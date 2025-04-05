貢茶（Gong Cha）於東京原宿神宮前開設日本首家概念店，這家嶄新的旗艦店推出了限定飲品和豐富的餐點選擇，並首次推出原創周邊商品，目前已經是原宿的熱門打卡景點。



▲鮮紅亮眼的店面坐落在原宿人來人往的街道旁特別吸睛。





【限定飲品】人氣水果奶茶系列加入新口味

概念店限定的招牌飲品為備受歡迎的水果奶茶系列。之前在2024年10月期間限定推出、在社群媒體引起討論的「芒果阿里山烏龍奶茶」和「草莓伯爵奶茶」將成為常駐品項，並可自由選擇配料。更令人期待的是，全新口味「蜜桃茉莉綠奶茶」將首次亮相！這款飲品結合了茉莉綠茶的清新花香和水蜜桃醬的甜酸風味，加上脆爽的蘆薈配料，口感更加清爽。



蜜桃茉莉綠奶茶

小杯480日圓、中杯530日圓、大杯620日圓。



▲結合了茉莉綠茶的清新花香和水蜜桃醬的甜酸風味，口感特別清爽。

【豐富餐點】不限販售時間

小杯520日圓、中杯570日圓、大杯660日圓。▲在社群媒體引起熱烈討論的口味成為常賣行飲品。小杯520日圓、中杯570日圓、大杯660日圓。▲草莓加入奶茶形成獨特風味，草莓控必喝。

原宿神宮前店與東京站八重洲店一樣，將提供約15種餐點，從三明治到甜點應有盡有，讓顧客在午餐或下午茶時光都能找到心儀的選擇。特色餐點包括經典三明治。經典三明治使用香料風味的帕斯特拉米豬肉後腿肉製成的「豬肉燉肉火腿」和嫩滑口感的「低溫烹調雞肉」，用料豪華。搭配推薦阿里山烏龍茶。價格為500日圓。



▲使用香料風味的帕斯特拉米豬肉後腿肉製成。



低溫烹調雞肉彩蔬三明治

以低溫烹調的雞肉搭配水煮蛋和四種蔬菜，健康又美味。搭配推薦黑糖烏龍奶茶。三明治售價為500日圓。



▲用料豪華，吃起來特別健康好滋味。

【獨家周邊】首次推出25款原創商品

原料使用了京都產宇治抹茶製成的奶油與草莓奶油，頂部則以紅豆裝飾，打造出經典的和風口味。推薦搭配黑糖杏仁奶茶。蛋糕售價為450日圓。▲以宇治抹茶製成的奶油和蛋糕體搭配香香的草莓奶油特別可口。義大利栗子泥加入萊姆酒，打造飽滿的口感。搭配推薦抹茶奶茶。蒙布朗價格為450日圓。▲義大利栗子泥加入萊姆酒，打造飽滿的口感。

貢茶的原宿概念店還首次推出原創周邊商品。貢茶的原創吉祥物「貢茶姆」將推出鑰匙圈娃娃、貼紙和別針等小物，還有粉絲強烈要求的茶葉和馬克杯等。商品共有約25種，全部都只能在原宿神宮前店買到喔。原創吉祥物娃娃共有奶茶、可可、芋頭和漿果這4種款式，每個890日圓。



▲吉祥物「貢茶姆」鑰匙圈娃娃超可愛。



貢茶貼紙

貼紙共有6種，以茶園和飲料杯為圖案，非常可愛。每張250日圓。



▲很有設計感也很有品牌象徵的貼紙。

貢茶 原宿神宮前店

茶葉共有3種，分別是阿里山烏龍、經典紅茶和茉莉綠茶。阿里山烏龍泡完成鮮豔金黃色，風味清爽；經典紅茶為深紅色，具有深遠的韻味；茉莉綠茶則散發著茉莉花香與綠茶的清新風味。▲茶葉共有阿里山烏龍、經典紅茶和茉莉綠茶3種。

地址：東京都澀谷區神宮前4-31-11 re-belle HARAJUKU 1F

營業時間：10：00～21：00

官方網站





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