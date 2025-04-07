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跟股市狂跌壓力說拜拜！5大免費夜景景點推薦 城市星光閃爍下療癒身心靈。

夜景推薦 台股暴跌 關稅戰 美國總統川普 more
2025-04-07 19:22:00 文字：編輯 黃楚甯 綜合報導 圖片：編輯黃楚甯、新北市政府觀光旅遊局、台北市政府提供、桃園市政府觀光旅遊局、台中市政府觀光旅遊
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編輯 黃楚甯

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美國總統川普最近把對台關稅調高到32%，讓台股慘遭重挫，7日開盤就暴跌超過2,000點，台積電也罕見跌停。面對這麼大的股市波動，投資人壓力山大，心情不免焦慮。別擔心！窩客島這次整理了全台5大免費夜景景點，讓你遠離股市的煩悶，放鬆身心，享受城市的星光美景，療癒疲憊的心靈。

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▲烘爐地南山福德宮以其開闊的視野成為觀賞大台北夜景的熱門景點/新北市政府觀光旅遊局提供、WalkerLand窩客島整理


北投／輕鬆抵達的四季長廊觀景台

四季長廊觀景台位於台北北投大屯社區，是當地的知名景點，坐落於大屯山山腰，無需登山就能輕鬆抵達。這裡全天候開放，白天可欣賞台北盆地、關渡平原等美景，春天還能看到櫻花點綴山坡，景色如畫。夜晚則是觀賞台北夜景的絕佳地點，城市燈光如星光閃爍，浪漫氛圍十足。

此外，四季長廊附近的大屯農業社區也充滿自然魅力，遊客可體驗農遊樂趣，參與採桶柑、採筍等活動。這裡不僅有美麗的風景，還有豐富的農產品，成為情侶約會或家庭散步的好地方。四季長廊觀景台的夜景非常迷人，且交通便利，無論白天或夜晚，都是放鬆心情的好去處。

▲四季長廊觀景台位於台北北投大屯社區，是當地的知名景點，坐落於大屯山山腰，無需登山就能輕鬆抵達/台北市政府提供、WalkerLand窩客島整理


中和／超開闊視野的烘爐地南山福德宮

烘爐地南山福德宮位於海拔300公尺的南勢角山上，以其開闊的視野成為觀賞大台北夜景的熱門景點，並且是北台灣最具人氣的土地公廟。這裡的土地公被認為特別靈驗，因此香火鼎盛，吸引無數信徒上山參拜，甚至形成了「先有廟後有路」的有趣現象。除了求財祈福，這裡的美景也吸引了不少登山健行愛好者。遊客可以前往不遠處的柴程步道，或是沿福德宮後方的登山步道攀登至南勢角山山頂，從涼亭處可俯瞰台北盆地、大漢、新店二溪及遠方的觀音山、大屯火山群和淡水出海口，晴朗天氣下甚至能遠眺台北101。

▲烘爐地南山福德宮以其開闊的視野成為觀賞大台北夜景的熱門景點/新北市政府觀光旅遊局提供、WalkerLand窩客島整理


桃園／捕捉大桃園全景的虎頭山環保公園

不需要挑戰高海拔也能捕獲大桃園全景視野，虎頭山環保公園位於桃園市區，距離桃園火車站不到5公里，標高251公尺，卻能提供壯麗的全景視野，成為當地賞景熱點。這裡不僅是觀賞大桃園夜景的理想場所，白天也能遠眺蘆竹、大園、八德及中壢的開闊景觀，是親子散步和放鬆心情的好去處。

其實虎頭山環保公園原本為垃圾掩埋場，在2002年重新規劃後，成功轉型為親綠景點，擁有步道、涼亭、大草皮等設施，適合各種活動。公園旁的桃園忠烈祠暨神社文化園區，也是全台保存最完整的日式神社之一，旅人可以將自然與人文景點結合，深入探索桃園的多樣風貌。

▲虎頭山環保公園位於桃園市區，不需要挑戰高海拔也能捕獲大桃園全景視野/桃園市政府觀光旅遊局提供、WalkerLand窩客島整理

▲虎頭山環保公園位於桃園市區，不需要挑戰高海拔也能捕獲大桃園全景視野/編輯 黃楚甯攝、WalkerLand窩客島整理


台中／觀日出、賞星光的望高寮夜景公園

接著要介紹的台中望高寮又稱「王田坎」，是大肚台地的最高點，提供絕佳的觀景視野，俯瞰台中港區、彰化大肚溪平原和台中市區。夜晚，三地的燈火交織成美麗的夜景，成為觀日出、賞星光和跨年煙火的理想場所。這裡也是台中首座以夜景為主題的公園，擁有「台中版函館夜景」的美譽，是情侶約會和求婚的完美地點。隨著小販集市的興起，望高寮已成為熱鬧的不夜城，吸引眾多遊客來此享受浪漫時光。

▲台中望高寮夜景公園是首座以夜景為主題的公園，擁有「台中版函館夜景」的美譽/台中市政府觀光旅遊局提供、WalkerLand窩客島整理


高雄／瀰漫粉紅泡泡的壽山情人景觀台

位於高雄壽山忠烈祠旁的情人觀景台，擁有令人驚艷的山海日景及迷人夜景，已成為當地熱門的觀光景點。這裡設有32種愛的宣言文字飾板，象徵愛不分國界，還有情侶裝置藝術「LOVE傳聲筒」及獼猴造型石雕，代表著愛情中的不同階段。傍晚時分，許多情侶早早就來此放閃，粉紅泡泡瀰漫於四周，這裡的浪漫氛圍讓人沉醉，成為高雄夜景中的亮點之一。

▲高雄壽山忠烈祠旁的情人觀景台，擁有令人驚艷的山海日景及迷人夜景，已成為當地熱門的觀光景點/高雄市政府觀光旅遊局提供、WalkerLand窩客島整理

 

 

四季長廊觀景台資訊

開放時間：24小時
營業地址：台北市北投區復興三路343號

 

烘爐地南山福德宮資訊

電話：02 2942 5277
開放時間：24小時營業
地址：新北市中和區興南路二段399巷160之1號
烘爐地南山福德宮網站

 

虎頭山環保公園資訊

電話：03 394 6061
開放時間： 06:00－00:00
地址：桃園市桃園區成功路三段

 

望高寮夜景公園資訊

開放時間：24小時開放
地址：台中市南屯區中台路601號

 

壽山情人景觀台資訊

電話：07 799 5678
開放時間：24小時開放
地址：高雄市鼓山區忠義路30號（忠烈祠旁）

 

從股市焦慮到心靈療癒！銅板美食、療癒免費景點一把抓

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