美國總統川普強硬表態：中國對全球市場缺乏尊重的態度讓我感到難以接受，我宣布，對中國商品的進口關稅即刻提高至125％。川普宣布，即刻起啟動90天「關稅暫停期」，並在此期間將互惠稅率大幅下調至10％。同時，川普也指出，全球已有超過75個國家主動與美國接洽，希望針對貿易壁壘、關稅、貨幣操縱等議題展開協商，將藉由這段時間建立更公平的國際貿易機制，也為美方立場保留談判空間。



▲川普暫停關稅90天 台股喘口氣 / ChatGPT生成、WalkerLand窩客島整理



與此同時，國內面臨通膨與物價壓力，便利商店則成為民眾生活的守護者。7-ELEVEN觀察到「省錢過日子」已成為全民共通語言，近期針對消費者需求加碼推出線上與實體活動，不僅提供民生用品買一送一優惠，咖啡與餐飲訂閱服務更下殺至64折起，搭配OPENPOINT點數折抵現金，讓精打細算成為生活日常。



▲7-ELEVEN推出「OPENPOINT行動隨時取」限時咖啡優惠，CITY系列大杯厚乳拿鐵與卡布奇諾11杯只要520元 / 7-ELEVEN提供、WalkerLand窩客島整理

7-ELEVEN實體門市中，濕紙巾、牙膏、面紙、洗衣球與衛生棉等生活用品推出買一送一優惠，深受租屋族與小家庭喜愛。「i珍食」計畫也同步進行，500多項鮮食、甜點、烘焙商品於指定時段祭出最低65折限量販售。此外，部分門市還設置「隱藏版折扣專區」，零食與飲料半價出清，讓逛便利商店不只是日常補給，更像一次物超所值的挖寶體驗。同時，從4月10日至17日，7-ELEVEN推出「OPENPOINT行動隨時取」限時咖啡優惠，CITY系列大杯厚乳拿鐵與卡布奇諾11杯只要520元，濃萃系列12杯與一顆檸檬系列13杯同樣只需520元，限量10萬組開搶，不論經典美式還是特色熱飲，愛喝咖啡的族群都能一次補齊配額，省荷包又不犧牲品質。▲「i珍食」計畫也同步進行，500多項鮮食、甜點、烘焙商品於指定時段祭出最低65折限量販售 / 7-ELEVEN提供、WalkerLand窩客島整理此外，全家便利商店則啟動三大省錢戰略，從49元起的超值早餐組合，到Let’s Café搭甜點享半價，再到會員專屬點數加購活動，每一項優惠都對應不同生活場景。不論是早晨出門前來杯咖啡，還是午後來點甜食小確幸，都能透過活動找到專屬節奏。▲全家便利商店則啟動三大省錢戰略，從49元起的超值早餐組合，到Let’s Café搭甜點享半價，再到會員專屬點數加購活動 / 全家提供、WalkerLand窩客島整理早餐有麵包、飯糰、吐司等多種選項，搭配豆漿或指定飲品只需49元起。午晚餐時段，便當與飯麵主食可搭配湯品、水果享5元折扣，若再搭配Let’s Tea與FMC系列飲品更能再省10元。下午茶時段則有甜點搭配咖啡的半價優惠，讓忙碌生活多一點甜。4月9日至13日，全家針對LINE好友推出「爆殺優惠」活動，包含Let’s Café特濃拿鐵、四季春青茶第二杯10元，M&M’S巧克力、泡麵、即食湯品等超過30項商品限時優惠輪番上線。週末更有「康康五」活動登場，Fami!ce霜淇淋買一送一、杜老爺雪糕、運動飲品等人氣品項加入優惠行列，讓民眾以最划算的方式享受休閒時光。身為全家會員更是多了省錢的利器，即日起至4月29日，只要使用Fa點加購衛生紙、廚房紙巾、洗衣膠囊等居家用品皆可享半價優惠。熱狗、優酪乳、茶飲皆可用銅板價入手。咖啡愛好者還能以3000點兌換經典美式僅19元，單品拿鐵也只要49元，從辦公室日常到居家時光一次搞定。▲週末更有「康康五」活動登場，Fami!ce霜淇淋買一送一、杜老爺雪糕、運動飲品等人氣品項加入優惠行列 / 全家提供、WalkerLand窩客島整理窩客島編輯表示，在全球經濟政策轉變與物價壓力齊頭並進的當下，國人一直在努力生存、改寫生活的節奏。不論是川普宣佈的關稅新政，還是便利商店推出的超值優惠，都反映出現代生活對「實惠」、「即時」與「靈活消費」的高度渴望。只要掌握時機、聰明消費，每一杯咖啡、每一包便當，都是撫慰生活的最佳答案。▲窩客島編輯表示，在全球經濟政策轉變與物價壓力齊頭並進的當下，國人一直在努力生存、改寫生活的節奏 / ChatGPT生成、WalkerLand窩客島整理

7-ELEVEN 買一送一優惠整理

民生用品買一送一：濕紙巾、牙膏、面紙、洗衣球、衛生棉等

i珍食計畫：500項鮮食、甜點、烘焙商品，指定時段最低65折

隱藏版折扣專區：飲料、零食、日用品半價出清



行動隨時取飲品優惠（4/10～4/17）

厚乳拿鐵＋卡布奇諾11杯 520元

濃萃系列12杯 520元

一顆檸檬系列13杯 520元



餐飲搭配優惠（4/2～4/29）

三明治、麵包、飯糰、熱壓土司等搭指定飲料，最低45元

可搭配OPENPOINT點數折抵



全家便利商店 買一送一優惠整理

超值早餐組合：麵包、飯糰、吐司＋飲品 49元起

午晚餐優惠：主餐＋湯品／水果省5元，搭FMC或Let’s Tea再省10元

下午茶優惠：Let’s Café中杯以上咖啡＋minimore甜點享半價

友善食光：即期鮮食7折優惠＋APP查詢即期商品



LINE好友限定活動（4/9～4/13）

特濃拿鐵、四季春青茶 第二杯10元

M&M’S、泡麵、即食湯品等約30項商品限時爆殺



康康五活動（週末限定）

霜淇淋買一送一

杜老爺雪糕、運動飲料等限時優惠



APP會員點數加購（即日起～4/29）

Fa點加購生活用品半價：衛生紙、廚房紙巾、洗衣膠囊

熱狗、優酪乳、茶飲可銅板價購買

美式咖啡3000點兌換19元，單品拿鐵49元

關稅暫停90天，優惠買一送一還是不能錯過