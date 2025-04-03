門票全額折抵？5000坪生態園區怎麼玩最划算？

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這次出遊，我們發現了一座超適合親子同樂的生態樂園！ 這裡不僅擁有遼闊的草原和絕美景色，還能近距離和超萌動物互動，最棒的是——門票竟然可以全額折抵，全品項通用！ 等於用餐送門票、買紀念品送門票，反正出遊總要吃喝玩樂買伴手禮，來這裡直接送參觀動物樂園，怎麼想都超值！

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一踏進園區，廣闊的視野讓人瞬間放鬆！ 遠方青山雲霧繚繞，空氣清新宜人，但最讓啾啾興奮的，當然還是可愛動物區！這裡簡直是大型萌寵集合地——水豚、梅花鹿、黑鼻羊、柯爾鴨、羊駝，每一隻都親人又呆萌，餵食時還會撒嬌討摸，讓人心都融化了

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最意外的亮點？竟然是這裡的美食！ 一般景點的餐廳大多中規中矩，但這裡的料理居然來自米其林認證」餐飲體系！ 各種菇系料理、甜點，廚師團隊和食材等級都跟本店同步， 訂不到米其林本店，不如來這裡大快朵頤！

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5 大必玩亮點整理！

門票全額折抵：吃美食、玩 DIY、買紀念品，等於免費暢玩！

5000 坪動物樂園：水豚、黑鼻羊、梅花鹿、柯爾鴨…超萌互動

創意手作 DIY：多肉植物盆栽、彩繪石頭，帶回獨一無二的回憶

兒童友善設施：大沙坑、觀景台、大草原，讓孩子放電一整天

米其林級餐點：米其林餐飲加持，美味度爆表

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這座園區真的超豐富，一整天都玩不完！ 還有什麼隱藏玩法？ 詳細攻略看這裡！

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