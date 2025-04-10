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信義區免費飲料！原萃雲霧茶所松菸快閃店，免費喝原萃 抽吳青峰簽名小卡。

信義區 免費 快閃 原萃 more
2025-04-10 22:19:00 文字：編輯 張人尹 採訪報導 攝影：編輯 張人尹
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編輯 張人尹

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松菸免費喝茶！原萃品牌快閃店「原萃雲霧茶所」4/10-4/13快閃現身松山文創園區，主打沉浸式的雲霧茶體驗，現場可以免費試喝六款原萃無糖茶，還能實際動手體驗磨茶、感受茶粉入湯的獨特口感，拍照打卡還有機會獲得代言人吳青峰的親簽小卡，讓粉絲週末就衝信義區喝茶、拍照打卡。
▲松菸原萃雲霧茶所快閃活動，快閃信義區免費喝茶試飲、再抽代言人吳青峰簽名小卡 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝
▲松菸原萃雲霧茶所快閃活動，快閃信義區免費喝茶試飲、再抽代言人吳青峰簽名小卡 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝
▲原萃雲霧茶所快閃信義區松菸，快閃免費喝茶、抽代言人吳青峰簽名小卡 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝
▲原萃雲霧茶所快閃信義區松菸，快閃免費喝茶、抽代言人吳青峰簽名小卡 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝



為了讓更多粉絲享受到無糖茶的療癒喝法，這次「原萃雲霧茶所」快閃店特別佈置成日系風格空間，讓粉絲們揪好友一起來喝茶、拍照打卡。在活動現場提供原萃6款無糖茶試飲，包含「日式綠茶、玉露綠茶、包種烏龍茶、錫蘭無糖紅茶、鐵觀音、東方美人茶」，粉絲們通通可以免費試喝。
▲原萃雲霧茶所快閃活動提供6款無糖茶試飲，包含日式綠茶、玉露綠茶、包種烏龍茶、錫蘭無糖紅茶、鐵觀音、東方美人茶 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝
▲原萃雲霧茶所快閃活動提供6款無糖茶試飲，包含日式綠茶、玉露綠茶、包種烏龍茶、錫蘭無糖紅茶、鐵觀音、東方美人茶 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝
▲原萃雲霧茶所快閃活動，在活動現場能實際體驗磨茶過程 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝
▲原萃雲霧茶所快閃活動，在活動現場能實際體驗磨茶過程 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

此外，在活動現場能實際體驗磨茶過程，看著茶粉融入茶湯的瞬間，體驗原萃「雲霧工法」的療癒。同時，更設計了互動遊戲區打造數位版「雲霧工法體驗」，完成後可以和青峰合照、掃描QR Code還能帶走一瓶日式綠茶
▲原萃雲霧茶所快閃，設置製茶體驗活動，互動遊戲區打造數位版「雲霧工法體驗」 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝​​​​​​​
▲原萃雲霧茶所快閃，設置製茶體驗活動，互動遊戲區打造數位版「雲霧工法體驗」 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝​​​​​​​
▲原萃雲霧茶所快閃，設置製茶體驗活動，完成活動可免費領取一瓶原萃 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝
▲原萃雲霧茶所快閃，設置製茶體驗活動，完成活動可免費領取一瓶原萃 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝


配合本次「原萃雲霧茶所」快閃活動，4/10-4/13只要參加體驗並且完成標記任務，就有機會抽到限量版「吳青峰親簽小卡」。如果沒辦法衝現場也沒關係，在活動期間只要買原萃系列飲品，也能參加「金蓋集點」活動，開瓶就有機會中大獎。獎品包含一體成形桌電、耳機、雲霧餐具組，還有的青峰親簽黑膠，讓粉絲們通通約喝茶、耍文青。
▲原萃雲霧茶所快閃，完成打卡活動有機會抽吳青峰親簽小卡 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝
▲原萃雲霧茶所快閃，完成打卡活動有機會抽吳青峰親簽小卡 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝
▲原萃雲霧茶系列共6款飲品，開瓶可以抽限定獎品 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝
▲原萃雲霧茶系列共6款飲品，開瓶可以抽限定獎品 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝


 

原萃雲霧茶所 快閃活動

活動期間：即日起至4/13(日)
活動地點：台北 松山文創園區 (台北文創大樓前廣場)
活動內容：
1、原萃品茶試飲：現場提供原萃系列茶飲試飲。

2、雲霧工法體驗：參加「互動遊戲」體驗活動，遊戲結束後，掃描QR-Code獲得個人遊戲體驗照片，完成社群追蹤步驟後，即可至指定區域兌換 「原萃日式綠茶 580mL」乙瓶。

3、細磨茶葉入湯體驗：讓大家親手體驗磨茶過程，完成體驗後合照標記原萃社群，就有機會獲得「原萃新代言人—吳青峰親筆簽名小卡」（共5名）。


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▲原萃雲霧茶所快閃，完成打卡活動有機會抽吳青峰親簽小卡 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝
▲原萃雲霧茶所快閃，完成打卡活動有機會抽吳青峰親簽小卡 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

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