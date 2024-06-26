「國立科學工藝博物館(高雄科工館)」是遊玩高雄不能錯過的親子景點，館內有豐富的展覽內容和多元的互動體驗，讓小朋友能從玩樂中學習生活科學；不只小朋友玩得開心，大人們也一定能玩得盡興，真的是一處寓教於樂的好地方。

帶小朋友來「高雄科工館」，一定要到B1的兒童科學園區，這裡有「奇幻國」、「夢想號」和「FUN城市」三個主題區，讓小朋友能從日常生活的遊戲體驗，瞭解生活科學知識。

第一站我們來到超熱門的「FUN城市」，這裡提供許多電動車讓小朋友駕駛，雖然要付費，但也只要銅板價30元即可體驗。

佐佑兩兄弟出發前先來拍個合照。

「FUN城市」算是一個交通主題園區，設置有交通標誌、標線、號誌，所以在這裡不只是開電動車，還可以順便學習正確的交通安全規則。

「FUN城市」的商店區也相當有趣，帶領小朋友去探索生活中知識。

像是小朋友可以去生鮮超市採買食物，並認識一日營養所需。

學習正確的刷牙方法。

在廣播站裡可以體驗小小廣播員的樂趣。

學習將各種垃圾正確分類。

超大的齒輪遊戲組。

接水管的遊戲可以提升專注力和邏輯思考的能力。

用黏土做糕餅。

在「高雄科工館」B1的兒童科學園區，真的是小朋友的玩樂天堂，光在這一區就可以玩好久。

像聲音、光線、動能...等枯燥乏味的科學知識，透過遊戲互動裝置，讓小朋友從玩樂中學習。

每一個互動裝置都很有趣！

玩樂的同時，拍照起來也很有效果。

這裡還有一區是可以認識東南亞國家的文化特色，有一臺互動裝置，可以把自己換裝成東南亞國家的特色服裝，相當有趣。

在「高雄科工館」玩，可以感受到各項互動設施的質感，都很不錯呢！

離開了B1的兒童科學園區，我們來到了4樓的「交通夢想館」，這裡可以認識海陸空不同的交通工具，還設置了多組數位模擬駕駛遊戲裝置，讓大小朋友可以體驗。

像這個是採礦台車，一定要放慢速度，不然衝太快一下車就會翻車了！

牛車的駕駛體驗很特別，也頗有難度。

佐佑嫌牛車太慢了，選了火車來體驗！

在交通夢想館真的是好玩又好拍照。

「高雄科工館」的其他展區，也都有許多適合小朋友互動遊戲的裝置。

不只小朋友玩瘋，我們大人也玩得很過癮。

6樓的「太空飛行探索館」我們也很喜歡，好像來一趟太空之旅呢！

「高雄科工館」有一些體驗設施是需另付費的，不過大部分也都是銅板價，很值得體驗玩玩。如果要體驗多種設施或有多人要體驗，建議可以買優惠套票會更划算。

像是電池小火車、地震屋就是我們有體驗到的付費設施。

這地震屋真的很晃呢！

「高雄科工館」也有超多場景適合拍照打卡，可以留下美好的回憶。

「高雄科工館」展區內容很豐富，我們還有好幾個展區沒有參觀到，下回二訪時再去體驗。「高雄科工館」真的是一處親子旅遊的好去處，來這裡玩一天也沒問題，大小朋友都可以玩得超HIGH、玩到不想回家！

《景點資訊》

「國立科學工藝博物館(高雄科工館)」

地址：高雄市三民區九如一路720號

電話：07-3800089

營業時間：09:00-17:00(售票至16:00止)，每週一、除夕、大年初一為休息日

門票： 展示廳全票100元，其他票種詳見官網

官網：https://www.nstm.gov.tw/

FB：https://www.facebook.com/ilovenstm/