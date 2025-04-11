迎接炎夏，全聯祭出冰品盛宴「新冰報到」，集結超過30款獨家新品，包含人氣名店聯名款、清爽水果冰、濃郁榴槤系及優格冰淇淋等多樣選擇，窩客島編輯特別推薦古娃娃最新冰桶，即日起至4月17日指定品項最低8折，還有滿額贈券活動同步登場。此次陣容橫跨台、美、日、泰等品牌，不僅讓冰品控找到命定那一款，更主打話題性口味、經典再升級，吃冰同時也能享優惠，打造今夏最強冰品戰線。



▲全聯冰品30款獨家！有果肉榴槤雪糕、佳興檸檬棒棒冰領軍，第二件5折優惠買 /全聯 提供、WalkerLand窩客島整理



▲全聯冰品清爽水果系列有佳興聯名檸檬冰棒、杜老爺芒果青冰條等 /全聯 提供、WalkerLand窩客島整理

全聯冰品優惠

本次焦點是手搖名店大苑子與CoCo都可推出的聯名冰品。大苑子將經典「愛文芒果冰沙」化身為果香十足的芒果冰棒，還有草莓控最愛「莓好時光雪糕」；CoCo則將超夯飲品「奶茶三兄弟」變成雪糕版本，布丁、仙草凍、珍珠一次到位。全聯也網羅多款水果系冰品，其中佳興聯名檸檬冰棒、杜老爺芒果青冰條與桂冠冰菓室的芒果雪酪，都主打天然果香與沁涼碎冰的完美組合，每一款都有專屬優惠，最便宜第二件5折超划算。▲全聯冰品推薦必吃新品有飲料店「大苑子與CoCo都可聯名雪糕」 /全聯 提供、WalkerLand窩客島整理全聯也特別推出多款話題榴槤冰品，像是枝仔冰城熱銷款「金果榴槤雪糕」，單品就賣出近40萬盒，實力驚人。全新主打的「阿奇儂皇家貓山王榴槤雪糕」選用馬來西亞貓山王榴槤泥，入口即化香氣四溢，另一款「國王榴槤雪糕」則帶酒香氣息，從4月18日起限時優惠登場。想嚐南洋風情，也推薦「金果山竹雪酪」與「百香果雪酪」的雙重組合，酸甜果香中帶清爽，兩盒只要180元，是今夏消暑又療癒的必吃新品。▲全聯冰品引進多款話題榴槤冰品 /全聯 提供、WalkerLand窩客島整理除了重口味系，全聯也準備了一系列清新優格冰滿足健康派口感。與法朋甜點坊合作的草莓、藍莓優格雪糕，使用濃郁優格搭配果醬與軟糖，層次豐富；希臘式優格冰更以高蛋白為賣點，吃冰也能無負擔。網友期待的小美冰淇淋「Beard papa’s香草卡士達冰淇淋」也重磅回歸，只在全聯獨家限定。而古娃娃WA!COOKIES百香金萱茶桶裝冰也於近日上架，整桶優惠99元，趁著優惠快把冰箱填滿。▲小美冰淇淋「Beard papa’s香草卡士達冰淇淋」回歸，只在全聯有賣 /全聯 提供、WalkerLand窩客島整理▲希臘式優格冰更以高蛋白為賣點，吃冰也能無負擔 /全聯 提供、WalkerLand窩客島整理

活動時間：即日起至4月17日

活動內容：全聯「新冰報到」指定品項享8折起優惠

1、活動期間購買指定品牌冰品（哈根達斯／NISEKO／四葉／Poki百吉／杜老爺／阿奇儂／LOTTE／WA!COOKIES）單筆滿99元贈折價券乙張（不累贈）

2、大苑子／CoCo雪糕4入盒裝特價分別為129元與99元

3、杜老爺芒果青冰條第2件5折，平均單盒224元

4、榴槤雪糕系列最高6入108元

5、法朋、小美等優格雪糕最低單盒99元起

6、WA!COOKIES百香金萱茶冰淇淋 4/17前每桶特價99元





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