為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 美食 > CoCo買一送一！CoCo芒果奇亞籽買一送一，全新羽衣甘藍手搖杯強勢開賣。

CoCo買一送一！CoCo芒果奇亞籽買一送一，全新羽衣甘藍手搖杯強勢開賣。

coco 買一送一 飲料 羽衣甘藍 more
2025-04-09 09:33:00 文字：編輯 張人尹 即時報導 圖片：CoCo
share
編輯 張人尹

編輯 張人尹

CoCo買一送一！近期CoCo以健康系飲品作為主打，預告4/18起推出全新手搖杯「羽衣蘋安杯」，把超夯羽衣甘藍變成喝的飲料，搭配高纖奇亞籽，挑戰飲料控的新歡。除此之外，也在4/9推出一日限定「芒裡偷閒奇亞籽(L)」買一送一優惠，飲料控上班也要喝。

▲CoCo買一送一優惠，CoCo預告新品羽衣蘋安杯，超級食物羽衣甘藍變成飲料 / CoCo提供、WalkerLand窩客島整理

CoCo都可預告在4/18起推出全新健康系手搖「羽衣蘋安杯」，使用歐美風靡的超級食物「羽衣甘藍」做成飲料，搭配半顆蘋果、檸檬汁、當季金桔、高纖奇亞籽，並且強調「現點現打」，就是要讓飲料控喝得到原汁原味、喝得到健康又沒有菜味的蔬菜飲。

▲CoCo預告新品羽衣蘋安杯，超級食物羽衣甘藍變成飲料，4/18起開賣 / CoCo提供、WalkerLand窩客島整理



除了新品預告之外，CoCo在4/9週三搶先推出買一送一活動，主打話題飲品「芒裡偷閒奇亞籽(L)」買一送一，只要線上領券，兩杯只要70元，每人最多可領2張券（等於4杯）。這杯「芒裡偷閒奇亞籽(L)」以芒果綠茶為基底，加上超級食物奇亞籽，不只主打清爽風味、還能增加飽足感，最適合餐後或下午茶時段解膩提神。

▲CoCo買一送一優惠，CoCo 4/9推出一日限定芒裡偷閒奇亞籽買一送一 / CoCo提供、WalkerLand窩客島整理

▲CoCo新品羽衣蘋安杯還沒上市，先喝CoCo芒裡偷閒奇亞籽買一送一 / CoCo提供、WalkerLand窩客島整理


 

CoCo羽衣蘋安杯 飲料新品資訊

上市日期：2025/04/18起
售價：69元(M)
 

CoCo好友日買一送一

活動期間：2025/4/9  00：00後即可在線上平台領券預訂
活動方式：透過CoCo官方LINE或在你訂線上平台預訂自取，使用優惠券可享「芒裡偷閒奇亞籽(L)」買一送一優惠。
 

CoCo買一送一優惠看完 最新飲料話題帶你看

推薦閱讀：可不可買一送一！3間飲料新品優惠，可不可穀麥飲料 清心福全聯名三麗鷗 大苑子芒果冰棒要先買。

推薦閱讀：八曜和茶玉米奶茶！兒童節飲料新品 八曜綠巨人白奶茶，無咖啡因玉米燕麥奶茶。

推薦閱讀：原宿打卡新地標貢茶概念店開幕，同步推出原宿限定飲料及周邊，東京必衝朝聖地。

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
#買一送一
morechevron_right
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
延伸閱讀
可不可買一送一！3間飲料新品優惠，可不可穀麥飲料 清心福全聯名三麗鷗 大苑子芒果冰棒要先買。
 編輯 張人尹
麥當勞買一送一！麥當勞買一送一5大優惠，肯德基大薯買一送一也要吃。
 編輯 張人尹
3大買一送一快訊！星巴克史努比用送的，全家買一送一咖啡 霜淇淋都有。
 編輯 鄭雅之
大薯買一送一！肯德基蛋撻套餐62折 大薯買一送一，肯德基6大優惠一次吃。
 編輯 張人尹
白色情人節飲料優惠11間！ CoCo兩杯99元 先喝道三杯80元，mr.wish蕎麥買一送一 超商咖啡買一送一。
 編輯 張人尹
推薦商品
keyboard_arrow_up