股票翻紅必須喝杯飲料慶祝！手搖品牌「青山」這週末推出超狂限定活動，不只推出全台首創的「蕎麥珍珠」，更祭出限時兩天免費加料優惠，時間從4月12日到13日，不分時段、飲品種類通通都能加珍珠免費喝，還能再用環保杯省5元。結合穀香與Q彈口感的創新配料，無論你是珍珠控還是喜歡蕎麥茶的香氣，都能在青山感受這場來自穀物的風味革命。
▲股票漲停喝飲料優惠！青山免費加蕎麥珍珠，現省20元攻略快看 / 青山 提供、WalkerLand窩客島整理
這次「青山」主打的「蕎麥珍珠」，是從人氣蕎麥茶中汲取靈感，以慢火細熬製成琥珀般晶透的珍珠，每一口都吃得到焦香與Q彈兼具的風味。這款全台首創的創新配料，將蕎麥的炒焙香轉化為圓潤的口感層次，不只打破傳統黑糖珍珠的印象，更讓每一杯飲品增添了更多驚喜。
▲青山獨創「蕎麥珍珠」帶有淡淡的蕎麥穀物香氣 / 青山 提供、WalkerLand窩客島整理
免費加料於本週末限定，只要點夠任一款飲品都可以免費加獨創的蕎麥珍珠，推薦先試試「蕎麥珍珠夏青那堤」，選用夏青茶為底，帶有木質調的輕焙香，與鮮乳柔和口感交織，再加入蕎麥珍珠，整體風味層次飽滿。另一款「蕎麥珍珠奶茶」則是以山峰奶茶作基底，融合蜜香與焦糖香，堆疊出豐富的口感。不僅能喝到茶與奶的雙重美味，還能在咀嚼之間感受到來自穀物的香氣。
▲青山免費加蕎麥珍珠連續兩天優惠 / 青山 提供、WalkerLand窩客島整理
青山 免費加料優惠
活動期間：2024年4月12日（五）～4月13日（六）
優惠內容：不限飲品品項，免費加1份蕎麥珍珠（原價15元）
注意事項：
1、每人限購2杯，每杯限加1份免費蕎麥珍珠如欲加第2份以上，每杯最多可加3份（第2份起需付費）
2、使用環保杯再折5元。
3、蕎麥珍珠如完售，將改以菜燕替代。
飲料優惠喝完 再吃下午茶買一送一
推薦閱讀：冰淇淋買一送一！COLD STONE大人系冰淇淋奶酒提拉米蘇，35天冰淇淋買一送一。
推薦閱讀：星巴克買一送一！母親節預購超過20款，哈根達斯聯名甜點最欠買。
推薦閱讀：三商炸雞買一送一！三商炸雞黃金山賊炸雞桶333元買一送一，全新日式炸雞開吃。