店開幕買一送一優惠，也能在11/11起喝到全新八曜奶茶，這次真的嗨翻。
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八曜和茶新品「極韻白‧奶茶」系列，選用了低過敏原的澳洲燕麥奶，並搭配焦香黑糖與八曜獨家奶精，為飲料控帶來層次豐富、無咖啡因的全新口感，而且不喝鮮奶的粉絲也能放心喝奶茶。這次白奶茶系列總共搭配共5種茶底，包含經典307輕烘焙烏龍、舞伎406金萱紅茶、504玉露綠茶，以及無咖啡因的8YO穀麥茶、308黃金烘焙蕎麥，在11/11全台八曜門市同步開賣，讓奶茶控通通喝一輪。
除了新品之外，八曜和茶的三重台北橋店將於11/8正式開幕，這是品牌首次插旗新北市，吸引不少北台灣粉絲提前期待開幕。除了招牌的「極韻白‧奶茶」系列，開幕期間11/8-11/9粉絲只要消費滿指定金額，即可參加限量環保杯袋贈品，11/10當天還有「柚香覺醒 307」買一送一優惠，讓三重粉絲通通要朝聖。
八曜和茶 極韻白‧奶茶
上市日期：2024/11/11
品項及價格：
8YO 極韻 白奶茶 (無咖啡因) ：79 元
307 極韻 白奶茶：79 元
308 極韻 白奶茶 (無咖啡因)：79 元
406 極韻 白奶茶：89 元
504 極韻 白奶茶：89 元
八曜和茶三重台北橋店
開幕日期：113/11/8
營業時間：10:00~22:30
地址：新北市三重區重新路一段 106 號(中和新蘆線-台北橋捷運站旁)
八曜和茶 三重台北橋店 開幕優惠活動
11/08-11/9，消費指定飲品滿 100 元送 HCY 時尚環保一杯袋，需八曜社群按讚+追蹤並標記 3 位好友。
11/10，柚香覺醒 307 買一送一，需八曜社群按讚+追蹤並標記 3 位好友。
八曜和茶 全台歡慶活動
至門市購買任ㄧ飲品+149 元，即可購買「YO307 清爽柚·香氛片」1 個，數量有限售完為止，一人限購 2 片。
詳細活動規範及供應情形，依 八曜和茶 官方公告為準。