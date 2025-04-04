台灣即將迎來一波新地標，2025年帶來的全新面貌讓人期待不已！從夢幻般的「台版迪士尼城堡」到充滿教育意義的水族館，再到咖啡控最愛的星巴克等，每個新景點都將為每座城市增添無限魅力。窩客島特別挑選了5大即將開幕的未來建築，這些新地標不僅是觀光亮點，更將帶來全新的生活體驗。



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▲空中鳳城坐落於鳳山火車站上方，是全台唯一以古城為設計概念的車站大樓/交通部鐵道局提供、WalkerLand窩客島整理



台北Dream Plaza／全球規模最大星巴克

2025年台北信義區將迎來嶄新的「Dream Plaza」，這座全新的百貨商場將注入信義商圈的新活力，並成為購物狂與愛書人士的必訪之地。位於原誠品信義店的位置，這裡不僅有全球最大的星巴克，佔地近千坪，擁有兩層樓的開放空間及露天座位。對於書迷來說，博客來的首家實體書店也將在此開幕，並計劃24小時營業，能隨時沉浸在書海中。不管是咖啡控還是書迷，這個新地標都將成為生活中不可錯過的亮點。



▲圖為星巴克最新的康橋門市/統一集團提供、WalkerLand窩客島整理



台中海生館／巨型展示缸超震撼

位於台中清水區的台中海生館，經過三年的延宕後，終於將在2025年第二季正式開幕。這座佔地約2.25公頃的海洋生態館，是中台灣首個以海洋生態為主題的教育娛樂場所，將帶來前所未有的體驗。館內規劃了多個精彩展區，包括展現大甲溪流域的中部河流生態、五光十色的珊瑚展示區、彷彿夢境般的水母展區等。而最令人期待的，還有館內的巨型展示缸，仿佛讓人置身於壯麗的海底世界。



▲位於台中清水區的台中海生館，經過三年的延宕後，終於將在2025年第二季正式開幕/台中市政府提供、WalkerLand窩客島整理



台中漢神洲際購物中心／串連巨蛋、美術館、圖書館

台中2025年將迎來全新購物體驗，「漢神百貨」將在洲際棒球場園區盛大開幕，這座佔地達6.6萬坪的購物中心將成為中台灣最大規模的商場之一，並結合購物、美食、娛樂、影城以及運動體驗等多元設施。預計將有5百多家店鋪進駐，並提供2500個汽車停車位和4000個以上的機車停車位，解決停車煩惱。



更棒的是，未來將與台中國際會展中心、美術館、圖書館及台中巨蛋等設施串聯，打造一個全方位的生活新核心，無論是家庭、朋友還是情侶，都能在這裡享受便利又舒適的休閒時光。逛完街、看完電影，還能隨時到棒球場享受比賽，這裡將成為台中新的熱門地標。



▲漢神百貨將在洲際棒球場園區盛大開幕，這座佔地達6.6萬坪的購物中心將成為中台灣最大規模的商場之一/漢神百貨提供、WalkerLand窩客島整理



嘉義歐樂沃築夢城堡／台版迪士尼浪漫登場

嘉義大林即將成為全台城堡最多的鄉鎮，位於大埔美精密機械園區的「歐樂沃築夢城堡」正吸引著無數攝影迷、網美和網帥的目光，這座夢幻城堡以粉色與水藍色為主色調，擁有宛如童話故事般的設計，號稱是「台版迪士尼」或「嘉義版迪士尼」。



除了其華麗外觀，園區內將規劃成巧克力觀光工廠，提供遊客互動體驗，讓大家不僅能探索這座夢幻城堡，還能品味自己製作的巧克力美食。雖然開幕時間最快可能是2025年夏季，最晚也得等到年底，但無論何時開幕，這個充滿浪漫氛圍的地方，無論是情侶約會、親子同樂還是好友聚會，都是必去的好地方。



▲位於大埔美精密機械園區的「歐樂沃築夢城堡」號稱是「台版迪士尼」/歐樂沃築夢城堡提供、WalkerLand窩客島整理



高雄空中鳳城／全台首座結合百貨、電影院車站

「空中鳳城」坐落於鳳山火車站上方，是全台唯一以古城為設計概念的車站大樓，擁有獨特的建築風格。整座大樓由10層高的A棟和6層高的B棟組成，並以空中走道相連，總建築面積達1.3萬坪。A棟的2至3樓將引入百貨商店，4樓至7樓則規劃為青創中心及國民運動中心，為當地年輕人提供創業與發展的空間。最頂樓10樓將設置空中禮堂，未來將成為新人婚禮的理想場所。



最具特色的是3樓的半戶外營業空間，重現了舊鳳山的打鐵街和家具街等老街風情，讓人彷彿穿越回過去。雖然目前「空中鳳城」已完工並處於招商階段，尚未正式開幕，但未來園區將融合百貨、文創、電影院和運動中心等多元設施，成為鳳山區最具吸引力的新地標，吸引各方遊客與當地居民前來享受便利的休閒時光。



▲「空中鳳城」坐落於鳳山火車站上方，是全台唯一以古城為設計概念的車站大樓/高雄市政府觀光局提供、WalkerLand窩客島整理

Dream Plaza資訊

地址：台北市信義區松高路11號

時間：預計2025年

台中海洋生態館資訊

地址：台中市清水區北堤路50號

時間：預計2025年開幕

台中漢神洲際購物中心資訊

地址：台中崇德路三段及崇德十九路交叉口，74號快速道路旁

時間：預計於2025年第4季開幕

嘉義歐樂沃築夢城堡資訊

地址：嘉義縣大林鎮大埔美園區九路12號

時間：預計於2025年夏季開幕

高雄空中鳳城資訊

地址：高雄市鳳山區曹公路68號（高雄鳳山車站）

時間：尚未開幕，目前已完工

2025全新景點掀話題！這些星巴克、海生館也很經典值得一去