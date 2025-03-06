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新北萬里新地標|萬里星巴克|翡翠灣絕美玻璃屋咖啡廳|萬里首間星巴克|萬里金山泡湯看海賞花一日遊

2025-03-06 08:49:00 文字：大海愛上藍天
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大海愛上藍天

大海愛上藍天

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你去風帆喝咖啡了嗎？全台最夯星巴克進駐萬里，成為萬里首間星巴克，就位在翡翠灣旁，往前走有個超大的免費停車場，停車場走出去就是沙灘。星巴克萬里門巿風帆造型超吸睛的，成為2025萬里新地標，這裡擁有大片的落地窗，讓室內感覺更加開闊，流線造型的就像風帆徜徉於海中的乘風破浪，很開心萬里又多一間喝咖啡的好去處，有機會來萬里一定要來感受一下～

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外型像一艘風帆停靠陸地上，屋頂呈傾斜設計，在湛藍天空下，如同風帆啟航行駛在大海上。

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側面以挑高立面設計，採用大量的玻璃，讓人彷彿置身在夢幻風帆上超浪漫的～影片分享

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兩邊都有大片的落地窗，採光良好，可以欣賞窗外風景。

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室內設計以謬思Siren女神為主。

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全台首賣：萬里風情隨行卡、萬里風情馬克杯、海豚之舞不鏽鋼杯和把手杯、STANLEY海水藍20OZ不鏽鋼吸管杯、24OZ Bling沙灘TOGO冷水杯、拼接筒型隨行斜背袋。

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星巴克價格感覺又調漲了，最新DM，實際DM以店家為主。

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到處都是最佳景觀座位

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採震動取餐。 

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天氣好時，藍天白雲，感覺食物都變美味了～

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萬里星巴克擁有獨特地理優勢，成為萬里新地標。

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旁邊擁有一個超大的免費停車場，停車場後方走出去就是沙灘。

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可以坐在此靜靜看海，真的超療癒的～

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萬里周邊景點：龜吼漁港

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龜吼漁夫新市集已完工，中繼市場將2025/3/5起暫停營業，預計2025/3/24試營運。

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龜吼漁夫新市集採用圓弧鋼構屋頂，以萬里蟹為意象，共兩層樓。一樓生鮮，二樓熟食，還有戶外觀海平台。 

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萬里周邊景點：大鵬足湯公園溫泉。 

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現在設施愈來愈完善，除五星級廁所還有提供飲品、溫泉蛋和休憩座位區。

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周邊景點：金山老街

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假日真的是人山人海。

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我們選擇到柳媽媽海鮮粥麵館享用美食。

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清燙小卷120元、蚵蠣湯100元，綜合海鮮麵170元。

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甜點：炸芋頭一份50元

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周邊景點：杜鶰公園，目前正值杜鵑花季，美不勝收。

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星巴克 萬里門市：新北市萬里區玉田45之6號；營業時間：08:00-19:30

柳媽媽海鮮粥麵館：新北市金山區信義路2號1樓；營業時間：11:00-18:30（周二公休）

大鵬足湯公園：新北市萬里區加投路81號；營業時間：09:00-21:00（周一公休）

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place新北市萬里區玉田45-6號
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服務品質
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裝潢氣氛
4.50
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