2025國際珍奶日買一送一！每年4月30日就是珍奶控的節日「國際珍奶日」，各大手搖品牌紛紛推出限定優惠，是珍奶控約喝、爆喝的日子。這次線上平台「你訂」集結32間飲料品牌推出優惠，其中更有18間品牌下殺買一送一，此外還有第二杯6折、免費加珍珠等優惠，讓珍奶控準時開喝。



▲2025國際珍奶日買一送一，線上平台你訂集結32間飲料優惠，18間珍奶買一送一 / WalkerLand窩客島整理提供



你訂國際珍奶日優惠，本次優惠主打「珍奶買一送一」是這波活動的最大亮點，4月29日、30日限定的鶴茶樓率先開喝，自在軒則選在5月3日推出買一送一。此外還有禮想紅茶烏龍專販所、叮哥茶飲、木衛二、七盞茶，以及近期超夯茶飲「儒記」等品牌，自4/29起陸續推出買一送一優惠。



▲2025國際珍奶日買一送一，線上平台你訂可享18間珍奶買一送一 / WalkerLand窩客島整理提供

你訂 2025國際珍奶日優惠資訊

針對本次「珍奶買一送一」優惠，每間品牌的活動時間、參加活動的分店皆不同，珍奶控可以直接用「你訂」App訂購，確認有買一送一優惠的分店以及活動期間，每間品牌每日限量3000組買一送一優惠，珍奶控要準時開搶。▲你訂慶祝2025國際珍奶日買一送一，線上下單可享18間珍奶買一送一 / WalkerLand窩客島整理提供除了買一送一，「第二杯6折」的品牌選擇也超多，像是Mr.Wish、萬波島嶼紅茶、珍煮丹、三分春色、自在軒、茶湯會、有飲、康青龍等通通參戰，再搭配「免費加料券」直接幫你的飲料升級，趁這波加珍珠不加價的時候多喝幾杯。▲2025國際珍奶日優惠，你訂線上下單可享指定品牌第二杯6折、再送免費加料券 / WalkerLand窩客島整理提供​​​​​​​▲2025國際珍奶日優惠，你訂線上下單可享指定品牌第二杯6折、再送免費加料券 / WalkerLand窩客島整理提供​​​​​​​

活動期間：2025/04/29起，各品牌活動期間不同。

活動內容：使用你訂平台訂購(自取/外送)指定品牌指定飲品，可享買一送一/第二杯6折/免費加料等優惠。

注意事項：各品牌活動期間、活動門市依「你訂」平台為準。



你訂 2025國際珍奶日 買一送一優惠推薦

鶴茶樓：4/29~4/30，復刻波霸奶茶、綺夢珍珠那堤買一送一。

自在軒：5/3，黑糖珍珠鮮奶買一送一。

禮想紅茶烏龍專販所：5/7-5/9，珍珠馡紅拿鐵買一送一。

叮哥茶飲 中興店、長春店：5/2，珍珠奶茶買一送一。

儒記：4/29- 5/9，提案順利、午后好時光買一送一。



你訂 2025國際珍奶日 第二杯6折優惠推薦

Mr.Wish：4/29-5/9波霸珍珠鮮奶茶、白玉珍珠鮮奶茶第二杯6折。

萬波：4/29-5/9金鑽鳳梨露、杏花雨露第二杯6折。

珍煮丹：4/29-5/9珍珠奶茶第二杯6折。

茶湯會：4/29-5/9紅茶珍珠拿鐵第二杯6折。

有飲：4/29-5/9黑糖珍珠鮮奶茶第二杯6折。



你訂 2025國際珍奶日 免費加料優惠推薦

萬波：4/29-5/9推出免費加料券（珍珠）

珍煮丹：4/29-5/9推出免費加料券（黑糖珍珠）

三分春色：4/29-5/9推出免費加料券（波霸）

侍茶匠：4/29-5/9推出免費加料券（豆花凍除外）

儒記：4/29-5/9推出免費加料券（珠寶盒、胭脂白玉、玉琉璃、冰花水玉、琥珀褐玉）



詳細優惠品牌、優惠資訊依「你訂」平台公告為準。



2025國際珍奶日 珍奶節 必搶飲料優惠還有更多