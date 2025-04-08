這天上完課後和偽同事(交接情誼)一起午餐，偽同事對這區很熟，就帶我來這間平價好食的丼飯午餐；我們很幸運，在正逢餐期中且為數不多的坐位不需等候即有位子可坐，坐下後就被眼前加蛋只要五元的DＭ給吸引，這麼佛的金額這蛋是一定要加的



＊*瞧瞧這口的含金量

品嚐職人丼

職人丼是採線上點單方式進行，單點、套餐、加料全都在線上進行哦



＊*線上點單



＊*加蛋只要五元哦

起士卡滋脆雞丼

我看到起士就無法逃離，直接就在起士系列中挑選；激蛋增量是一定要選的，醬汁多、洋蔥多等亦不需再加價，怎能錯過；餐點上桌後店員告知七味粉在旁自行加，哇~～這樣就可以加多多了；醬汁多及洋蔥多真的有感受到（與偽同事的相比），蛋量的話因無從比較所以無法獲知



＊*洋蔥多真的給的不少



＊*加了七味粉味道更升級



＊*調料區

這丼飯的味道真的很不錯，每口都吃得滿足，唯一的小缺點就是起士的存在感太低，要不是看到雞排與蛋中間有微微牽絲真感受不到起士；卡滋脆雞是腿排，多汁不乾柴，與米飯搭配剛剛好，讓人一口接著一口



＊*看得出醬汁多



＊*起士不明顯

泡菜豬排丼

偽同事是選這口味，泡菜顯而易見，整體看起來就很好吃，再加上七味粉後，味道更是升級迷人



＊*泡菜看起來相當不錯

食後心得

不論是味道還是份量都相當不錯，是吃了會讓人再來吃的地方，下回再訪時再來品嚐其他口味



＊*下回來要品嚐其他款

職人丼空間

信義店是間小而美且讓人有種溫暖的氛圍，位子不多，但距離是舒服的，



＊*看得到廚房作業哦



＊*距離是舒服的



＊*店內空間雖然不大，但擺飾什麼的還是要有

職人丼品項／價格

丼飯百元起，以信義區的價格來看，相當平價，而且組合選擇還多



＊*你喜歡哪一款

職人丼深夜食堂 信義店 資訊

Trip Date：2025.03.07

電話：0907 316 177

地址：台北市信義區莊敬路258號

ＦＢ：請點我

營業時間：11:00-14:00 17:00-22:00



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