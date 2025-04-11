抹茶控要衝壽司郎！天氣回暖的季節，就是適合來點抹茶系甜點療癒一下，壽司郎今年春天再度攜手日本百年抹茶名店「辻利茶舖」，推出兩款期間限定聯名抹茶甜點，有清爽的「辻利抹茶芒果聖代」與包裹濃郁卡達拉娜的「辻利抹茶可麗餅」，預計將於4/16於全台門市登場，甜點僅限內用，期間限定售完就沒了，窩客島編輯建議大家開賣當週趁早去嚐鮮。



▲壽司郎Ｘ辻利抹茶聯名推出兩款抹茶甜點 / 辻利 提供、WalkerLand窩客島整理



首推「辻利抹茶芒果聖代」，售價120元，以濃醇滑順的抹茶奶酪作為基底，搭配濕潤綿密的抹茶蛋糕與清爽果香的芒果雪酪，再加上經典辻利抹茶冰淇淋，打造層層堆疊的豐富口感。甜與微苦在嘴裡交織出完美平衡，尾韻清香回甘，讓人一吃就愛上。再加入些許芒果丁與草莓丁點綴，為整體風味增添果香亮點，讓視覺與味覺都被療癒。



▲壽司郎Ｘ辻利抹茶聯名「辻利抹茶芒果聖代」是清爽系冰品 / 辻利 提供、WalkerLand窩客島整理

壽司郎Ｘ辻利抹茶聯名甜點

另一款「辻利抹茶可麗餅」，售價130元，則將抹茶甜點玩出全新高度。以帶有淡雅茶香的抹茶可麗餅皮包裹紅豆、辻利抹茶冰淇淋及壽司郎人氣甜點卡達拉娜，整體口感濃郁又不失層次，從外皮到內餡都展現出甜而不膩的極致和風美味。綿密紅豆、滑順奶香與微苦抹茶完美融合，讓每一口都充滿驚喜與幸福感。這次聯名不只是抹茶控的福音，也讓人重新認識壽司郎不只會做壽司，更是甜點職人等級的存在。▲壽司郎Ｘ辻利抹茶聯名「辻利抹茶可麗餅」將壽司郎人氣甜點卡達拉娜包入其中 / 辻利 提供、WalkerLand窩客島整理

販售日期：2025年4月16日起，限時限量供應，售完為止

販售通路：全台壽司郎門市，僅限內用提供

聯名甜點：

辻利抹茶芒果聖代 120元

辻利抹茶可麗餅 130元



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