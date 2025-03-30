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抹茶控必吃清單！日本7-11推出宇治抹茶系列甜點，眾多熱門商品一次網羅。

抹茶 甜點 7-ELEVEN 日本旅遊 more
2025-03-30 00:00:00 文字：特派員 Trish 即時報導 圖片：株式会社セブン‐イレブン・ジャパン
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特派員 Trish

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喜歡抹茶的朋友們注意了！日本7-ELEVEN推出多款使用奢華宇治抹茶的季節限定甜點！這次以「傳統和菓子」和「流行烘焙點心」為主題，不僅有經典的抹茶水羊羹，還有超人氣的抹茶布朗尼！包裝採用超有質感的抹茶綠色系，光看就讓人想立刻買來嚐嚐！

旅日必吃！濃厚抹茶甜點不藏私

抹茶已經不只是專賣店的專利了！從一般咖啡廳到便利商店，抹茶甜點已經成為人氣選項，特別是春季新茶時節，大家對抹茶的需求更是爆棚！而且抹茶不只在日本受歡迎，在海外因為健康意識和對日本食品的興趣提升，抹茶產品的出口金額甚至創下歷史新高！來日本旅遊的外國遊客們也都把抹茶列為必買清單呢！ 
抹茶控必吃清單！日本7-11推出宇治抹茶系列甜點，眾多熱門商品一次網羅。

日本7-ELEVEN看準這波抹茶熱潮，每年都會推出超好吃的抹茶系列，這次更是加碼推出傳統和菓子讓你體驗抹茶的深厚韻味，同時也有近年來超夯的烘焙點心！ 
抹茶控必吃清單！日本7-11推出宇治抹茶系列甜點，眾多熱門商品一次網羅。



這次的商品系列可不是隨便做做而已！7-ELEVEN奢華使用宇治抹茶，就是要讓你品嚐到最濃郁的抹茶味道！每一口都能感受到抹茶的深層風味與微苦口感，絕對是抹茶控必買的甜點系列！

■宇治抹茶水羊羹

與去年相比，抹茶含量增加20%！這款水羊羹濃郁到不行，抹茶的深沉風味與入口即化的口感絕對讓你一吃就愛上！
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■宇治抹茶蕨餅

通勤、逛街都能單手拿著吃的超彈嫩抹茶蕨餅！QQ的口感搭配濃郁抹茶風味，是忙碌中的完美抹茶小點心！
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■宇治抹茶饅頭

超Q彈的外皮包著滿滿抹茶餡料，每一口都能品嚐到宇治抹茶的香氣與微苦！饅頭控和抹茶控的雙重滿足！
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■宇治抹茶布朗尼

這款布朗尼絕對是此次系列的王牌！濕潤口感的蛋糕體中加入宇治抹茶和白巧克力，甜味與微苦相互襯托，一口咬下去簡直是味蕾的盛宴！
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不用再猶豫了，在日本就趕快衝去7-ELEVEN搶購這波限量抹茶系列吧！

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