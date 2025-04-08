基本上每年生日、家庭聚會，一間厲害的火鍋都是我們的第一選擇

而去年我們就看上了這間，號稱火鍋界愛馬仕的合.shabu

合.shabu位在Bellavita貴婦百貨的4樓，不管是停車還是坐大眾運輸都非常的方便

畢竟是開在貴婦百貨裡，百貨獨特的玻璃天頂的設計讓整個合shabu都充滿著光線

合.shabu分成兩種座位空間，有明亮的開放式座位，也有比較昏暗的包廂區

可以因應不同的用餐需求作挑選

合．shubu 的鍋具相當獨特，是日本工藝大師-柳宗理手作鐵鍋



簡約的設計與質感，更能突顯出食材的原始風貌。

同時提供了三款鍋物沾醬：蘿蔔泥蔥醬油、味噌醬、芝麻醬



套餐本身包含前菜、菜盤、肉品、甜點

因為我們是6個人用餐，在點餐時就猶豫了很久很怕份量實在太多

很謝謝店員推薦我們做4份套餐＋肉品單點，而且還多送了兩份前菜給我們

因為我不吃海鮮，所以還有special喔～

小菜是漬蘿蔔，吃起來非常的清爽

我們點的套餐本身就含有菜盤，菜盤食材也非常豐富，不過單點綜合時蔬的話是 $350

基本上菜盤、鍋物店員會幫忙下鍋，然後不得不說他們下鍋後依然擺盤的好美

後面是沒拍到獨照的御品海鮮套餐 $2380

肉品的部分都是我們自己夾自己涮，但海鮮的部分店員還是會幫忙烹調喔～

美國頂級牛小排套餐 $1780 單點$1630

美國頂級肋眼套餐＄1780 單點 $1630

頂級松阪豬 ＄1380 單點 $1230

我真的要說，這個絕對是我這輩子看過最美的松阪豬！

日本宮崎和牛跟美國極黑和牛 （這份和牛不記得當初怎麼點的，所以就不寫上價位了）

不過和牛就是油花紋路勻稱，口感油脂豐腴，搭上清爽的湯底完全可以吃到肉本身的清甜

而吃高級火鍋，最後用鍋底煮一鍋雜吹當然也是免不了的啦～

單點的蛋餃＄160、手工花枝漿 $560、日本福袋 $280

竹輪的部分因為三款聽起來都很好吃我們無法決定

店員很貼心的幫我們做了拼盤（菜單上沒有）$280，包含日本大蔥竹輪、日本燒竹輪跟日本章魚竹輪

蛋餃真的超級厲害，就是那種皮薄餡多的口感，而且入鍋後也完全沒有破掉！

因為是主打“日式鍋物”，所以甜點的部分也蠻日系的

包含銅鑼燒、紅豆湯圓、抹茶布丁...等

我個人覺得合整體服務、環境、口味跟橘色不相上下(畢竟都是高級鍋物，感覺不免俗的要來比較一下)

兩者鍋物的湯頭也都是屬於蔬果系、輕甜的口感，不管是煮上菜、肉很容易的品嘗到食材本身的味道

(但不得不說我們家都還蠻喜歡橘色的醬汁)

不過看了一下網路上的分享，橘色比較以肉品為主，以同金額來說橘色肉量會比較多

而合shabu就是主打海鮮了！

除了我們這天點的御品海鮮套餐之外，合還有波士頓龍蝦、北海道帝王蟹、北海道活毛蟹等

喜歡海鮮的對他們的海鮮品質也都讚不絕口 (但因為我都沒吃海鮮就不發表評論拉～)

不過推薦給喜歡高級鍋物的人～

頂級奢華日式鍋物 合.shabu

地址：台北市信義區松仁路28號4樓（貴婦百貨）

營業時間：12:00–14:30、17:30–22:00

電話：0227239222

菜單：https://reurl.cc/W3bmXk



檢視較大的地圖