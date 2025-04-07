台南一年一度的熱氣球嘉年華即將來臨！西拉雅國家風景區管理處將從4月19日起，在官田遊客中心舉辦為期三週的「西拉雅森活節」，不僅有壯麗的熱氣球展演，還有開幕限定的光雕音樂會，讓人目不暇給，甚至還可以體驗熱氣球的繫留飛行；今年活動也在活動首週（4月19、20日）安排大會免費接駁車以及台灣好行菱波官田線期間限定0元，快和朋友一起來台南，體驗美麗的空中奇觀。



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▲西拉雅國家風景區管理處將從4月19日起，在官田遊客中心舉辦為期三週的「西拉雅森活節」/西拉雅國家風景區管理處提供、WalkerLand窩客島整理



「西拉雅森活節」首週的重頭戲就是盛大的「熱氣球嘉年華」。在4月19日開幕當晚，18:30至20:00將上演夢幻般的熱氣球光雕音樂會，燈光、火焰、音樂與雷射效果交織，創造出絢爛的視覺盛宴。活動期間，遊客不僅可以在寬廣的草地上野餐放鬆，還能欣賞到可愛的「喔熊」造型熱氣球。每天的清晨和傍晚，還有熱氣球升空繫留體驗，讓遊客親身感受台南的壯麗高空景觀。



▲在4月19日開幕當晚，18:30至20:00將上演夢幻般的熱氣球光雕音樂會/西拉雅國家風景區管理處提供、WalkerLand窩客島整理

除了熱氣球嘉年華外，4月26日和27日將推出一系列以寵物為主題的精彩活動，包括「毛孩運動會」和「毛孩變裝走秀」，帶上毛小孩一起來放電！此外，每個週末的13:00至19:00，還有主題市集等你逛，4月19、20日及26、27日的「草原市集」將有小吃攤位和美食餐車，讓你大快朵頤，還有「咖啡市集」，可品嚐東山、七股鹽及嘉義中埔等地的特色咖啡。另外，在5月3日和4日，西拉雅森活節將迎來壓軸的「草原音樂祭」，現場還特別打造了「微醺市集」，讓大家在音樂的陪伴下，品味美食和美酒，享受輕鬆愜意的時光。從4月19日至5月4日，每個週末都有市集DIY體驗，還有來自「想你熊」的5公尺超大可愛裝置氣球，以及市集攤位和闖關抽獎等精彩活動等著你。▲西拉雅國家風景區管理處將從4月19日起，在官田遊客中心舉辦為期三週的「西拉雅森活節」/西拉雅國家風景區管理處提供、WalkerLand窩客島整理

2025西拉雅森活節系列活動

熱氣球繫留體驗

日期：4/19、4/20

時間：05:30-07:30、16:30-18:30

熱氣球光雕秀

日期：4/19

時間：18:30-20:00

草原市集

日期：4/19、4/20、4/26、4/27

時間：13:00-19:00（4/19配合光雕延長至20:30）

草原音樂祭

日期：5/3、5/4

時間：15:00-18:20

毛孩運動會

日期：4/26、4/27

時間：15:00-17:30

2025西拉雅森活節熱氣球嘉年華

日期：4/19-4/20

時間：熱氣球繫留體驗05:30-07:30、16:30-18:30

熱氣球光雕音樂會18:30-20:00

美食市集 13:00～19:00（4/19配合光雕延長至20:30）

地點：台南市官田區福田路99號

西拉雅國家風景區管理處官網





來台南除了遊玩熱氣球 還可以吃道地美食與特色景點

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