春天是屬於旅行的季節，當陽光溫柔灑落，萬物甦醒，花蓮也進入了最動人的時節。現在造訪花蓮，更有理由放慢腳步，因為一場史無前例的跨品牌聯名企劃正悄悄展開。理想大地渡假飯店首度攜手花蓮五間頂級觀光飯店，包括太魯閣晶英酒店、瑞穗天合國際觀光酒店、遠雄悅來大飯店、花蓮美侖大飯店與花蓮福容大飯店，集結六大飯店、六種風格，聯合推出「春日1+1花蓮雙宿聯名住房專案」，平日只需8,000元起，即可享受兩晚不同主題飯店的星級體驗。



▲每間客房設計擁有大面落地窗和戶外陽台，視野所即盡是絕美山水景致 / 理想大地提供、WalkerLand窩客島整理



這次的聯名專案由花蓮縣觀光旅館商業同業公會主導推動，凝聚花蓮不同地貌與文化的飯店特色，打造出「谷、山、泉、海、森、遊」的六大旅遊意象。每間參與飯店皆以一種自然元素與永續概念為核心，理想大地象徵縱谷綠地，長期致力於低碳旅行與生態保護；太魯閣晶英酒店則深耕山林美學，推廣山岳與原民文化的永續共存；瑞穗天合國際觀光酒店以溫泉為主題，結合歐洲莊園風情；遠雄悅來大飯店臨海而建，強調海洋教育與保育互動；花蓮美侖大飯店如城市中的森林秘境，適合親子樂遊；福容大飯店則推廣海岸單車旅行，讓旅人以慢遊節奏探索花蓮之美。



▲建築設計採高第式曲線建築，獨特的西班牙式環河景觀別墅，充滿異國風情 / 理想大地提供、WalkerLand窩客島整理

作為這次企劃的核心場域，理想大地渡假飯店位於花蓮壽豐鄉，擁抱花東縱谷綠意，以92%綠化率打造「飯店即自然」的生活場景。從建築設計到園區規劃，皆以西班牙高第式風格融入地景，其中2.2公里的環河運河與萬坪草原、16座特色橋梁、歐式古董傢俱與藝術擺設，處處散發異國氣息。客房設有大片落地窗與陽台，推窗即見群山與河水交織的風景，成為旅人放鬆心靈的理想之地。▲悠閒地搭乘環保遊艇，漫遊於詩意十足的2.2公里的應許運河，展開最愜意的美好假期 / 理想大地提供、WalkerLand窩客島整理這次推出的雙宿住房專案，提供旅客前所未有的自由彈性。第一晚入住理想大地渡假飯店，享受西班牙主題雙人房與迎賓小品，隔天慢慢品嚐以花蓮慢食為主題的自助早餐，接著可搭乘生態遊艇穿梭應許運河，享受詩意氛圍。還可參加飯店旁5.7公頃「豐之谷」自然生態公園的導覽行程，深入認識中央山脈湧泉滋養的生態故事。此外，飯店內還有晨光瑜珈、中島泳池、兒童遊戲屋、黑膠音樂時光與湖畔夜間彈唱等活動，讓假期充滿生活感與儀式感。第二晚的住宿選擇則更加多元，旅人可依個人偏好自由選擇合作飯店搭配。例如選擇太魯閣晶英酒店，專案價13,000元起；若偏愛溫泉，推薦與瑞穗天合搭配，優惠價14,000元起；若傾心於海景與壽豐周邊景點，可選遠雄悅來大飯店，專案價10,500元起。喜歡市區機能與親子活動，則可考慮搭配美侖大飯店或福容大飯店花蓮館，價格皆從8,000元起。確認日期後只需來電預約，即可輕鬆完成第二晚入住，操作流程簡便，無需繁瑣步驟。▲理想大地攜手花蓮在地星級旅宿，共同推出春日1+1花蓮雙宿聯名住房專案 / 理想大地提供、WalkerLand窩客島整理此次專案將持續至2025年6月29日止，不論是安排春季放鬆行程、週末假期出遊，或是規劃兩日一夜的深度探索之旅，都能在這次聯名專案中找到專屬於自己的療癒路線。讓旅行不只是移動，更是一場感受自然、認識文化的深層體驗。▲里拉自助早餐現正推出「洄瀾慢食節」提供在地美味料理 / 理想大地提供、WalkerLand窩客島整理



春日1+1花蓮雙宿聯名住房專案

專案期間：即日起至2025年6月29日止

價格範圍：平日雙宿優惠價：8,000元起

理想大地官網：https://pse.is/7dwayy



參與飯店共6家：

理想大地渡假飯店（代表：縱谷）

太魯閣晶英酒店（代表：山）

瑞穗天合國際觀光酒店（代表：泉）

遠雄悅來大飯店（代表：海）

花蓮美侖大飯店（代表：森）

花蓮福容大飯店（代表：遊）



活動住宿方式

1、任選2間飯店，連續入住2晚

2、第1晚入住選定飯店（如理想大地），第2晚使用住宿兌換券入住另一間飯店

3、可依個人偏好自由搭配組合

4、可提前來電預約第二晚入住日期



第一晚理想大地住房內容

1、西班牙主題雙人房

幸福迎賓小品

2、里拉餐廳「洄瀾慢食節」自助早餐

3、環保遊艇漫遊運河

4、導覽活動：「豐之谷」自然生態公園（5.7公頃）

5、其他設施活動：晨光瑜珈、兒童遊戲屋、中島泳池、岩洞水池、Happy Hour黑膠音樂時光、湖畔夜間彈唱



第二晚可以選擇的飯店

太魯閣晶英酒店 13,000元起

瑞穗天合國際觀光酒店 14,000元起

遠雄悅來大飯店 10,500元起

花蓮美侖大飯店 8,000元起

花蓮福容大飯店花蓮館 8,000元起



說到買一送一優惠，除了理想大地之外還有很多優惠值得被注意

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