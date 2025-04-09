CoCo買一送一！近期CoCo以健康系飲品作為主打，預告4/18起推出全新手搖杯「羽衣蘋安杯」，把超夯羽衣甘藍變成喝的飲料，搭配高纖奇亞籽，挑戰飲料控的新歡。除此之外，也在4/9推出一日限定「芒裡偷閒奇亞籽(L)」買一送一優惠，飲料控上班也要喝。



▲CoCo買一送一優惠，CoCo預告新品羽衣蘋安杯，超級食物羽衣甘藍變成飲料 / CoCo提供、WalkerLand窩客島整理



CoCo都可預告在4/18起推出全新健康系手搖「羽衣蘋安杯」，使用歐美風靡的超級食物「羽衣甘藍」做成飲料，搭配半顆蘋果、檸檬汁、當季金桔、高纖奇亞籽，並且強調「現點現打」，就是要讓飲料控喝得到原汁原味、喝得到健康又沒有菜味的蔬菜飲。



▲CoCo預告新品羽衣蘋安杯，超級食物羽衣甘藍變成飲料，4/18起開賣 / CoCo提供、WalkerLand窩客島整理

CoCo羽衣蘋安杯 飲料新品資訊

除了新品預告之外，CoCo在4/9週三搶先推出買一送一活動，主打話題飲品「芒裡偷閒奇亞籽(L)」買一送一，只要線上領券，兩杯只要70元，每人最多可領2張券（等於4杯）。這杯「芒裡偷閒奇亞籽(L)」以芒果綠茶為基底，加上超級食物奇亞籽，不只主打清爽風味、還能增加飽足感，最適合餐後或下午茶時段解膩提神。▲CoCo買一送一優惠，CoCo 4/9推出一日限定芒裡偷閒奇亞籽買一送一 / CoCo提供、WalkerLand窩客島整理▲CoCo新品羽衣蘋安杯還沒上市，先喝CoCo芒裡偷閒奇亞籽買一送一 / CoCo提供、WalkerLand窩客島整理

上市日期：2025/04/18起

售價：69元(M)



CoCo好友日買一送一

活動期間：2025/4/9 00：00後即可在線上平台領券預訂

活動方式：透過CoCo官方LINE或在你訂線上平台預訂自取，使用優惠券可享「芒裡偷閒奇亞籽(L)」買一送一優惠。



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