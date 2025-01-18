為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 旅遊 > 去東京也可以很Chill！夜景、半露天溫泉、三溫暖一次滿足的飯店全新開幕。

去東京也可以很Chill！夜景、半露天溫泉、三溫暖一次滿足的飯店全新開幕。

2025年菜外帶 東京 東京住宿 飯店 more
2025-01-18 00:00:00 文字：特派員 Trish 即時報導 圖片：株式会社PLAY&co
share
特派員 Trish

特派員 Trish

想要度假、Chill 也可以選在東京！現代風溫泉飯店「YUURO Bath-Living Hotel Ryogoku」融合了日式溫浴文化與現代旅宿設計，為追求品味生活的旅人，開創都會度假新風貌！不只客房內就有露天浴池，甚至還有迷你酒吧和廚房，想要長住也沒問題！
 

最引人注目的是，YUURO採用「一日一組」的獨特經營模式。整個空間可容納最多8人同時入住，若是白天使用，更能擴充至12人，非常適合與摯友或家人共享私密時光。

房內大浴池

YUURO最令人驚艷的設計，莫過於其獨創的「Bath-Living Room」概念。傳統上，浴室與起居空間向來涇渭分明，但YUURO打破這道概念，將浴室區域擴充至整個房間的三分之一大，非常適合家族、朋友一起泡湯、聊天、放鬆。



 

半露天浴池

半露天浴池採用特調的藥草湯，讓人能夠沉浸在草本芬芳中，洗去疲勞。而最特別的是配備榻榻米地板的私人三溫暖，將日式風雅與來自芬蘭的三溫暖文化完美結合。寬敞的浴室空間更設有日光浴躺椅和休憩座椅，你能自由決定該如何放鬆。透過大片落地窗，更可將東京璀璨的夜景盡收眼底。


 

廚房

除此之外，客房內也設有可供中長期住宿的簡易廚房。YUURO Bath-Living Hotel Ryogoku地理位置絕佳，無論是從JR總武線或是都營大江戶線抵達，都只需徒步短短幾分鐘！雖然每晚房價訂價較高，但很適合多人一起分攤。



 

YUURO Bath-Living Hotel Ryogoku

地址：東京都墨田區兩國4-30-5 9F
交通：JR總武線「兩國站」東口步行5分鐘，大江戶線「兩國站」A4出口步行3分鐘
最大住宿人數：8人（白天使用最多可容納12人）
入住時間：15時（非面對面，自助入住）
退房時間：12時
價格：每房最低189,000起，住滿8人則每晚每人約24,000日圓
官方網站

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
#東京
morechevron_right
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
2024溫泉旅行攻略
長野秘境阿智村！不能錯過的日本第一星空與美肌溫泉的完美旅遊景點。

長野秘境阿智村！不能錯過的日本第一星空與美肌溫泉的完美旅遊景點。
到烏來泡溫泉！5間烏來溫泉湯屋推薦，情侶約會就到烏來一日遊。

到烏來泡溫泉！5間烏來溫泉湯屋推薦，情侶約會就到烏來一日遊。
熱愛日式溫泉文化的你，有聽過北海道定山溪溫泉以足會友的湯巡（湯めぐり）體驗嗎。

熱愛日式溫泉文化的你，有聽過北海道定山溪溫泉以足會友的湯巡（湯めぐり）體驗嗎。
溫泉控的聖誕節限定溫泉住房優惠！北投麗禧一次滿足泡湯及聖誕節。

溫泉控的聖誕節限定溫泉住房優惠！北投麗禧一次滿足泡湯及聖誕節。
北投泡湯推薦5選！免費泡北投足湯 手湯，小資約會出發去。

北投泡湯推薦5選！免費泡北投足湯 手湯，小資約會出發去。
台南溫泉住宿5選推薦！關子嶺溫泉泥漿浴 台南溫泉民宿泡湯去。

台南溫泉住宿5選推薦！關子嶺溫泉泥漿浴 台南溫泉民宿泡湯去。
morechevron_right
延伸閱讀
豪華包棟別墅在伊豆，「Suite Villa 伊豆高原 Ocean Terrace」坐擁海景、山景和溫泉，入住後都捨不得出門。
 特派員 Trish
日本宿六飯糰！東京最古老的飯糰店「淺草宿六」攜手OKmart推出全新淺草宿六「塩鮭、豚味噌」三角飯糰，嘗鮮價49元。
 編輯 李維唐
住星野集團不到日幣2萬！星野集團「OMO3 淺草」7月強勢開幕，「走路1分鐘」就到淺草寺、飯店各處「都能看到晴空塔」，處處感受下町風情。
 編輯 林奕如
誰說蔬食不好吃！福華大飯店推出「寶島蔬食趣．天然好滋味」蔬食全攻略，要讓「無肉」不歡的老饕們也可以發現蔬食的美味。
 編輯 李維唐
推薦商品
keyboard_arrow_up