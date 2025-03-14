帶小孩玩高雄景點，只會去駁二拍照真的太無聊！提到高雄景點，雖然一定得去過愛河、駁二藝術特區、月世界，但來高雄可不能只拍照、看風景，高雄以義大遊樂世界為首，也有不少趣味性景點，不管是跟親友、帶小孩來玩都不會被嫌無聊，窩客島這次推薦5大必玩高雄親子景點，像是可以近距離接觸小動物的農場、玩到多種車類遊樂設施的賽道遊樂園等，大人、小孩都能玩得盡興，下次放假玩高雄，就先來玩這5個高雄親子景點。



▲高雄親子景點5大必玩，超療癒動物農場、遊樂場，不只高雄義大可以玩 / WalkerLand窩客島整理



▲高雄親子景點推薦5選，假日帶小孩玩高雄推薦 / WalkerLand窩客島整理



高雄動物系親子景點推薦：壽山動物園、淨園農場

假日帶小孩出門玩，去親子農場、動物園絕對不會出錯，其中高雄知名「壽山動物園」就有狐獴、水豚、白老虎、台灣黑熊等動物，還特別打造天空步道，讓遊客們從動物居住區的上空走過，觀賞不同角度的動物姿態超特別；而「淨園農場」不僅有羊駝、黑鼻羊、梅花鹿等小動物可以近距離接觸，也能在園中吃美食、喝下午茶，另外也有兒童遊戲區，小火車、超大沙坑帶小孩來玩個過癮。



▲高雄親子景點推薦必玩：壽山動物園，設置天空步道可以從上空觀看動物們 /藍♀β♥love♥晴 提供、WalkerLand窩客島整理



▲高雄親子景點推薦必玩農場：淨園農場 ，可以近距離接觸水豚、梅花鹿、黑鼻羊、努比亞山羊、羊駝等/小珊珊 提供、WalkerLand窩客島整理



高雄親子景點推薦：鈴鹿賽道樂園、哈瑪星台灣鐵道館

帶小孩出遊除了餵小動物，在高雄也有其他好玩的互動園區，都很適合小朋友、大人一起玩，像是「鈴鹿賽道樂園」有遊樂園常見的旋轉木馬、自由落體外，最特別的便是有各種車類設施，還能駕駛卡丁車，在等比例縮小的鈴鹿賽車賽道體驗急速奔馳的快感，大人也能玩超嗨；「哈瑪星台灣鐵道館」則是以鐵道為主題，不僅有著全台最大規模的鐵道模型，以及各種復古打卡場景，展示了台灣鐵路的發展，鐵道迷絕對會愛。



▲高雄親子景點推薦：鈴鹿賽道樂園，等比例還原賽車道卡丁車體驗 /Ruby說美食享受旅行 提供、WalkerLand窩客島整理



▲高雄親子景點推薦：哈瑪星台灣鐵道館，全台最大規模的鐵道模型 /寶小銘 提供、WalkerLand窩客島整理



高雄親子景點推薦必玩互動設施：國立科學工藝博物館

遛小孩來這玩整天！高雄親子景點絕對要去過「國立科學工藝博物館」，從地下1樓到6樓都有結合科學、生活知識的互動設施，在玩樂的同時學到科學小知識，園區內也有小朋友可以玩的電動車，以及模擬駕駛遊戲，讓你體驗開火車、捷運、飛機的快感。



▲高雄親子景點推薦必玩互動設施：國立科學工藝博物館 /寶小銘 提供、WalkerLand窩客島整理



▲高雄親子景點推薦必玩互動設施：國立科學工藝博物館，模擬駕駛體驗海陸空駕駛 /寶小銘 提供、WalkerLand窩客島整理



壽山動物園 位置資訊

地址：高雄市鼓山區萬壽路350號

電話：07-521-5187

完整介紹由部落客「藍♀β♥love♥晴」於窩客島分享：高雄市鼓山區【高雄景點】壽山動物園，園區提供付費小火車搭乘遊園也設置天空廊道與下沉式觀察廊道可以從不同的角度來看動物們不同的一面，究竟是看動物?還是給動物看?。高雄親子旅遊



淨園農場 位置資訊

地址：高雄市小港區明聖街135巷10弄12號

電話：07-793-2223

完整介紹由部落客「小珊珊」於窩客島分享：高雄親子景點寵物友善景觀餐廳。喝咖啡看飛機、可愛動物區互動、親子設施，大人小孩同玩樂吧！



鈴鹿賽道樂園 位置資訊

地址：高雄市前鎮區中安路1-1號

電話：07-796-9999

完整介紹由部落客「Ruby說美食享受旅行」於窩客島分享：【高雄市前鎮景點】鈴鹿賽道樂園，免費入園設施採每項收費，星光票(17:00以後入園)一人只需$399 一票玩到底｜Ruby說美食享受旅行(@tour_ruby530)



國立科學工藝博物館 位置資訊

地址：高雄市三民區九如一路720號

電話：07-380-0089

完整介紹由部落客「寶小銘」於窩客島分享：哈瑪星台灣鐵道館 | 高雄親子景點．超壯觀的台灣鐵道模型．搭乘迷你火車好好玩



哈瑪星台灣鐵道館 位置資訊

地址：高雄市鼓山區蓬萊路99號B7

電話：07-521-8900

完整介紹由部落客「寶小銘」於窩客島分享：高雄市三民區國立科學工藝博物館(高雄科工館) | 高雄必玩親子景點．互動設施超好玩．玩一整天沒問題！