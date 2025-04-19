五桐號買一送一喝起來！飲料控必喝的凍類霸主五桐號，同時有新品、有聯名、有買一送一，飲料控絕對要衝。這次五桐號推出Pingu企鵝家族聯名，也推出全新22款飲料，包含超推「玄米蕎麥」無咖啡因新飲料，更在4/21-4/23連續三天推出買一送一活動，飲料控趁這波喝起來。



▲五桐號推出22款新品、推出Pingu企鵝家族聯名，在4/21-4/23連續三天推出買一送一活動 / 五桐號提供、WalkerLand窩客島整理



五桐號五週年迎來品牌升級，不只推出全新二代店，這次菜單也全面翻新，一口氣推出22款全新飲品，其中特別推薦無咖啡因「玄米蕎麥、玄米蕎麥奶茶」，搭上最夯穀物飲品話題。果茶控則推薦「柚香荔枝凍飲、山形蜜桃凍飲」，喝得到綠茶凍的Q彈口感。



▲五桐號五週年推出22款新品，在4/21-4/23連續三天推出買一送一活動 / 五桐號提供、WalkerLand窩客島整理

五桐號飲料新品推薦

這次五桐號新品也推薦古早味的「老鹽梅子」，青茶基底加入梅子、老鹽，增添飲料風味層次。另一款「粉粿芋圓青茶」在青茶中加入黑糖粉粿、小芋圓，咀嚼控一定要喝起來。同時，還有強勢回歸的經典配料「豆漿凍」，搭配豆漿與紅茶基底推出「豆豆紅」更是咀嚼控必喝。▲五桐號五週年推出22款新品，洞類飲品推出新品豆豆紅 / 五桐號提供、WalkerLand窩客島整理除了飲品全新升級，這次五桐號也聯名童年經典角色「Pingu企鵝家族」，除了聯名杯身之外，更限量推出多款超萌周邊，包括Pingu磁鐵、鑰匙圈盲盒、飲料提袋、捏捏大頭公仔盲盒仔等限定小物，4/24起單筆消費滿150元即可加購，最低129元就能入手，每款都是粉絲想收藏的療癒系小物。▲五桐號推出Pingu企鵝家族聯名，4款聯名週邊4/24開賣 / 五桐號提供、WalkerLand窩客島整理五桐號這次新品在4/24正式開賣，開賣前五桐號更特別推出「新品搶先喝買一送一」活動，從4月21日至4月23日連續三天，每日都有指定新品飲品買一送一優惠。4/21推出蕎麥奶茶買一送一、4/22豆漿凍紅茶買一送一，4/23山形蜜桃凍飲買一送一，讓飲料控搶先喝新品、還喝得更便宜。▲五桐號推出22款飲料新品，4/21-4/23搶先推出買一送一優惠 / 五桐號提供、WalkerLand窩客島整理

上市日期：2025/04/24起

品項及價格：

玄米蕎麥 Ｌ：$40

玄米蕎麥奶茶 Ｌ：$60

柚香荔枝凍飲 Ｌ：$65

山形蜜桃凍飲 Ｌ：$65

粉粿芋圓青茶 Ｌ：$55

豆漿凍紅茶Ｌ：$45

豆豆紅 Ｌ：$60

老鹽梅子 Ｌ：$60





五桐號Pingu企鵝家族聯名週邊

活動期間：2025/4/24起，售完為止

活動方式：到五桐號門市消費滿150元，即可用優惠價加購周邊。

周邊小物：

Pingu 多功能磁鐵（兩款）：加購優惠129元

Pingu驚喜舒壓捏捏大頭公仔盲盒（六款）：加購優惠199元

Pingu 鑰匙圈盲盒（三款）：加購優惠149元

Pingu 飲料提袋（兩款）：加購優惠199元



五桐號飲料新品買一送一優惠

活動方式：每日一款指定飲品享買一送一優惠，限量售完為止。

活動內容：

4/21蕎麥奶茶買一送一

4/22豆漿凍紅茶買一送一

4/23山形蜜桃凍飲買一送一



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