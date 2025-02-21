全球知名的精品咖啡品牌藍瓶咖啡（Blue Bottle Coffee），將於2025年3月27日在LUMINE集團史上最大規模的全新設施「NEWoMAN高輪」開設全新分店。這次的高輪店不只是一間咖啡館，更是一個體現「百年未來願景」的時尚新據點！搶先帶你來看看！

藍瓶咖啡高輪店打造「永恆經典」概念店

藍瓶咖啡高輪店選址在THE LINKPILLAR 1 SOUTH二樓，由曾設計梅田茶屋町店的知名設計團隊I IN操刀，以「GATE（大門）」為主題，完美結合了當地百年建築元素與現代美學。特別之處在於，設計團隊不只負責咖啡店的空間規劃，更參與了整個二樓入口與開放空間的設計，打造出和諧一致的視覺饗宴。





藍瓶咖啡高輪店（ブルーボトルコーヒー 高輪カフェ）

說到必喝飲品，除了品牌招牌的手沖咖啡與義式咖啡系列，更推出應景的季節限定「櫻花拿鐵」，以櫻花水特製糖漿調製，搭配粉嫩的紅寶石巧克力點綴，每一口都能品嚐到春天的浪漫氣息。此外，高輪店獨家搶先推出的無麩質香蕉磅蛋糕也是一大亮點！以大豆粉、杏仁粉與米粉為基底，加入香濃的香蕉，並以蘭姆酒與肉桂提味，創造出濕潤鬆軟的口感，完美詮釋健康與美味的平衡。另外還有兩款超人氣派：一是結合特製豬肉、羽衣甘藍、青豆與菲達起司的鹹派，二是與京都老店「都松庵」合作的紅豆派，都是搭配咖啡的絕配選擇。為慶祝開幕，店內更推出限定復刻版「BAGGU環保袋」，銀色設計展現摩登時尚感，且具大容量，可以容納許多東西，無論是拿在手上或背在肩上都很方便，並附贈收納小袋，攜帶起來更小巧，方便外出使用，絕對是此次必收周邊之一。無論是購物小憩，還是上班前的能量補給，都適合到藍瓶咖啡高輪店，感受這間充滿未來感的質感咖啡空間！

開幕日：2025年3月27日 12：00 GRAND OPEN

地址：東京都港区高輪 2-21-2 ニュウマン高輪 South 2F

營業時間：11：00〜17：00