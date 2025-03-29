位於澀谷和原宿之間的東京都立代代木公園過去便是許多家人假日帶著孩子放電的地方，亦是賞櫻的熱門景點之一，這次以全新面貌重新亮相，集結咖啡廳、餐廳和都市運動公園等設施，待上一天也不無聊。部分區域已於2025年2月20日開始啟用，而商業區「代代木公園BE STAGE」則於2025年3月15日起陸續開幕。

與澀谷街區共同蛻變的代代木公園

位於澀谷、原宿步行範圍內，毗鄰明治神宮森林的都立代代木公園，以寬闊的草坪和噴水池聞名。這座公園自1967年開園以來，不僅是東京居民，也是國內外遊客喜愛的休憩場所，春季可觀賞櫻花，秋季可欣賞紅葉，四季風景各具魅力。





此次的重新整備是澀谷車站半徑2.5公里廣域澀谷圈「Greater SHIBUYA」都市規劃策略的一部分。在代代木公園整備之前，「Greater SHIBUYA」已推進澀谷櫻丘區的「澀谷Sakura Stage」、神宮前區的「東急Plaza原宿『Harakado』」和代官山區的「Forest Gate代官山」等項目，為城市帶來新的活力。

都市運動公園與天然草皮廣場

「新生」都立代代木公園設置了多種可感受四季變化的植栽，並提供多樣化的休息座椅。作為任何人都能開始新挑戰的場所，公園內設有可享受滑板的戶外都市運動公園、天然草皮的活力廣場和活動舞台等。



「代代木公園BE STAGE」商業設施

2025年3月中旬後將誕生的商業設施「代代木公園BE STAGE」將匯集咖啡廳、餐廳和運動商店等共8家店舖。此外，廁所棟等部分公園設施計畫於2025年6月開始使用。







「New Balance Run Hub代代木公園」專注跑步，兼設咖啡廳

3月15日開幕的New Balance「專注跑步型」商店「New Balance Run Hub代代木公園」值得關注。店內提供跑步鞋和運動服飾，還有限定商品。此外，商店內還設有咖啡廳，提供以跑者恢復和能量補充為主題的健康菜單。







夏威夷餐廳與提供外帶服務的咖啡廳

一樓將迎來夏威夷威基基持續20年的人氣餐廳「Tiki's Grill & Bar」首次登陸日本。這家約160個座位的大型餐廳「Tiki's TOKYO」除了提供夏威夷受歡迎的餐飲菜單外，還將推出多款日本原創菜單。此外，店內還計畫提供可與愛犬共同用餐的狗狗菜單和各種寵物服務。





相鄰的「NORTH SHORE CAFE」將提供可外帶的馬拉薩達甜甜圈、冰淇淋和飲品。計畫於2025年6月開業的屋頂區域將設置燒烤場，讓遊客可以享受都市燒烤的樂趣。

跑步站和兒童運動學校

三樓為專注運動和健康的區域。將開設提供跑步站、身體保養、知名健身教練指導的咖啡廳和兒童體能課程等服務的「YOYOGI PARK『享樂』」，以及由一流教練指導體操、空手道、啦啦隊等課程，並提供英語探索和體驗學習的「YOYOGI PARK『學習』」。

