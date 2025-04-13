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珍煮丹買一送一！珍煮丹微甜卡買A送B，無咖啡因黑糖海鹽飲料開喝。

珍煮丹 買一送一 黑糖 奶蓋 more
2025-04-13 13:10:00 文字：編輯 張人尹 即時報導 圖片：珍煮丹
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珍煮丹新品是無咖啡因手搖杯！珍煮丹以招牌黑糖飲料為主題，推出全新「黑糖海鹽奶蓋系列」三款鹹甜系飲料，其中更包含無咖啡因蕎麥茶，搭配黑糖海鹽奶蓋，4/14起全台門市同步開賣。同時，珍煮丹更推出A+B「微甜卡」，買飲料免費加料，或是指定飲品買A送B，讓飲料控趁機喝新品。

▲珍煮丹飲料新品，黑糖海鹽奶蓋系列，微甜卡免費加料及飲品買一送一優惠 / 珍煮丹提供、WalkerLand窩客島整理

▲珍煮丹飲料新品，黑糖海鹽奶蓋系列推薦黑糖海鹽麥麥粉粿奶 / 珍煮丹提供、WalkerLand窩客島整理



珍煮丹本次新品「黑糖海鹽奶蓋系列」主打鹹甜平衡的層次口感，搭配三種不同飲品基底，其中「黑糖海鹽麥麥」使用無咖啡因的蕎麥茶，適合任何年齡層飲用；喜歡濃郁奶香的可以選「黑糖海鹽麥麥粉粿奶」，加了Q彈粉粿更有咀嚼感。偏好清爽風味就喝「黑糖海鹽蜜夏紅」，紅茶果香讓整體喝起來更清爽，鹹甜比例剛剛好。

▲珍煮丹飲料新品，黑糖海鹽奶蓋系列推薦黑糖海鹽麥麥 / 珍煮丹提供、WalkerLand窩客島整理

▲珍煮丹飲料新品，黑糖海鹽奶蓋系列推薦黑糖海鹽蜜夏紅 / 珍煮丹提供、WalkerLand窩客島整理


除了飲料新品之外，只要在4月14日起購買珍煮丹任一新品，加價39元就能帶走一張限量「微甜卡」，享買A送B優惠，憑卡購買A區指定飲品，就免費送B區配料、或是免費飲料。讓飲料控在4/14-7/13期間都可以享有買一送一、免費加料優惠爽爽喝。

▲珍煮丹飲料新品加購微甜卡，享免費加料及飲品買一送一優惠 / 珍煮丹提供、WalkerLand窩客島整理

 

珍煮丹黑糖海鹽奶蓋系列

上市日期：2025/04/14
品項及售價
黑糖海鹽麥麥（L）：$65（一般）/$70（百貨）
黑糖海鹽麥麥粉粿奶（L）：$85（一般）/$90（百貨）
黑糖海鹽蜜夏紅（L）：$60（一般）/$65（百貨）
 

珍煮丹微甜卡

活動期間：2025/04/14-07/13
獲得方式：凡購買任一新品，加價39元即可獲得「微甜卡」一張。
使用方式：憑卡買A區指定飲品，即送B區配料或飲品任選一。
注意事項：若A區選擇黑糖海鹽麥麥粉粿奶，B區僅限飲品類。
 

飲料控喝珍煮丹新品 還要追飲料新話題

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