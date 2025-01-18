想要度假、Chill 也可以選在東京！現代風溫泉飯店「YUURO Bath-Living Hotel Ryogoku」融合了日式溫浴文化與現代旅宿設計，為追求品味生活的旅人，開創都會度假新風貌！不只客房內就有露天浴池，甚至還有迷你酒吧和廚房，想要長住也沒問題！





最引人注目的是，YUURO採用「一日一組」的獨特經營模式。整個空間可容納最多8人同時入住，若是白天使用，更能擴充至12人，非常適合與摯友或家人共享私密時光。

房內大浴池

YUURO最令人驚艷的設計，莫過於其獨創的「Bath-Living Room」概念。傳統上，浴室與起居空間向來涇渭分明，但YUURO打破這道概念，將浴室區域擴充至整個房間的三分之一大，非常適合家族、朋友一起泡湯、聊天、放鬆。



半露天浴池

半露天浴池採用特調的藥草湯，讓人能夠沉浸在草本芬芳中，洗去疲勞。而最特別的是配備榻榻米地板的私人三溫暖，將日式風雅與來自芬蘭的三溫暖文化完美結合。寬敞的浴室空間更設有日光浴躺椅和休憩座椅，你能自由決定該如何放鬆。透過大片落地窗，更可將東京璀璨的夜景盡收眼底。







廚房

除此之外，客房內也設有可供中長期住宿的簡易廚房。YUURO Bath-Living Hotel Ryogoku地理位置絕佳，無論是從JR總武線或是都營大江戶線抵達，都只需徒步短短幾分鐘！雖然每晚房價訂價較高，但很適合多人一起分攤。



YUURO Bath-Living Hotel Ryogoku

地址：東京都墨田區兩國4-30-5 9F

交通：JR總武線「兩國站」東口步行5分鐘，大江戶線「兩國站」A4出口步行3分鐘

最大住宿人數：8人（白天使用最多可容納12人）

入住時間：15時（非面對面，自助入住）

退房時間：12時

價格：每房最低189,000起，住滿8人則每晚每人約24,000日圓

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