股票翻紅必須喝杯飲料慶祝！手搖品牌「青山」這週末推出超狂限定活動，不只推出全台首創的「蕎麥珍珠」，更祭出限時兩天免費加料優惠，時間從4月12日到13日，不分時段、飲品種類通通都能加珍珠免費喝，還能再用環保杯省5元。結合穀香與Q彈口感的創新配料，無論你是珍珠控還是喜歡蕎麥茶的香氣，都能在青山感受這場來自穀物的風味革命。



▲股票漲停喝飲料優惠！青山免費加蕎麥珍珠，現省20元攻略快看 / 青山 提供、WalkerLand窩客島整理



這次「青山」主打的「蕎麥珍珠」，是從人氣蕎麥茶中汲取靈感，以慢火細熬製成琥珀般晶透的珍珠，每一口都吃得到焦香與Q彈兼具的風味。這款全台首創的創新配料，將蕎麥的炒焙香轉化為圓潤的口感層次，不只打破傳統黑糖珍珠的印象，更讓每一杯飲品增添了更多驚喜。



▲青山獨創「蕎麥珍珠」帶有淡淡的蕎麥穀物香氣 / 青山 提供、WalkerLand窩客島整理

青山 免費加料優惠

免費加料於本週末限定，只要點夠任一款飲品都可以免費加獨創的蕎麥珍珠，推薦先試試「蕎麥珍珠夏青那堤」，選用夏青茶為底，帶有木質調的輕焙香，與鮮乳柔和口感交織，再加入蕎麥珍珠，整體風味層次飽滿。另一款「蕎麥珍珠奶茶」則是以山峰奶茶作基底，融合蜜香與焦糖香，堆疊出豐富的口感。不僅能喝到茶與奶的雙重美味，還能在咀嚼之間感受到來自穀物的香氣。▲青山免費加蕎麥珍珠連續兩天優惠 / 青山 提供、WalkerLand窩客島整理

活動期間：2024年4月12日（五）～4月13日（六）

優惠內容：不限飲品品項，免費加1份蕎麥珍珠（原價15元）

注意事項：

1、每人限購2杯，每杯限加1份免費蕎麥珍珠如欲加第2份以上，每杯最多可加3份（第2份起需付費）

2、使用環保杯再折5元。

3、蕎麥珍珠如完售，將改以菜燕替代。





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