當旅行不再只是單點打卡，越來越多人開始尋找更深度、更有彈性的假期體驗。窩客島編輯發現到「台北花蓮買一送一住宿推薦」「福容飯店買一送一」「2025自由行買一送一」成為網路的搜尋熱詞。特別介紹福容大飯店推出的全新「北花Long Stay！2025台北花蓮雙城記」買一送一住房方案，讓旅客一次享受台北信義的時尚脈動與花蓮海岸的自然療癒。專案即日起至2025年6月27日限時販售，3天2夜只要7,599元起，每日限量6間，打造城市與海景一次到位的理想度假提案。



▲自由行買一送一！台北花蓮自由行3天2夜7599元，一次玩兩個城市才是爽 / 福容大飯店提供、WalkerLand窩客島整理



旅人可以從台北出發，入住鄰近台北101的福容台北一館，享受最便利的交通與購物優勢，飯店提供知名的黃金美人湯，讓人身心舒壓；漫步大安森林公園，感受綠意療癒，然後再前往花蓮福容店，入住坐擁太平洋海景的房型，迎接晨曦日出，景色壯闊動人。除了景觀與住宿體驗升級，福容花蓮店還貼心加贈迎賓名產、無動力自行車3小時券與200元餐飲抵用券，讓旅人用慢活節奏重新擁抱自然與生活。



▲自由行買一送一！台北花蓮自由行3天2夜7599元，一次玩兩個城市才是爽 / 福容大飯店提供、WalkerLand窩客島整理

不論你想從台北玩到花蓮，或是花蓮再回到台北，此次專案特別採用自由搭配設計，讓行程安排更加彈性。不需要被動配合固定路線，旅人可以依據自己的需求自由選擇入住順序。這對於想暫時逃離日常、安排親子假期、或是情侶與好友同行的族群來說，無疑是最理想的雙城度假選擇。▲不論你想從台北玩到花蓮，或是花蓮再回到台北，此次專案特別採用自由搭配設計，讓行程安排更加彈性 / 福容大飯店提供、WalkerLand窩客島整理福容大飯店此次的雙城住房專案，背後也蘊藏著城市魅力與自然景觀的強強聯手。根據國際旅遊網站「Vacations & Travel」最新排名，台北市在2025年全球百大旅遊城市中名列第11，超越倫敦、首爾、曼谷等城市。而福容台北一館就座落在信義計劃區核心，地理位置優越。花蓮則是以山海兼備、節奏緩慢的生活氛圍受到旅人喜愛，福容花蓮店更連續兩年榮獲最美景觀飯店稱號，並在愛遊網票選中奪下花東地區最高票數，實至名歸。窩客島編輯表示，當旅遊不只是放假，而是一種生活的轉換儀式，「北花Long Stay！2025台北花蓮雙城記」會成為今年最值得關注的度假亮點。不論你是要探索城市的時尚脈動，還是擁抱東海岸的療癒風光，3天2夜就能體驗截然不同的生活節奏，讓每一段旅程都成為難忘的風景。▲窩客島編輯表示，當旅遊不只是放假，而是一種生活的轉換儀式，「北花Long Stay！2025台北花蓮雙城記」會成為今年最值得關注的度假亮點 / 福容大飯店提供、WalkerLand窩客島整理

福容大飯店「北花Long Stay！2025台北花蓮雙城記」住房專案

活動時間：即日起至2025年6月27日止

活動內容：

1、專案內容包含福容台北一館與福容花蓮店雙城住宿

2、3天2夜住房優惠7,599元起

3、每日限量6間

4、入住福容台北一館可享黃金美人湯

5、入住福容花蓮店贈迎賓名產、無動力自行車3小時券、200元餐飲抵用券



福容大飯店 雙城買一送一訂房資訊

活動頁面：https://www.fullon-hotels.com.tw/hl/tw/news-detail/Hualien-Taipei/





出去玩住房買一送一，平常品嚐美食一定也要記得買一送一的優惠