位於台南六甲的
【蘭都觀光工廠】
是一間結合生態、教育、發揚台南蘭花產業的觀光工廠，
園內展示了多樣的蘭花品種，
還可以深入瞭解蘭花的種植養護過程，
相關產品的製作及應用，
也有提供多種DIY課程體驗。
這裡也是「我的婆婆怎麼那麼可愛2」的拍攝場景之一，
是台南親子旅遊、家庭旅遊的必訪景點。
【蘭都觀光工廠OrchidCity】
- 地址：台南市六甲區和平街185-7號
- 電話： 06-6995208
- 營業時間：08:00-17:00
- 官網：https://www.orchid-city.com/
- FB：蘭都觀光工廠
▼交通資訊
(1)火車：至「隆田火車站」下車→轉搭計程車 (車程約8分鐘)。
(2)公車：至隆田火車站搭乘新營客運黃16支線，或興南客運橘10支線到「蘭都觀光工廠站」下車步行約5分鐘可到。
(3)自行開車：國道1號新營交流道288k下→往新營方向→第一個紅綠燈右轉→柳營外環道→右轉台1縣省道往台南方向→174縣道往六甲市區左轉→至和平街右轉700公尺抵達。
▼室內展區
天花板上有宛如生命之樹的蘭花裝置藝術，
是蘭都的形象樹，更象徵著生生不息的生命力。
▼展版上詳細介紹蘭花物種、培育介紹，
還能認識蘭都的文化與經營歷程。
▼慕蘭園玻璃屋
這裡是「我的婆婆怎麼那麼可愛2」的拍攝場景之一，
劇情中偉倫為秉愛研究蘭花出中青春永駐的秘密，
也是小鷗找到自己真正喜歡做的事情的地方。
▼走進來，就像穿越到劇情中，
整個畫面都來了！
▼戶外區
戶外空間放置了一艘白色遊艇，
這是為了紀念創辦人早期從事遊艇製造業而設置的，
草坪上還有南瓜馬車、鞦韆、造型長椅、遊戲沙坑…等造景，
會讓人忍不住拿出相機一直拍。
▼花朵廊道
有蘭花的佈置場景，也有充滿創意與童趣的背景，
隨便拍都好看，是必拍的打卡點。
【DIY課程手作體驗】
這裡有提供DIY課程供遊客手作體驗(需先預約)，
DIY課程時段為，每日上午10:00、下午14:00。
我們今日做的是「洗髮精」。
▼有專業講師介紹DIY課程物料
及其功效用途，並講解操作流程，
只要跟著步驟做，成功率100％。
▼簡簡單單就能完成洗髮精，
天然又好洗！
▼展售區
販賣許多蘭花相關的保養品、
保健品，喜歡可購買。
《蛋寶543》
這一次來到台南六甲的
【蘭都觀光工廠】
整體的感覺還不錯呢！
來這裡可以認識蘭花的培育，
以及蘭花相關的生技研發商品，
還有DIY課程參與，
還能跟著「我的婆婆怎麼那麼可愛2」，打卡拍攝場景，
重點是免門票又好拍，
絕對是來台南旅遊的必訪景點之一，
推薦給大家！❤️
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