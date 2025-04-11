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哈根達斯買一送一！Global Mall省錢百項優惠，LOPIA中和7折 桃園哈根達斯買一送一。

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2025-04-11 20:10:00 文字：編輯 張人尹 即時報導 攝影：編輯 張人尹 圖片：Global Mall
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編輯 張人尹

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有買一送一就衝！不管股票有沒有跌、有沒有虧錢睡公園，Global Mall近期祭出超多買一送一超猛優惠，打造粉絲們的小確幸。自即日起到4月16日，全台多家分店、集結超過百項品牌推出下殺優惠，直接買一送一或第二件半價，無論是哈根達斯買一送一、炸雞加購10元，甚至是日用品、毛孩用品通通有優惠，讓粉絲們大省一波。
▲Global Mall在全台多間門市、多間品牌推出買一送一優惠 / WalkerLand窩客島整理提供
▲Global Mall在全台多間門市、多間品牌推出買一送一優惠 / WalkerLand窩客島整理提供
▲Global Mall在全台多間門市、多間品牌推出買一送一優惠 / WalkerLand窩客島整理提供
▲Global Mall在全台多間門市、多間品牌推出買一送一優惠 / WalkerLand窩客島整理提供



這次Global Mall在全台多間門市、多間品牌推出買一送一優惠，「新北中和店」Mia C'bon超市推出冷壓橄欖油、上友海苔買一送一，COLD STONE中杯冰淇淋推出第二杯半價。如果日常採買，在LOPIA即日起至4月13日推指定肉品「黑毛和牛燒肉片、火鍋肉片、牛排」優惠下殺7折起，中和人一定要先衝。
▲Global Mall新北中和多間品牌推出買一送一優惠、第二件半價優惠 / WalkerLand窩客島整理提供
▲Global Mall新北中和多間品牌推出買一送一優惠、第二件半價優惠 / WalkerLand窩客島整理提供

不只中和，在「桃園A19店」Caffe Bene推出哈根達斯迷你杯買一送一、Candy time的馬卡龍和提拉米蘇，也都可以享有買一送一。日常生活用品也有超划算組合，寶雅、家樂福聯手推出枕頭、鞋架、洗髮精、牙膏、衛生紙通通買一送一。毛孩用品也可以享優惠，「寵物公園」推出貓砂買一送一。
▲Global Mall桃園A19店推出哈根達斯迷你杯買一送一、量販精選商品買一送一 / Global Mall提供、WalkerLand窩客島整理
▲Global Mall桃園A19店推出哈根達斯迷你杯買一送一、量販精選商品買一送一 / Global Mall提供、WalkerLand窩客島整理

除了買一送一與第二件半價，粉絲也別錯過多款只要銅板就能加購的超值優惠。像是在「新左營車站店」大阪王將點主餐加10元就送一份唐揚雞，家常飯朴老師的加價小菜也只要29元就能入手。另外在「南港車站店」則推出晚餐時段限定的晚鳥優惠，像21PLUS、頂呱呱也都有時段折扣，49元炸雞、100元兩份點心等組合適合搭車通勤開吃。
▲Global Mall新左營車站推出美食銅板價優惠 / Global Mall提供、WalkerLand窩客島整理
▲Global Mall新左營車站推出美食銅板價優惠 / Global Mall提供、WalkerLand窩客島整理
▲Global Mall南港車站推出夜間限定晚鳥美食優惠 / Global Mall提供、WalkerLand窩客島整理
▲Global Mall南港車站推出夜間限定晚鳥美食優惠 / Global Mall提供、WalkerLand窩客島整理

 

Global Mall新北中和 優惠推薦

Mia C'bon：冷壓橄欖油、上友海苔買一送一
COLD STONE：中杯冰淇淋第二杯半價
LOPIA：黑毛和牛燒肉片、火鍋肉片、牛排7折起
 

Global Mall 桃園A19 優惠推薦

Caffe Bene：哈根達斯迷你杯買一送一
Candy time：馬卡龍、提拉米蘇買一送一
寶雅、家樂福：枕頭、鞋架、洗髮精、牙膏、衛生紙買一送一
寵物公園：貓砂買一送一
 

Global Mall新左營車站  優惠推薦

大阪王將：點主餐加10元送唐揚雞
家常飯朴老師：加菜只要29元
 

Global Mall南港車站  優惠推薦

21PLUS（晚上6點至9點半）：香脆炸雞優惠價49元、香草烤半雞優惠價172元、香草烤雞腿優惠價81元
頂呱呱（下午4點至晚上8點）：A+B區兩樣餐點優惠價100元
 

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