高雄美食、高雄宵夜再加一！掀起全台酸菜魚熱潮的「刁民酸菜魚」，終於南下到高雄展店，以全台最大街邊旗艦店為主打，選在北高雄熱鬧的巨蛋商圈落腳，整棟122坪的空間預計在4/10試營運、4/11正式開幕讓人舒適用餐。開幕首日祭出限量100組內用全桌5折的超狂優惠，揪高雄人一起來當刁民、吃酸菜魚。



▲高雄刁民酸菜魚5折吃！刁民高雄店開到宵夜場，5折優惠號碼牌這樣領 / 刁民酸菜魚 提供、WalkerLand窩客島整理



▲刁民酸菜魚高雄富裕店4/10試營運、4/11開幕 / 刁民酸菜魚 提供、WalkerLand窩客島整理

刁民酸菜魚 高雄富裕店開幕優惠

自2019年發跡於台中的「刁民酸菜魚」，首店開幕就聲勢狂飆，靠著招牌秘罈湯頭與高質感食材擄獲老饕味蕾，陸續在台中與台北展店，每間分店都是排隊才吃得到的夯店。如今終於進駐南台灣高雄，座落於裕誠路與富民路口，單層空間達122坪，挑高5米設計搭配大片落地窗，打造通透舒適的用餐體驗。延續「不當愚民當刁民」的經典標語，融合街邊風格與高人氣氛圍，讓人一走進店內就能感受到強烈的品牌個性。▲刁民酸菜魚高雄富裕店單層空間達122坪，挑高5米設計搭配大片落地窗 / 刁民酸菜魚 提供、WalkerLand窩客島整理▲刁民酸菜魚高雄富裕店延續「不當愚民當刁民」的經典標語，融合街邊風格 / 刁民酸菜魚 提供、WalkerLand窩客島整理菜單設計走精簡路線，卻每道都講究滿滿誠意。主打的「秘罈酸菜魚」份量驚人，集酸、辣、甜三味平衡風味，搭配滑嫩的契作烏鱧魚片與精熬龍骨湯頭，是招牌中的招牌。不吃辣也不怕，還有酸甜開胃的「初戀番茄魚」與鹹甜平衡的話梅番茄湯頭可以選擇。近期升級的「那個麻辣鴨血」與用料實在的「完美蝦滑」更是不能錯過，搭配酸菜一起入口層次豐富，讓海味與酸香在舌尖碰撞出絕妙火花。▲刁民經典酸菜魚酸爽夠勁 / 刁民酸菜魚 提供、WalkerLand窩客島整理▲刁民酸菜魚升級版「那個麻辣鴨血」必吃 / 刁民酸菜魚 高雄富裕店 提供、WalkerLand窩客島整理刁民酸菜魚首間高雄期間店開幕活動也不馬虎，特別於4/10試營運當天下午16：00起現場發放號碼牌，限量100組內用消費者可享全桌餐點5折優惠，17：00後依序開放進場，每組上限6人，用完即止。店舖將自4月11日起正式營運，營業時間從中午11：30一路到凌晨02：00，夜貓子也能輕鬆開吃。高雄富裕店採現場候位並提供線上排隊查看服務，無提供訂位，想吃的朋友記得提早到場卡位。▲刁民酸菜魚 高雄富裕店為全台最大間街邊門市 / 刁民酸菜魚 高雄富裕店 提供、WalkerLand窩客島整理

活動資訊：4／10試營運當天前100組客人整桌5折優惠。

號碼牌領取辦法： 16：00起發放號碼牌，限量100組。每組最多6人，17：00起依序開放入場



刁民酸菜魚 高雄富裕店

試營運：2025/4/10

開幕日：2025/4/11

地址：高雄市左營區裕誠路453號

電話：（07）5506-198

營業時間：11：30～02：00

備註：現場候位為主，可線上查看排隊進度，無提供訂位服務。



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