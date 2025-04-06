台南火鍋店吃到飽推薦！這間火鍋吃到飽「一個圓鍋火鍋店」根本是台南火鍋吃到飽天花板！一個圓鍋火鍋店位於北區文成三路，隱藏在住宅區內，但完全不影響生意，因為這間吃到飽火鍋店真的太狂，平日全時段280就享蔬食自助吧、8種麵食、3種飯類、麻小二鴨血、四種冰品/冰沙/雪花冰及各式飲料爽爽吃，再加50元再享肉肉無限吃，堪稱台南最狂吃到飽火鍋店就是它，一個圓鍋火鍋店吃到飽真的太有誠意啦~

台南火鍋吃到飽 「一個圓鍋火鍋店」位置

這間一個圓鍋火鍋店是我目前看過最佛心的一家台南火鍋吃到飽專賣！

一個圓鍋火鍋店地點就位於北區文成三路上，隱藏在住宅區內，不過生意完全不受影響。店外耀眼的橘紅色看板非常強眼，店內空間非常寬敞、冷氣夠冷，空間明亮、座位大不壅擠，用餐起來非常舒適。

座位區與自助區分開的動線規劃是我們比較喜歡的方式，區域分開可以好好用餐不被打擾，和朋友聚會也顯得更自在。

台南火鍋吃到飽「一個圓鍋火鍋店」菜單MENU、線上訂位

來看看一個圓鍋火鍋店菜單，走台南火鍋吃到飽路線，分別有人工點餐、機器點餐兩種方式。基本消費就很有誠意的推出，平日全時段280自助吧吃到飽、加50元再享豬肉片爽爽吃，不管是中午、晚上平日來都適用。

另外，如果想要再自己升等吃好一點，就可以像我們這樣直接選肉品的價格。

湯頭共有18種可挑選，想吃什麼火鍋湯底，任君挑選，湯底口味眾多，基本上也能滿足大家的需求囉~

一個圓鍋火鍋店線上訂位：請點我

DIY醬料區

一個圓鍋火鍋店的醬料也很有誠意，光是蔥花就滿滿三大碗讓你隨意吃起來，一看就知道老闆是海派個性，不怕你吃連小東西都不馬虎呢，各式基本的沾醬均有，沙茶醬、醬油、白醋、蘿蔔泥、蒜泥、辣椒均有。

280爽吃蔬食自助吧、麵食/飯類/各式冰品及飲料

一個圓鍋火鍋店280吃到飽，老闆直接給你平日全時段享福利，想要平日晚上來吃爽爽，同樣也是這個價格。

30種以上蔬食、火鍋料、脆油條、豆皮

喜歡吃蔬菜不重肉肉的女孩們，280太超值!自助吧包含30種蔬食、火鍋料，通通讓你隨意吃，尤其是喜歡吃蔬菜的人，這裡的蔬菜也是隨時補好補滿，就怕你吃不夠~

特別要說的是，他們家提供的油條品質不錯耶，煮麻辣鍋帶著脆酥的油條，吸滿滿湯汁，還沒吃光想就會吞口水呢。

8種麵食/肉燥飯、金禾咖哩飯、黑心咖哩飯

麵食也是擺好擺滿，王子麵、鍋燒、冬粉、蒸煮麵、雞絲等麵，還有大家最愛的科學麵耶~

飯類也沒有打算要含糊過去，除了肉燥飯，還很有誠意的使用金禾Kimho咖哩、黑心咖哩，想吃這兩間店招牌咖哩，只要來一個圓鍋火鍋店就能爽吃，就覺得莫名開心啦~

麻小二鴨血

學生時代超愛的麻小二鴨血，一個圓鍋火鍋店直接幫你整鍋搬過來免加購，280自助吧就能吃到飽~

他們加鴨血嫩Q，煮麻辣鍋最好吃，吸滿滿湯汁搭配凍豆腐、油條，就能清爽吃一碗。

紅豆紫米粥

這裡還有紅豆紫米粥耶！

應該是很多女生和長輩的最愛，一個圓鍋火鍋店飯後甜點想吃幾碗就吃幾碗，每一碗都是熱呼呼的，滿滿紅豆紫米料。

也有小孩們最愛的零食專區~

日本樂天冰淇淋/杜老爺冰淇淋/大苑子水果冰沙/北海道雪花冰/脆笛酥

飯後少不了的冰品也很讚，8種口味日本樂天冰淇淋、4種口味杜老爺冰淇淋，每一款都很挖不會太硬，代表生意好，所以冰品品質好也穩定。

最開心的還有大苑子水果冰沙！好吃的冰沙真的不嫌少，飯後我們立馬一人來一枝，滿足啊~

想吃雪花冰，這裡同樣可以自己DIY喔，這次吃到的是牛奶口味雪花冰，還可以自己搭配巧克力脆笛酥。

莫凡彼咖啡/立頓奶茶/各式氣泡飲料/熱茶飲

飲料也是超多款讓你選~

莫凡彼咖啡品質有保證；各種吃火鍋喜歡搭配的氣泡飲料也均有；覺得吃太膩再泡一杯熱茶暖暖胃，一條龍茶飲滿足大人、小孩。

壽喜燒+牛奶鴛鴦鍋

來到這邊很推薦大家可以點鴛鴦鍋來吃，一次就可以吃到兩種特色湯底，壽喜燒風味不錯，搭配上清爽的牛奶鍋，兩者可以說是絕妙的好搭檔~

麻辣鍋+龍骨鴛鴦鍋

如果愛吃辣建議可以點麻辣鍋，吃起來口感是大眾都可以接受的辣度，而且你知道的，吃到飽還可以加入麻小二的鴨血爽吃，龍骨鍋湯頭渾厚夠味，也是很讚的選擇。

+50再享肉肉無限爽爽吃~

我就說，老闆你也太佛心了吧！豬肉片爽爽吃就只要50元，真的太有誠意囉~

雖然是只要加50元而已，但是也很擔心品質普通，結果不會耶，他們家的豬肉片口感緊實帶滑Q口感，算是脂肪分佈適中的肉質，吃起來不會太油膩，基本上品質不錯，早餐沒吃來這裡續個三盤沒問題。

美國板腱

另外點了美國板腱，油脂分佈適中，吃起來口感滑嫩又帶著咀嚼感，不喜歡太膩口的牛肉，選牛板腱就對囉！

松阪豬

光看這個品質就知道使用的肉品不差！

松阪豬口感緊實帶Q度，個人覺得煮麻辣鍋超對味~~

大雞腿

這個大雞腿份量真的很有誠意，是我目前來吃到飽，看到雞腿份量最多的一間啦~

雞腿煮什麼都入味又耐煮，而且他們家雞腿不只大份，大質也厚一片，嫩口又好吃。

台南吃到飽推薦！一個圓鍋火鍋店很適合不吃肉但喜歡吃主食、蔬食的人；同時也很適合肉肉控的人，很適合家人、朋友一起來用餐的好地方。

店家名稱：一個圓鍋

粉絲專頁：一個圓鍋

地址：台南市北區文成三路173號

電話：06-2512129

營業時間：11:00-22:00

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美食的口感屬個人感受，僅供參考~

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