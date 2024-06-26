「國立科學工藝博物館(高雄科工館)」是遊玩高雄不能錯過的親子景點，館內有豐富的展覽內容和多元的互動體驗，讓小朋友能從玩樂中學習生活科學；不只小朋友玩得開心，大人們也一定能玩得盡興，真的是一處寓教於樂的好地方。
帶小朋友來「高雄科工館」，一定要到B1的兒童科學園區，這裡有「奇幻國」、「夢想號」和「FUN城市」三個主題區，讓小朋友能從日常生活的遊戲體驗，瞭解生活科學知識。
第一站我們來到超熱門的「FUN城市」，這裡提供許多電動車讓小朋友駕駛，雖然要付費，但也只要銅板價30元即可體驗。
佐佑兩兄弟出發前先來拍個合照。
「FUN城市」算是一個交通主題園區，設置有交通標誌、標線、號誌，所以在這裡不只是開電動車，還可以順便學習正確的交通安全規則。
「FUN城市」的商店區也相當有趣，帶領小朋友去探索生活中知識。
像是小朋友可以去生鮮超市採買食物，並認識一日營養所需。
學習正確的刷牙方法。
在廣播站裡可以體驗小小廣播員的樂趣。
學習將各種垃圾正確分類。
超大的齒輪遊戲組。
接水管的遊戲可以提升專注力和邏輯思考的能力。
用黏土做糕餅。
在「高雄科工館」B1的兒童科學園區，真的是小朋友的玩樂天堂，光在這一區就可以玩好久。
像聲音、光線、動能...等枯燥乏味的科學知識，透過遊戲互動裝置，讓小朋友從玩樂中學習。
每一個互動裝置都很有趣！
玩樂的同時，拍照起來也很有效果。
這裡還有一區是可以認識東南亞國家的文化特色，有一臺互動裝置，可以把自己換裝成東南亞國家的特色服裝，相當有趣。
在「高雄科工館」玩，可以感受到各項互動設施的質感，都很不錯呢！
離開了B1的兒童科學園區，我們來到了4樓的「交通夢想館」，這裡可以認識海陸空不同的交通工具，還設置了多組數位模擬駕駛遊戲裝置，讓大小朋友可以體驗。
像這個是採礦台車，一定要放慢速度，不然衝太快一下車就會翻車了！
牛車的駕駛體驗很特別，也頗有難度。
佐佑嫌牛車太慢了，選了火車來體驗！
在交通夢想館真的是好玩又好拍照。
「高雄科工館」的其他展區，也都有許多適合小朋友互動遊戲的裝置。
不只小朋友玩瘋，我們大人也玩得很過癮。
6樓的「太空飛行探索館」我們也很喜歡，好像來一趟太空之旅呢！
「高雄科工館」有一些體驗設施是需另付費的，不過大部分也都是銅板價，很值得體驗玩玩。如果要體驗多種設施或有多人要體驗，建議可以買優惠套票會更划算。
像是電池小火車、地震屋就是我們有體驗到的付費設施。
這地震屋真的很晃呢！
「高雄科工館」也有超多場景適合拍照打卡，可以留下美好的回憶。
「高雄科工館」展區內容很豐富，我們還有好幾個展區沒有參觀到，下回二訪時再去體驗。「高雄科工館」真的是一處親子旅遊的好去處，來這裡玩一天也沒問題，大小朋友都可以玩得超HIGH、玩到不想回家！
《景點資訊》
「國立科學工藝博物館(高雄科工館)」
地址：高雄市三民區九如一路720號
電話：07-3800089
營業時間：09:00-17:00(售票至16:00止)，每週一、除夕、大年初一為休息日
門票： 展示廳全票100元，其他票種詳見官網