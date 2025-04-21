飲料控連喝3天麻古茶坊！每天都要來一杯飲料舒壓的上班族，這週就到麻古茶坊報到喝免費升級加量的茶飲。這次麻古茶坊將人氣熱銷第一的「高山金萱茶」作為優惠，回饋喜愛純茶的死忠鐵粉。兩天快閃優惠以杯裝價錢免費升級成960ml瓶裝版本，超大瓶裝茶喝得過癮。而活動最後一天只要帶著美口瓶回購金萱茶，還可享現折10元後再打8折的雙重優惠，邀請大家一同享受「麻古純茶必喝Top 1」的金萱魅力。



▲免費升級特大瓶！麻古茶坊30元喝960ml飲料，排行第一必喝是這款/ 麻古茶坊 提供、WalkerLand窩客島整理



麻古茶坊熱銷第一的高山金萱茶，之所以能擄獲一票茶控的心，其魅力來自於對茶葉品質的講究。嚴選台灣高山茶區完整茶葉，堅持不使用茶末與碎茶，透過冰鎮沖煮的方式完美萃取茶湯，使茶味溫潤不澀、尾韻回甘。每一口都喝得出細膩層次與自然清香，也難怪這款茶能穩坐麻古的人氣排行榜。加上這回搭配環保瓶設計，不只飲用更方便，在世界地球日當週鼓勵飲料控以回購瓶享優惠，兼具美味與環保理念。



▲麻古茶坊高山金萱茶，嚴選台灣高山茶區完整茶葉，堅持不使用茶末與碎茶，透過冰鎮沖煮的方式完美萃取茶湯/ 麻古茶坊 提供、WalkerLand窩客島整理

麻古茶坊高山金萱優惠

活動將於4/25、4/26率先登場，只要購買金萱茶即可免費升級為瓶裝版本，並依區域有不同定價，最便宜只要花30元就可以喝到瓶裝960ml的金萱茶。4/27當天則推出持瓶回購再打8折的活動，北區最低只要32元即可喝到原葉金萱茶。每人每次最多限購4瓶。此外，麻古茶坊也設有長期瓶裝回購折扣，只要持美口瓶再購任一瓶裝飲品，就能享10元現折優惠，讓日常飲茶更實惠。▲麻古茶坊高山金萱茶4/25、4/26免費升級為瓶裝版本，最便宜只要花30元/ 麻古茶坊 提供、WalkerLand窩客島整理

活動日期：2025年4月25日至4月27日

活動時段：每日時段14：00－20：00

優惠內容：

1、4/25－4/26購買金萱杯裝免費升級瓶裝。

2、4/27 持美口瓶回購高山金萱現折10元＋再打8折。中、南區 NT$30／NT$28（回購）；北、東、離島區 NT$35／NT$32（回購）

3、長期優惠，只要持麻古美口瓶回購任一瓶裝飲品,即可享有現折 10 元優惠(含環保杯折5元)。



注意事項：

1、每人每次限購4瓶，僅限門市現場購買。

2、自備環保杯可享$5 折扣,但不可與本活動優惠合併使用。

3、麻古茶坊保有活動內容最終修改、變更及解釋之權利。





飲料控的優惠喝不完！