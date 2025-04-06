一年多前因緣際會追蹤到「辰迷你鯛魚燒」

當時老闆還僅在台南南區定點擺攤，距離遠所以一直沒拜訪成

後來改為每週六天在台南夜市巡迴設攤，剛好我就趁 #孤獨的潤餅獵人 2025年3月第四週在台南

特別選週三到我第一次去的武聖夜市，找他們吃魚啦

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商家名稱：辰迷你鯛魚燒-武聖夜市(台南市中西區武聖路69巷42號)

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營業資訊：0985922121

週一四 永大夜市；週二 中洲寮夜市；週三五六 武聖夜市；週日休

餐點介紹：卡士達(固定)/起司起司(固定)/當日限定口味

用餐日期：2025.03



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▲週三的武聖夜市

▲辰迷你鯛魚燒 店面(週三武聖夜市)

每週六天營業，前陣子定案改為在永大夜市、中洲寮夜市和武聖夜市擺攤。 老闆有說短時間不會改地點，後續若有營業異動，再參考店家公告囉

當天去的時候，老闆也預告幾天後要換個攤位前的招牌(如下)

▼辰迷你鯛魚燒 新招牌

辰迷你鯛魚燒 菜單(拍攝日期：2025.03)

▲每次擺攤通常會提供三種口味，包含常態(必有)的卡士達和起司起司，再加一個其他口味

目前曾出過的其他口味包含：抹茶牛奶、黑芝麻、黑糖麻糬、果醬系列、芋泥

▲辰迷你鯛魚燒 烤好的迷你鯛魚燒

當時看到一整片鯛魚燒，我原本想請老闆不要切開，體驗整片拿著吃，感覺會很豪雙耶

但因為鯛魚燒本身肥嘟嘟有份量，而邊邊不夠厚實，整片會容易破開，沒辦法單手拿著啃

▲辰迷你鯛魚燒 烤好的迷你鯛魚燒

本身有提把的紙袋，免去一個塑膠袋

而且少了塑膠袋，還比較容易散掉水蒸氣，讓鯛魚燒別那麼快被燜軟

卡士達迷你鯛魚燒

*常態口味

熱食的口感非濕濡，而是更濃的膏狀，有蛋奶香氣、甜度一般。放涼後則會有一點點Q，擠壓鯛魚燒時會像一陀被擠出的麻糬，不易壓出來(同為卡士達基底的抹茶牛奶和黑芝麻口味也是)

當初老闆開店時有定位在適合給孩童食用，配方有特別調整：卡士達基底口味的牛奶比例要夠多，小朋友比較喜歡；此外，所有內餡也有調整比例到讓餡料熱或冷食都不會流漿，鯛魚燒糕體則是表面會脆但不會易碎裂、掉屑，以上都是為了減少家長清理的困擾(笑)

起司起司迷你鯛魚燒

*常態口味

直接放入雙色乳酪塊，剛烤好就吃還會牽拉出長長的乳酪。不會太鹹

抹茶牛奶迷你鯛魚燒

奶比茶味重，約是茶：奶味約4：6，茶味天然、不是假假的香精味，但是沒有苦韻，風味層次單一。適合偏好奶味的人客(孩童)，但對抹茶控就幾乎不會滿足啦

黑芝麻迷你鯛魚燒

(跟老闆聊天聊得太開心，漏給黑芝麻拍張特寫啦)

之前吃過雞蛋糕和車輪餅的黑芝麻口味不是黑芝麻醬就是純黑芝麻粉(或頂多加糖或花生粉)，沒有吃過添加牛奶的黑芝麻。多了卡士達基底，除了有黑芝麻粉的細綿沙感，也有醬糊口感，而芝麻香氣也稍被奶味稀釋，約黑芝麻：奶味8：2

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以上。