珍煮丹新品是無咖啡因手搖杯！珍煮丹以招牌黑糖飲料為主題，推出全新「黑糖海鹽奶蓋系列」三款鹹甜系飲料，其中更包含無咖啡因蕎麥茶，搭配黑糖海鹽奶蓋，4/14起全台門市同步開賣。同時，珍煮丹更推出A+B「微甜卡」，買飲料免費加料，或是指定飲品買A送B，讓飲料控趁機喝新品。



▲珍煮丹飲料新品，黑糖海鹽奶蓋系列，微甜卡免費加料及飲品買一送一優惠 / 珍煮丹提供、WalkerLand窩客島整理



▲珍煮丹飲料新品，黑糖海鹽奶蓋系列推薦黑糖海鹽麥麥粉粿奶 / 珍煮丹提供、WalkerLand窩客島整理

珍煮丹黑糖海鹽奶蓋系列

珍煮丹本次新品「黑糖海鹽奶蓋系列」主打鹹甜平衡的層次口感，搭配三種不同飲品基底，其中「黑糖海鹽麥麥」使用無咖啡因的蕎麥茶，適合任何年齡層飲用；喜歡濃郁奶香的可以選「黑糖海鹽麥麥粉粿奶」，加了Q彈粉粿更有咀嚼感。偏好清爽風味就喝「黑糖海鹽蜜夏紅」，紅茶果香讓整體喝起來更清爽，鹹甜比例剛剛好。▲珍煮丹飲料新品，黑糖海鹽奶蓋系列推薦黑糖海鹽麥麥 / 珍煮丹提供、WalkerLand窩客島整理▲珍煮丹飲料新品，黑糖海鹽奶蓋系列推薦黑糖海鹽蜜夏紅 / 珍煮丹提供、WalkerLand窩客島整理除了飲料新品之外，只要在4月14日起購買珍煮丹任一新品，加價39元就能帶走一張限量「微甜卡」，享買A送B優惠，憑卡購買A區指定飲品，就免費送B區配料、或是免費飲料。讓飲料控在4/14-7/13期間都可以享有買一送一、免費加料優惠爽爽喝。▲珍煮丹飲料新品加購微甜卡，享免費加料及飲品買一送一優惠 / 珍煮丹提供、WalkerLand窩客島整理

上市日期：2025/04/14

品項及售價

黑糖海鹽麥麥（L）：$65（一般）/$70（百貨）

黑糖海鹽麥麥粉粿奶（L）：$85（一般）/$90（百貨）

黑糖海鹽蜜夏紅（L）：$60（一般）/$65（百貨）



珍煮丹微甜卡

活動期間：2025/04/14-07/13

獲得方式：凡購買任一新品，加價39元即可獲得「微甜卡」一張。

使用方式：憑卡買A區指定飲品，即送B區配料或飲品任選一。

注意事項：若A區選擇黑糖海鹽麥麥粉粿奶，B區僅限飲品類。



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