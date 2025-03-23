高雄鼓山魚市場變身美食新地標！備受期待的「新濱町海洋廚房」將於3月22日正式登場，集結15家獨具風格的餐飲品牌，囊括海外首店、全台獨家、南部限定等多間人氣名店，帶來豐富多元的用餐選擇。重磅進駐的「JAPAN燒烤」海外首店、「日本日乃屋咖哩」以及「北海道えびそば一幻拉麵」，成為最受矚目的排隊熱點。現場不僅有餐酒館、冰淇淋、炸雞、鮪魚專賣等應有盡有，勢必吸引大批饕客搶先嚐鮮，為高雄增添全新打卡熱點。
▲高雄美食新地標「新濱町海洋廚房」15間餐廳清單 / 新濱町海洋廚房 提供、WalkerLand窩客島整理
▲曾淪為蚊子館的「高雄鼓山魚市場」由漢神接手改裝，以全新海景餐廳「新濱町海洋廚房」亮相 / 新濱町海洋廚房 提供、WalkerLand窩客島整理
首次登台的「JAPAN燒烤」來自日本台場，主打道地都市型BBQ文化，開幕期間至三月底前推出限時優惠，原價599元的A5等級黑毛和牛沙朗及赤身牛排拼盤，特價只要449元，搭配北海道干貝與活海鮮，打造極致BBQ體驗，高雄燒肉控搶著訂位。而同樣是日本來的「日乃屋咖哩」台灣首店，以濃郁香氣與「先甜後辣」的層次口感獲東京神田咖哩冠軍肯定。
▲高雄新濱町海洋廚房美食必吃推薦，首次登台的「JAPAN燒烤」都市型BBQ文化 / 新濱町海洋廚房 提供、WalkerLand窩客島整理
▲全台首間「日本日乃屋咖哩」進駐高雄新濱町海洋廚房 / 新濱町海洋廚房 提供、WalkerLand窩客島整理
日本美食還有來自札幌、以甜蝦湯頭聞名的「一幻拉麵」，濃郁蝦味讓人一試成主顧，為南部首間分店拉麵控排隊也要吃到。而北海道冰淇淋之神「CREMIA」，則是帶來細緻濃郁的牛奶冰。呼應高雄海港的炎熱天氣，冰品部分還邀請「31冰淇淋」進駐，超多冰品選擇讓大家消暑沁涼。從濃厚系拉麵到高質感冰品應有盡有，讓人彷彿置身日本街頭，沉浸於最道地的日式美食饗宴。
▲高雄海景餐廳新地標「新濱町海洋廚房」引進南部首間一幻拉麵 / 新濱町海洋廚房 提供、WalkerLand窩客島整理
▲高雄新濱町海洋廚房有北海道冰淇淋之神之稱的CREMIA / 新濱町海洋廚房 提供、WalkerLand窩客島整理
除了話題美食，「新濱町海洋廚房」也有港灣景觀餐酒館「打水灣酒樓1883 Bistro Club」，夕陽海景絕美「月鯉灣咖啡廳」，再加上「順億鮪魚專賣店」、「大手前鐵板燒」、「好喫炸雞」、「懿品乳酪果子手造所」、「丹醇研選」、「BOBO TEA 波波茶」等品牌，無論正餐、甜點或伴手禮應有盡有。開幕優惠期間，各家排隊名店陸續登場，邀請大家來這裡感受海港風情與豐富美食的魅力，為高雄的旅遊版圖再添新亮點。
▲高雄新濱町海洋廚房傍晚推薦至「月鯉灣咖啡廳」欣賞夕陽海景絕美 / 新濱町海洋廚房 提供、WalkerLand窩客島整理
▲高雄新濱町海洋廚房美食眾多 / 新濱町海洋廚房 提供、WalkerLand窩客島整理
新濱町海洋廚房
地址：高雄市鼓山區濱海一路109-1號
新濱町海洋廚房 美食清單
海外首店／全台首創
JAPAN燒烤（日本知名BBQ品牌首次海外展店，主打A5黑毛和牛、都市型BBQ體驗）
全台獨家
日本日乃屋咖哩（東京神田咖哩冠軍，特色甜辣咖哩）
南部獨家
北海道えびそば一幻拉麵（札幌排隊名店，濃郁蝦味湯頭）
餐酒館／咖啡廳
打水灣酒樓1883 Bistro Club（港灣景觀餐酒館）
月鯉灣咖啡廳（夕陽海景咖啡廳）
甜點／冰品
北海道冰淇淋之神CREMIA（北海道知名冰淇淋）
31冰淇淋（人氣冰淇淋品牌）
特色小吃／伴手禮
大手前鐵板燒（現場鐵板料理、原肉主義）
順億鮪魚專賣店（漁場直送、無添加鮪魚專賣）
好喫炸雞（特色炸雞與帕里尼三明治）
吳寶春麥方店（知名烘焙品牌）
懿品乳酪果子手造所（手作甜點）
北海鮮物（海鮮乾貨伴手禮）
飲品專賣
丹醇研選（咖啡／茶飲）
BOBO TEA 波波茶（手搖飲品）
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