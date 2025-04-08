為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 美食 > 【信義區/Bellavita】號稱火鍋界愛馬仕，貴婦百貨裡的頂級奢華日式鍋物 合.shabu

【信義區/Bellavita】號稱火鍋界愛馬仕，貴婦百貨裡的頂級奢華日式鍋物 合.shabu

台北火鍋 台北鍋物 台北高級火鍋 台北高級鍋物 more
2025-04-08 18:48:00 文字：CHANTAL.L 旅攝日嚐
share
CHANTAL.L 旅攝日嚐

CHANTAL.L 旅攝日嚐

封面

 

基本上每年生日、家庭聚會，一間厲害的火鍋都是我們的第一選擇

而去年我們就看上了這間，號稱火鍋界愛馬仕的合.shabu

1J6A2862-2 拷貝1J6A2864-2 拷貝1J6A2865-2 拷貝1J6A2866-2 拷貝1J6A2867-2 拷貝1J6A2869-2 拷貝

合.shabu位在Bellavita貴婦百貨的4樓，不管是停車還是坐大眾運輸都非常的方便

畢竟是開在貴婦百貨裡，百貨獨特的玻璃天頂的設計讓整個合shabu都充滿著光線

合.shabu分成兩種座位空間，有明亮的開放式座位，也有比較昏暗的包廂區

可以因應不同的用餐需求作挑選

 

 

合．shubu 的鍋具相當獨特，是日本工藝大師-柳宗理手作鐵鍋

 

簡約的設計與質感，更能突顯出食材的原始風貌。

 

同時提供了三款鍋物沾醬：蘿蔔泥蔥醬油、味噌醬、芝麻醬

 

 

1J6A2891-2 拷貝1J6A2880-2 拷貝1J6A2875-2 拷貝

 

套餐本身包含前菜、菜盤、肉品、甜點

因為我們是6個人用餐，在點餐時就猶豫了很久很怕份量實在太多

很謝謝店員推薦我們做4份套餐＋肉品單點，而且還多送了兩份前菜給我們

因為我不吃海鮮，所以還有special喔～

 

1J6A2871-2 拷貝

 

小菜是漬蘿蔔，吃起來非常的清爽

 

1J6A2872-2 拷貝

我們點的套餐本身就含有菜盤，菜盤食材也非常豐富，不過單點綜合時蔬的話是 $350

 

1J6A2877-2 拷貝1J6A2887-2 拷貝

1J6A2883-2 拷貝

 

 

基本上菜盤、鍋物店員會幫忙下鍋，然後不得不說他們下鍋後依然擺盤的好美

 

1J6A2894-2 拷貝

1J6A2895-2 拷貝

後面是沒拍到獨照的御品海鮮套餐 $2380

肉品的部分都是我們自己夾自己涮，但海鮮的部分店員還是會幫忙烹調喔～

 

1J6A2897-2 拷貝

美國頂級牛小排套餐 $1780 單點$1630

 

1J6A2900-2 拷貝

美國頂級肋眼套餐＄1780 單點 $1630

 

1J6A2898-2 拷貝

頂級松阪豬 ＄1380 單點 $1230

我真的要說，這個絕對是我這輩子看過最美的松阪豬！

 

1J6A2906-2 拷貝

 

日本宮崎和牛美國極黑和牛 （這份和牛不記得當初怎麼點的，所以就不寫上價位了）

不過和牛就是油花紋路勻稱，口感油脂豐腴，搭上清爽的湯底完全可以吃到肉本身的清甜

 

而吃高級火鍋，最後用鍋底煮一鍋雜吹當然也是免不了的啦～

 

1J6A2911-2 拷貝1J6A2899-2 拷貝

單點的蛋餃＄160手工花枝漿 $560日本福袋 $280

竹輪的部分因為三款聽起來都很好吃我們無法決定

店員很貼心的幫我們做了拼盤（菜單上沒有）$280，包含日本大蔥竹輪日本燒竹輪日本章魚竹輪

蛋餃真的超級厲害，就是那種皮薄餡多的口感，而且入鍋後也完全沒有破掉！

 

1J6A2914-2 拷貝

因為是主打“日式鍋物”，所以甜點的部分也蠻日系的

包含銅鑼燒、紅豆湯圓、抹茶布丁...等

 

 

我個人覺得合整體服務、環境、口味跟橘色不相上下(畢竟都是高級鍋物，感覺不免俗的要來比較一下)

兩者鍋物的湯頭也都是屬於蔬果系、輕甜的口感，不管是煮上菜、肉很容易的品嘗到食材本身的味道

(但不得不說我們家都還蠻喜歡橘色的醬汁)

不過看了一下網路上的分享，橘色比較以肉品為主，以同金額來說橘色肉量會比較多

合shabu就是主打海鮮了！

除了我們這天點的御品海鮮套餐之外，合還有波士頓龍蝦、北海道帝王蟹、北海道活毛蟹等

喜歡海鮮的對他們的海鮮品質也都讚不絕口 (但因為我都沒吃海鮮就不發表評論拉～)

不過推薦給喜歡高級鍋物的人～

 

 

 

頂級奢華日式鍋物 合.shabu

地址：台北市信義區松仁路28號4樓（貴婦百貨）

營業時間：12:00–14:30、17:30–22:00

電話：0227239222

菜單：https://reurl.cc/W3bmXk


檢視較大的地圖 

 

 

 

 

 

 

文章標籤
信義區餐廳 台北高級火鍋 台北高級鍋物 信義區火鍋 台北火鍋 貴婦百貨 貴婦百貨餐廳 貴婦百貨火鍋 合.shabu 高級鍋物推薦 約會餐廳 聚會餐廳
創作者介紹
創作者 CHANTAL's 的頭像
CHANTAL's

CHANTAL.L。旅攝日嚐

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
相關商家

合 Shabu

phone02- 2723-9222
place台北市信義區松仁路28號4樓(BELLAVITA寶麗廣場4F)
4.00 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.00
服務品質
4.25
裝潢氣氛
4.25
CP值
3.75
share place
推薦商品
留言
0 則留言
keyboard_arrow_up