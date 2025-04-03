說到新竹景點，你可能會想到美食和科技園區，但其實這裡還藏著一個生態秘境

今天要帶大家探索的是新豐紅樹林生態保護區，還有超夢幻的海岸龍貓隧道

準備好一起走進這個自然奇景了嗎

如果選擇假日來訪，驚喜加倍！紅樹林旁會有攤販市集

賣著當地特色小吃、手作紀念品，還能讓孩子享受簡單的遊樂設施

逛完隧道，來杯清涼飲品或品嘗在地小吃，絕對是幸福感爆棚的親子旅遊體驗

讓爸媽們最頭痛的停車問題，在這裡根本不是困擾！

新豐紅樹林設有免費停車場，步行約5分鐘即可抵達景區

地址：台灣新竹縣新豐鄉池府路156號

位於新竹縣新豐鄉紅毛港、新豐溪的出海口

新豐紅樹林生態保護區佔地約8.5公頃，是北台灣地區唯一水筆仔與海茄苳混生的紅樹林

不僅如此，這裡還是全台唯一設有觀賞步道的紅樹林生態保護區

根系交錯的紅樹林宛如大自然的藝術品，吸引著無數生態迷與攝影愛好者前來朝聖

漫步其中，你會發現鳥類在枝頭休憩，彈塗魚和螃蟹悠然自得，彷彿進入了生態的綠色迷宮

一踏入新豐紅樹林，那綠意盎然的步道，彷彿帶你走進了宮崎駿的龍貓世界

枝葉交錯形成的隧道，夏天提供涼爽的庇蔭，微風吹來還能聽見葉片沙沙作響

孩子們在這裡奔跑嬉戲，快門按個不停的你，一定能拍到滿滿的夢幻美照

新豐紅樹林擁有精心規劃的步道與涼亭

是國內唯一結合生態保護與觀光功能的紅樹林保護區

這裡的設施完善，無論是休憩放鬆還是欣賞自然之美

都讓遊人倍感方便與舒適，是親子同遊、探索生態的絕佳去處

一踏上新豐紅樹林的木棧道，滿眼的綠意彷彿把你包圍住，好像走進了一條通往童話世界的「綠色隧道」

這個週末，不如帶上全家大小來場與自然的約會吧

新豐紅樹林不僅擁有海岸龍貓隧道的夢幻美景

還能讓孩子近距離觀察大自然的奇妙，寓教於樂，讓親子關係更融洽

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