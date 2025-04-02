高雄人衝了！「麵屋一燈」高雄首店 4/3 強勢開幕，期間不只有「拉麵買一送一」、「免費送肉」等超強優惠，還有東京機票可以抽；此外，菜單還特別推出高雄限定新口味「濃厚海老沾麵」，讓高雄的拉麵控們，再掀朝聖熱潮，現在就趕緊一起來看看吧。



▲高雄拉麵推薦「麵屋一燈」推薦菜單：濃厚海老沾麵 $328 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝​​​​​​​



▲高雄拉麵推薦「麵屋一燈」4/3 強勢開幕，加碼拉麵買一送一、免費送肉優惠 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝

高雄拉麵推薦 新開幕 麵屋一燈

「麵屋一燈」高雄首店來了！預計於 4/3 在高雄夢時代正式開賣；店面延續麵屋一燈一貫的職人風格，裝潢以魚介湯頭為靈感，藍染門簾與波浪紋壁磚，營造出日式靜謐氛圍。店內座位以吧檯區為主，搭配部分四人座位，開放式吧檯讓人可以直接看到拉麵職人的精湛手藝。▲高雄拉麵推薦「麵屋一燈」預計於 4/3 在高雄夢時代正式開賣 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝高雄店除了提供經典的「濃厚魚介冠軍沾麵」與「芳醇干貝雞湯拉麵」，特別推出限定款「濃厚海老沾麵」；嚴選胭脂蝦與櫻花蝦熬製湯底，融合濃郁蝦油與赤蝦粉，讓湯頭層次豐富、鮮味十足。搭配炙燒豬叉燒、雞肉叉燒及白蝦，讓整碗沾麵既有香氣又帶有絕佳口感。▲高雄拉麵推薦「麵屋一燈」限定口味「濃厚海老沾麵」嚴選胭脂蝦與櫻花蝦熬製湯底 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝隨著麵屋一燈南部首店開幕，近期也將推出一系列開幕優惠。只要於參與開幕前的社長見面會，前100名消費者可獲得「麵屋一燈 VIP 尊榮開幕紀念悠遊卡」，到店消費出示享終身免費溏心蛋或肉；4/3 至4/30期間，凡至任一門市出示社長見面會合照限動，再享拉麵同品項買一送一。▲高雄拉麵推薦「麵屋一燈」推薦菜單：濃厚海老沾麵 $328 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝最後，即日起至全台麵屋一燈門市，單筆消費滿500元，還可參加「日本神社抽籤活動」，滿額就送祈福刮刮卡乙張，每日限量200張。獎品包含「台北-東京雙人機票」、「社長簽名拉麵碗」、「日本 MIYAZAKI 有機棉圍巾」等豐富好禮，讓饕客體驗傳統日式祈福文化，將美味與幸運一同帶回家。▲高雄首店「麵屋一燈」新開幕，單筆消費滿500元，還可參加「日本神社抽籤活動」 / WalkerLand窩客島 蕭芷琳 拍攝

地址：高雄市前鎮區中華五路789號B1

營業時間：11:00–22:30

高雄拉麵推薦 新開幕 麵屋一燈 菜單推薦

菜單推薦：濃厚魚介冠軍沾麵 $298、芳醇干貝雞湯拉麵 $248、濃厚海老沾麵 $328

吃完高雄新開幕拉麵 這些美食小吃也別錯過