奶茶控最愛的永心鳳茶奶茶專門四週年了！特別以「情感的溫室」為主題，推出全新外帶杯設計與多款療癒系飲品，不僅升級杯身包裝設計，還同步打造三款語錄貼紙與原創徽章，讓每杯飲品都多了些陪伴與趣味感。同時，即日起限量上市三款全新茶飲，包含結合餅乾的「豆奶蓋紅茶豆乳」、層次感濃厚的「厚奶蓋紅烏龍」與外帶專屬的百元「暮紅奶茶」，用醇厚茶香撫慰繁忙日常。



▲信義區奶茶必喝清單！永心鳳茶奶茶專門所新奶茶，再送不想上班貼紙 / 永心鳳茶奶茶專門所 提供、WalkerLand窩客島整理

▲信義區「永心鳳茶奶茶專門所」四週年慶推出全新設計 / 永心鳳茶奶茶專門所 提供、WalkerLand窩客島整理

永心鳳茶奶茶專門所 新奶茶

這回永心鳳茶以大地色調與茶壺、花卉元素，將「溫室」意象巧妙轉化為外帶杯身設計，為日常注入一點儀式感。杯身搭配三款限量語錄貼紙，像是「不想上班」、「今日請自動」、「加薪前不想回訊」等句子，充滿幽默感也貼近上班族心聲，不只讓奶茶變成心情出口，更成為療癒日常的可愛存在。而首次亮相的兩款原創徽章，以「奶茶女孩」與「珍珠奶茶」為造型，不僅超吸睛，更成為許多人收藏與打卡的亮點，從杯身到配件，處處都是細節控的天堂。▲永心鳳茶奶茶專門所的外帶杯身設計，搭配三款限量語錄貼紙，像是「不想上班」、「今日請自動」、「加薪前不想回訊」等句子 / 永心鳳茶奶茶專門所 提供、WalkerLand窩客島整理▲信義區「永心鳳茶奶茶專門所」四週年推出新的外帶杯身設計 / 永心鳳茶奶茶專門所 提供、WalkerLand窩客島整理茶飲則延續品牌對茶葉選材的堅持與創意調飲，主打兩款全新濃醇飲品與外帶限定奶茶。首先是「豆奶蓋紅茶豆乳」，使用台灣豆漿與紅茶調配，再加上濃郁豆漿奶蓋，搭配茶葉手工餅乾，從味覺到口感一次滿足；「厚奶蓋紅烏龍」則使用香氣十足的紅烏龍，佐上滑順奶蓋，茶韻層次豐富，絕對讓奶茶控一試成主顧。還有為外帶客群量身打造的「暮紅奶茶」，以阿薩姆與紅烏龍調製，奶香濃郁卻不膩口，是工作疲累時的能量補給站。▲永心鳳茶奶茶專門所新飲料主打兩款全新濃醇飲品與外帶限定奶茶/ 永心鳳茶奶茶專門所 提供、WalkerLand窩客島整理​​​​​​​▲永心鳳茶奶茶專門所「豆奶蓋紅茶豆乳」/ 永心鳳茶奶茶專門所 提供、WalkerLand窩客島整理​​​​​​​

活動時間：2024年4月11日起正式推出新飲品與新杯身

新飲品包含：豆奶蓋紅茶豆乳、厚奶蓋紅烏龍、暮紅奶茶

限量贈品：附三款「不想上班」語錄貼紙、原創「奶茶女孩」與「珍珠奶茶」徽章。



永心鳳茶奶茶專門所 店家資訊

地址：台北市信義區松智路17號2樓（信義微風）

營業時間：每日11：00－21：30





奶茶控喝新奶茶再配新甜點完美組合