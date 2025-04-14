萬波買一送一要喝！無論你是萬波奶茶的死忠粉，還是偏愛紅蘋果清香的果香派，這波限時優惠絕對不容錯過。萬波於即日起攜手Uber Eats推出外送限定買一送一，「萬波奶茶」與「紅蘋島嶼」兩款人氣飲品限時買一送一，換算下來奶茶一杯只要33元，堪稱近期奶茶界最大福音。想要再加碼省更多，結帳時輸入指定優惠碼「攜手愛地球」，滿額還能再享85折優惠，輕鬆用外送就能喝到高CP值的人氣飲品。



▲奶茶買一送一！萬波買一送一連喝9天，33元奶茶Uber Eats外送到家 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝



▲萬波Uber Eats外送限定買一送一優惠 / 萬波 提供、WalkerLand窩客島整理

萬波買一送一Uber Eats限定

這次萬波主打兩大招牌口味同場較勁，一邊是奶茶愛好者心中的經典「萬波奶茶」，濃郁奶香中帶著厚實茶韻，滑順口感讓人一喝就上癮；另一邊則是果香控最愛的「紅蘋島嶼」，以紅茶為基底揉合蘋果香氣，清爽順口不甜膩。兩款飲品風格截然不同，卻各有擁護者，不論你站哪一派，都有理由趁機喝一波，揪朋友一起點Uber Eats外送還能分攤超划算。▲萬波Uber Eats外送限定優惠推招牌「萬波奶茶」買一送一 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝▲萬波「紅蘋島嶼」買一送一，以紅茶為基底揉合蘋果香氣，清爽順口 / 萬波 提供、WalkerLand窩客島整理這次優惠活動僅限Uber Eats平台，且僅限指定兩款飲品適用買一送一，結帳再輸入「攜手愛地球」則可享滿額85折，加碼讓小資族大呼太超值。不用排隊、不用出門，在家就能喝到熱門手搖，是近期最值得筆記的飲料優惠之一。記得活動只到4／22，把握機會享受這波「奶香與果香」的美味對決吧。▲萬波Uber Eats外送結帳再輸入「攜手愛地球」則可享滿額85折 / 萬波 提供、WalkerLand窩客島整理

活動時間：即日起至～2025/4／22

適用平台：Uber Eats

指定飲品：萬波奶茶、紅蘋島嶼 買一送一

加碼優惠：結帳輸入「攜手愛地球」滿額再享85折。





萬波買一送一要搶喝！更多買一送一優惠也不能錯過