股票漲停吃買一送一狂歡！在美國川普總統宣布90天暫停關稅政策後，台股連三天跌停的陰霾一掃而空，今天終於翻紅漲停，不少股民一早就大喊終於不用去睡公園。趁著這波好心情來場買一送一狂歡，星巴克、COLD STONE、全家、三商炸雞、樂天皇朝、7-ELEVEN通通加入行列，從咖啡、冰淇淋到炸雞、熱炒菜色一應俱全，今天不只股票在漲，連肚子跟心情都要一起升溫，買一送一就是最懂股民的慰勞。



▲股票漲停吃買一送一狂歡！6大優惠先吃星巴克買一送一 炸雞買一送一 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝



▲股票漲停吃買一送一狂歡！6大買一送一優惠包括星巴克、全家、小七 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝

星巴克買一送一

股票翻紅漲停板就要先喝星巴克買一送一！即日起至5月2日，每週三到週五只要透過foodomo下單特大杯那堤、焦糖瑪奇朵或摩卡，就能享有星巴克好友分享日限定優惠，其中一杯由星巴克請客，來杯咖啡替今天的漲停板乾一杯。



星巴克foodomo好友分享日

活動時間：即日起至2025/~5/2 每週三~週五

活動內容：活動期間全日於外送平台foodomo購買兩杯特大杯冰熱/風味一致的那堤、焦糖瑪奇朵或摩卡，其中一杯由星巴克招待。



▲星巴克foodomo外送好友分享日每逢週三～週五限定 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝



▲星巴克大杯那堤、焦糖瑪奇朵或摩卡外送買一送一 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝



COLD STONE買一送一

COLD STONE冰淇淋買一送一連抽35天！COLD STONE這次為了慶祝18週年，特別推出大人系冰淇淋「奶酒提拉米蘇」、甜點系「可可提拉米蘇」兩款新品同步在4/11起正式開賣。除此之外COLD STONE更推出線上抽獎活動，連續35天刮刮樂抽買一送一、紀念週邊還有冰淇淋優惠券，冰品控一定要跟上。



詳細報導：冰淇淋買一送一！COLD STONE大人系冰淇淋奶酒提拉米蘇，35天冰淇淋買一送一。



▲COLD STONE買一送一！新品奶酒提拉米蘇、可可提拉米蘇開吃 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝



▲COLD STONE新品奶酒提拉米蘇、可可提拉米蘇，大人系冰淇淋開吃 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

三商炸雞買一送一

炸雞控吃爆！從拿坡里炸雞改名的「三商炸雞」這次推出全新口味「黃金山賊炸雞桶」，主打日式醬汁新吃法，同時更在4/10起推出買一桶、送一桶限定優惠，333元就能一次帶走兩桶炸雞，這波優惠全台13間三商炸雞門市都參加，讓速食控趁機揪團聚餐開吃。



詳細報導：三商炸雞買一送一！三商炸雞黃金山賊炸雞桶333元買一送一，全新日式炸雞開吃。



▲炸雞買一送一！三商炸雞新品黃金山賊炸雞桶333元買一送一 / 三商炸雞提供、WalkerLand窩客島整理



▲三商炸雞新品黃金山賊炸雞桶，日式醬料炸雞必吃 / 三商炸雞提供、WalkerLand窩客島整理

樂天皇朝買一送一

新加坡的餐飲品牌樂天皇朝自4月7日起至4月底於雙北三家分店同步推出「10大星美味限時滿額送」優惠活動，用買一送一的方式，讓每位老饕都能以更實惠的價格品嚐經典好味。平日消費滿800元即可享指定菜色買一送一，每桌最高更能省下將近500元，不僅能吃得豐盛，也能讓荷包喘口氣。



樂天皇朝買一送一優惠菜

活動期間：即日起至4月30日，限平日內用（週一至週五）

活動條件：單筆內用消費滿800元，即可享下列任一菜色買一送一（每桌最高折抵500元）

推薦料理：姥姥紅燒肉、賽螃蟹肉菠菜豆腐、果香黑醋獅子頭、皇朝芝麻叉燒酥、皇朝乾拌三絲、黑胡椒牛菲力、香干炒肉絲、宮保百花鑲油條、清燉小吊梨湯、手工杏仁豆腐



▲樂天皇朝買一送一限時優惠，全台股民準備好了 / 樂天皇朝提供、WalkerLand窩客島整理



▲樂天皇朝買一送一精選的10道人氣料理不僅展現中華料理的底蘊，更融合現代餐飲的巧思與細膩 / 樂天皇朝提供、WalkerLand窩客島整理

全家買一送一

全家化身股民神隊友，除了最低49元的超值餐組，Let’s Café搭配甜點享半價，還有會員限定的點數加購活動，人氣霜淇淋也下殺買一送一。4/9~4/13 全家也針對LINE好友推出一系列爆殺優惠。Let’s Café特濃拿鐵、四季春青茶第二杯只要10元。週末「康康五」買一送一登場，人氣全家霜淇淋、杜老爺雪糕、運動補給飲料等統統加入優惠行列。就到全家開啟療癒週末，找到屬於自己的快樂提案。



全家咖啡優惠

4/9～4/13 LINE會員限定，Let’s Café特濃拿鐵、四季春青茶第2杯10元。



全家買一送一 週末康康五

活動時間：4/11～4/13

活動內容：Fami!ce霜淇淋、喝的霜淇淋，還有阿奇儂x鮮乳坊白巧克力戀乳雪糕、杜老爺藍莓優格雪糕、威德in運動補給飲料、FamiCollection鹼性離子水(800ml)等買一送一。



▲全家週末推買一送一、10元咖啡等7大優惠 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝



▲全家週末推買一送一、10元咖啡等7大優惠 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝

7-ELEVEN買一送一

7-ELEVEN推出實體門市與線上預購多項優惠活動，包含民生用品買一送一、咖啡與餐飲訂閱制下殺六四折起，甚至還能用OPENPOINT點數折抵現金，不只方便，還能在物價高壓下多留點錢在自己口袋裡。最受歡迎的「OPENPOINT行動隨時取」飲品優惠，於即日起至4/17，多款CITY系列咖啡與飲料以超值組合登場，像是大杯厚乳拿鐵與卡布奇諾11杯只要520元、濃萃系列12杯520元等，讓愛喝咖啡的族群一次補足配額。



OPENPOINT行動隨時取飲品優惠（4/10～4/17）

厚乳拿鐵／卡布奇諾：11杯520元（限量10萬組）

濃萃美式／濃萃拿鐵：12杯520元（限量10萬組）

檸檬青茶／檸檬紅／青梅：13杯520元（限量5萬組）

指定風味熱飲系列：12杯520元（限量5萬組）

精品美式／拿鐵（中杯）：9杯520元（限量5萬組）



▲7-ELEVEN咖啡寄杯組合優惠 / 7-ELEVEN 提供、WalkerLand窩客島整理



▲7-ELEVEN生活用品買一送一 / 7-ELEVEN 提供、WalkerLand窩客島整理

買一送一吃完 酸菜魚優惠、麵包吃到飽優惠也不能錯過