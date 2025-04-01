位於台南六甲的

【蘭都觀光工廠】

是一間結合生態、教育、發揚台南蘭花產業的觀光工廠，

園內展示了多樣的蘭花品種，

還可以深入瞭解蘭花的種植養護過程，

相關產品的製作及應用，

也有提供多種DIY課程體驗。

這裡也是「我的婆婆怎麼那麼可愛2」的拍攝場景之一，

是台南親子旅遊、家庭旅遊的必訪景點。

【蘭都觀光工廠OrchidCity】

▼交通資訊

(1)火車：至「隆田火車站」下車→轉搭計程車 (車程約8分鐘)。

(2)公車：至隆田火車站搭乘新營客運黃16支線，或興南客運橘10支線到「蘭都觀光工廠站」下車步行約5分鐘可到。

(3)自行開車：國道1號新營交流道288k下→往新營方向→第一個紅綠燈右轉→柳營外環道→右轉台1縣省道往台南方向→174縣道往六甲市區左轉→至和平街右轉700公尺抵達。

▼室內展區

天花板上有宛如生命之樹的蘭花裝置藝術，

是蘭都的形象樹，更象徵著生生不息的生命力。

▼展版上詳細介紹蘭花物種、培育介紹，

還能認識蘭都的文化與經營歷程。

▼慕蘭園玻璃屋

這裡是「我的婆婆怎麼那麼可愛2」的拍攝場景之一，

劇情中偉倫為秉愛研究蘭花出中青春永駐的秘密，

也是小鷗找到自己真正喜歡做的事情的地方。

▼走進來，就像穿越到劇情中，

整個畫面都來了！

▼戶外區

戶外空間放置了一艘白色遊艇，

這是為了紀念創辦人早期從事遊艇製造業而設置的，

草坪上還有南瓜馬車、鞦韆、造型長椅、遊戲沙坑…等造景，

會讓人忍不住拿出相機一直拍。

▼花朵廊道

有蘭花的佈置場景，也有充滿創意與童趣的背景，

隨便拍都好看，是必拍的打卡點。

【DIY課程手作體驗】

這裡有提供DIY課程供遊客手作體驗(需先預約)，

DIY課程時段為，每日上午10:00、下午14:00。

我們今日做的是「洗髮精」。

▼有專業講師介紹DIY課程物料

及其功效用途，並講解操作流程，

只要跟著步驟做，成功率100％。

▼簡簡單單就能完成洗髮精，

天然又好洗！

▼展售區

販賣許多蘭花相關的保養品、

保健品，喜歡可購買。

《蛋寶543》

這一次來到台南六甲的

【蘭都觀光工廠】

整體的感覺還不錯呢！

來這裡可以認識蘭花的培育，

以及蘭花相關的生技研發商品，

還有DIY課程參與，

還能跟著「我的婆婆怎麼那麼可愛2」，打卡拍攝場景，

重點是免門票又好拍，

絕對是來台南旅遊的必訪景點之一，

推薦給大家！❤️

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