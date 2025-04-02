特色火車站/林鳳營車站 介紹

林鳳營車站建造於1933年，為目前台鐵現存為數不多的日式木造老車站，

林鳳營車站於2005年時依據文化資產保存法，公告為受保護的歷史性建築。

林鳳營是個非常純樸的地方，一下站後就能感受到悠閒慢活的氣息，

林鳳營車站只有區間車會中途停靠，而白色木造建築維護的很不錯，

來一趟復古小鎮漫遊輕旅行吧!!

林鳳營車站車站外有滿有現代化的公車站亭，

不過公車的班次似乎不會很多喔！

林鳳營車站對面 / 林鳳營樹屋

林鳳營樹屋就在車站對面而已，是出站後會看到的第一個拍照景點，

紅磚的老厝已被大樹接收，形成一種老建築與大自然共存的面貌

林鳳營樹屋林鳳營車站廣場旁的廢棄老屋，紅磚水泥有種復古的感覺

林鳳營樹屋走進去後可以看見許多可愛的彩繪，

仔細看，都是寫著的是六甲區的歷史與變遷。

林鳳營樹屋建築牆壁有圖上衣些彩繪讓整體不會太單調，

也可以說是來林鳳營，必拍的打卡代表景點喔！

林鳳營車站旁邊/ 林鳳營故事館

樹屋旁邊往裡面走進去就是林鳳營故事館就是「林鳳營火車站道班房」，

這裡是以前專為鐵道工作人員短暫居住或放置工具所建造的，至今約有七十餘年歷史。

林鳳營故事館 介紹

林鳳營故事館舊時為「道班房」，是提供鐵道工作人員

短暫居住及放置工具的場所，隨著鐵路運輸的轉型及工作人員相繼退休，

道班房逐漸無人使用而現在經過整修提供社區展演空間及環境教育等用途

林鳳營故事館現今整修保留原日式建築物構造，

閒荒老房經整修後也將重啟新的生命，成為現在的林鳳營故事館

林鳳營故事館同時也是林鳳營車站周邊重要的日式建築群之一。

道班房的建築外觀仍保有日式風味，在這裡拍照頗有錯置在日本旅行的氛圍呢！

林鳳營是個非常純樸的地方，來到這裡就能感受到悠閒慢活的氣息，

喜歡老屋的旅客可以好好欣賞體驗一番，很有歷史的韻味在。分享給大家...

林鳳營故事館

地址：台南市六甲區中社里林鳳營7號(map)

開放時間：週三~週五 09:00-12:00

電話：06-698-2001

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