真的不想睡公園啦！股市震盪不安的日子裡，吃一頓療癒身心的美食成了不少人宣洩壓力的方式。台股近日重挫，開盤即鎖跌停，創下史上最大跌幅，國安基金也於今日召開第124次委員會議，決定啟動安定市場任務，維護台股穩定，這是國安基金自成立以來第九次進場本次預計準備5000億資金。同時，面對這波經濟陰霾，來自新加坡的餐飲品牌樂天皇朝則以實際行動力挺消費者，自4月7日起至4月底於雙北三家分店同步推出「10大星美味限時滿額送」優惠活動，用買一送一的方式，讓每位老饕都能以更實惠的價格品嚐經典好味。平日消費滿800元即可享指定菜色買一送一，每桌最高更能省下將近500元，不僅能吃得豐盛，也能讓荷包喘口氣。



▲國安基金進場5000億！樂天皇朝再加碼買一送一限時優惠，全台股民準備好了 / 樂天皇朝提供、WalkerLand窩客島整理



這次精選的10道人氣料理不僅展現中華料理的底蘊，更融合現代餐飲的巧思與細膩。從滬川經典的姥姥紅燒肉、黑胡椒牛菲力，到清爽創新的賽螃蟹肉菠菜豆腐，每道菜都展現樂天皇朝對食材與料理技法的高度堅持與創新精神。像是姥姥紅燒肉選用大塊五花肉燒煮至入味，濃稠醬汁緊緊扒附肉面，不論是夾入貝殼荷葉餅中或搭配糍粑品嚐，都讓人欲罷不能。黑胡椒牛菲力則將原有菜色升級為使用菲力部位，肉質更為細嫩鮮甜，再加上黑胡椒的辛香刺激，每口都是舌尖上的享受。



▲這次精選的10道人氣料理不僅展現中華料理的底蘊，更融合現代餐飲的巧思與細膩 / 樂天皇朝提供、WalkerLand窩客島整理

而在點心與配菜的設計上，樂天皇朝同樣展現職人精神。像是皇朝乾拌三絲以豆干絲、蟲草花與素鮑魚細絲組合，減法調味保留食材本味，層次豐富又清爽耐吃；賽螃蟹肉菠菜豆腐則結合無糖豆漿蒸蛋與蟹肉羹，色澤討喜、口感滑嫩，是一道視覺與味覺兼具的精緻料理；果香黑醋獅子頭則以義式巴薩米克醋與時令水果燴炒小獅子頭，再裝於酥炸米網中上桌，不僅酸甜開胃，也保有老少皆宜的溫潤滋味。▲在點心與配菜的設計上，樂天皇朝同樣展現職人精神。像是皇朝乾拌三絲以豆干絲、蟲草花與素鮑魚細絲組合，減法調味保留食材本味，層次豐富又清爽耐吃 / 樂天皇朝提供、WalkerLand窩客島整理此外，皇朝芝麻叉燒酥與手工杏仁豆腐也一同列入這波滿額送活動。芝麻叉燒酥酥香內餡濃郁，是許多老顧客的心頭好；手工杏仁豆腐則以滑嫩質地與淡雅清香收尾，是一餐的完美句點。這些精緻點心與經典熱菜的組合，不只讓人感受到滿足，更體現樂天皇朝「經典也能創新」的品牌精神。▲皇朝芝麻叉燒酥與手工杏仁豆腐也一同列入這波滿額送活動 / 樂天皇朝提供、WalkerLand窩客島整理這次活動限定平日內用消費，每家分店每日提供數量有限，建議提前預約以免向隅。雙北三家店包括位於微風信義的信義店、誠品裕隆城內的新店店，以及新莊宏匯廣場內的新莊宏匯店，皆已同步開跑。想要在通膨與股災夾擊的日子裡找到一點慰藉，不妨就從一頓買一送一的美味料理開始，讓生活多一點幸福感，少一點焦慮感。▲想要在通膨與股災夾擊的日子裡找到一點慰藉，不妨就從一頓買一送一的美味料理開始，讓生活多一點幸福感，少一點焦慮感。 / AI生成、WalkerLand窩客島整理

樂天皇朝買一送一優惠菜

活動期間：即日起至4月30日，限平日內用（週一至週五）

活動條件：單筆內用消費滿800元，即可享下列任一菜色買一送一（每桌最高折抵500元）

推薦料理：姥姥紅燒肉、賽螃蟹肉菠菜豆腐、果香黑醋獅子頭、皇朝芝麻叉燒酥、皇朝乾拌三絲、黑胡椒牛菲力、香干炒肉絲、宮保百花鑲油條、清燉小吊梨湯、手工杏仁豆腐





隨著國安基金進場，股民終於可以安心的同時也不能錯過最優惠的買一送一

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