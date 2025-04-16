飲料控24小時都能喝得正！這次不用跑門市排隊，得正新品「金焙烏龍奶」直接進駐7-11獨家開賣。主打烏龍茶飲料的「得正」，這次別以招牌必喝的焙烏龍奶茶作為靈感，推出超商版新品「金焙烏龍奶」，即日起在小七正式開賣，並且推出2杯70元優惠，讓飲料控、奶茶控通通要喝。



▲7-11聯名得正新品金焙烏龍奶，飲料控24小時都能喝得正 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝



得正新品「金焙烏龍奶」特別以網友票選Top 2的「焙烏龍奶茶」作為作為靈感，設計成超商版本新奶茶。其中選用高溫95℃慢火熬煮的焙火烏龍茶葉，經三分火焙焙出層次濃郁的茶韻，還原了得正獨有的琥珀茶香。此外再搭配奶精增添微甜的奶香，偏好奶精奶茶的粉絲一定要嚐鮮。



▲得正新品金焙烏龍奶即日起7-11開賣，以熱賣焙烏龍奶茶為靈感打造超商奶茶 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

7-11得正新品 金焙烏龍奶

配合新品上市，7-11特別針對「得正金焙烏龍奶」推出新品嚐鮮優惠。在4/14-5/13期間，買「金焙烏龍奶」可以享有2杯70元嚐鮮優惠，一杯只要35元就能喝到。不論是買來配早午餐、辦公室下午茶、或是飲料店都關門了還想喝奶茶的時候，都能衝小七喝起來剛剛好。▲7-11聯名得正新品金焙烏龍奶，在4/14-5/13期間享2杯70元優惠 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝▲超商奶茶新品推薦7-11聯名得正新品金焙烏龍奶，24小時都能喝得正 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

售價：39元/瓶

優惠活動：4/14-5/13期間，享2杯70元。



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