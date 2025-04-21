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UG飲料排行榜！飲料控狂推UG樂己必喝TOP 5，三窨十五茉喝完知道UG到底在紅什麼。

飲料 UG UG樂己 排行榜 more
2025-04-21 09:34:00 文字：編輯 張人尹 即時報導 攝影：編輯 張人尹 圖片：UG
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編輯 張人尹

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UG到底在紅什麼！2024年開幕的手搖杯「UG樂己」，是經典飲料歇腳亭同集團的飲料品牌，主打AI製茶、視覺系門市與高顏值飲品設計，更與告五人聯名代言，已經成為許多飲料控的新歡，就算要排隊、要等出餐，也無法阻止飲料控喝爆。UG飲品包含奶茶、花香純茶與特色風味茶，還有不少限定款茶凍、奶蓋設計，這次窩客島帶你一次喝UG飲料推薦TOP 5排行榜，讓你就算第一次喝也超懂。

▲UG飲料排行榜TOP 5，三窨十五茉喝完知道UG到底在紅什麼 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

▲UG飲料排行榜TOP 5必喝清單，三窨十五茉、蜜桃紅烏龍飲料控必喝 / UG樂己提供、WalkerLand窩客島整理


 

UG飲料推薦必喝：三窨十五茉奶茶

說到UG代表作，一定不能錯過「三窨十五茉」系列。UG主打的是三窨工法薰香，讓每一杯都能喝到「15朵茉莉花」的濃濃茉莉花香。純茶建議喝無糖微冰，是會回甘的茉莉花茶，奶茶控更推薦喝「UG奶茶 三窨十五茉」，搭配UG自家特調乳，讓人喝得到奶香與茉莉花香的絕佳搭配。

▲UG飲料推薦必喝：三窨十五茉奶茶 / UG樂己提供、WalkerLand窩客島整理
 

UG飲料推薦必喝：蜜桃紅烏龍

果香清爽的「蜜桃紅烏龍」基底以山茶花紅烏龍為主軸，加入蜜桃果香與自製紅烏龍茶凍增添口感，一杯結合了清爽、香甜與茶感的果茶飲品，打造酸甜有層次的風味。推薦蜜桃紅烏龍以微冰喝法，冰冰涼涼的蜜桃香氣，超適合夏天當下午茶來一杯，如果是果茶控一定要喝過。

▲UG飲料推薦必喝：蜜桃紅烏龍 / UG樂己提供、WalkerLand窩客島整理
 

UG飲料推薦必喝：雲頂奶蓋 桂花輕烏龍

喜歡豐富口感的飲料控，必喝這杯「雲頂奶蓋 桂花輕烏龍」，使用香氣療癒的桂花烏龍作為基底，UG再加上自家鮮奶油、胡桃脆，整杯不只是顏值高、更有豐富口感。「雲頂奶蓋 桂花輕烏龍」推薦少冰微糖的黃金比例，是奶蓋控的必喝飲料推薦。

▲UG飲料推薦必喝：雲頂奶蓋 桂花輕烏龍 / UG樂己提供、WalkerLand窩客島整理
 

UG飲料推薦必喝：茶花輕烏龍

純茶控的必喝排行榜首推「茶花輕烏龍」，茶底結合了紅烏龍的醇厚韻味、搭配山茶花的清雅香氣，喝起來柔和淡雅又有烘焙回甘。特別推薦給不嗜甜的人，無糖微冰最能呈現茶本身的層次。整體風格清爽順口，是那種適合搭配餐點或工作時一邊喝、一邊不會膩口的良伴，就算不加料也能讓粉絲們一喝再喝。

▲UG飲料推薦必喝：茶花輕烏龍 / UG樂己提供、WalkerLand窩客島整理


 

UG飲料推薦必喝：米香玉露菁

這杯飲料控超推的「米香玉露菁」，也是代言人告五人犬青點名愛喝的選項。米香玉露菁基底是輕焙四季春綠茶，加入烘炊米香增添特殊穀物香氣，再加入UG的濃郁鮮乳。建議喝法是一分糖微冰，打造清新穀物風味的奶茶選擇。

▲UG飲料推薦必喝：米香玉露菁 / UG樂己提供、WalkerLand窩客島整理

 

UG飲料必喝排行榜TOP 5

1、三窨十五茉奶茶
2、蜜桃紅烏龍
3、雲頂奶蓋 桂花輕烏龍
4、茶花輕烏龍
5、米香玉露菁
 

飲料控不只喝UG排行榜 飲料最夯話題也要追

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