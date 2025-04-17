公館不限時餐廳推薦，一杯手搖杯也能內用，而且不限時、有插座必須收藏！公館商圈全新複合空間品牌One Million Tea-Bar即日起正式插旗，結合手搖飲、微醺調酒與高顏值料理，讓人可以「日茶夜酒」，打造Z世代無時限社交熱點。此外，4月30日前更推出茶飲系列全品項買一送一，公館人、台大學生通通要衝。



▲公館新開店One Million Tea-Bar，不限時有插座 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝



▲公館新開店One Million Tea-Bar，提供飲料調酒輕食 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

One Million Tea-Bar店家資訊

公館新開店One Million Tea-Bar主打複合式餐飲，不只提供飲料手搖杯、還有微醺調酒，在餐點上則有輕食潛艇堡、可頌，以及公館學生們超夯的生魚片飯，讓人從早喝到晚通通都可可以。此外更搭配了自動點餐機、不限時用餐沙發座位，以及大量插座可以使用，讓公館人不論聊天、開趴都可以約在這裡。▲公館新開店One Million Tea-Bar，提供飲料調酒輕食，搭配不限時有插座 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝▲公館新開店One Million Tea-Bar，提供飲料調酒輕食讓人從早喝到晚 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝在飲品上，One Million Tea-Bar主打厚奶霜與果茶系列，人氣茶飲有首推「雲頂鮮奶油」系列，加入咖啡凍的「鳥金凍可可奶霜」與酸甜系「幻莓綠絲絨奶霜」打造甜點系飲料。酸甜果茶類則推薦「荔枝琥珀紅茶」與「桑椹焙烏龍」，在甜香中帶茶韻，層次豐富又不膩口。同時還有多款調酒選擇，全天候供應，讓人隨時開喝。▲公館新開店One Million Tea-Bar，飲料推薦雲頂鮮奶油系列 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝▲公館新開店One Million Tea-Bar，飲料推薦果茶系列 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝不只有飲料，在餐點上，One Million Tea-Bar更推出丼飯與潛艇堡等主餐，首推包含「鮭魚親子丼」、以及輕食「燻雞潛艇堡」，而甜點系列則推薦多款可頌、以及草莓巴斯克蛋糕等選擇，讓人無論是正餐、甜點、飲料，通通都能一次滿足。▲公館新開店One Million Tea-Bar，餐點推薦鮭魚親子丼 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝▲公館新開店One Million Tea-Bar，餐點推薦燻雞潛艇堡與可頌系列 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝配合全新開幕，One Million Tea-Bar在4/21與4/30推出調酒暢飲$490元，並且加碼前20位免費送漢堡。此外在4/22-4/29期間點兩杯調酒就送雞塊或薯條。同時，自開幕日起每日提供限量100組「全品項買一送一」活動，凡點任一茶飲即送「相同甜度與冰量」飲品一杯，讓公館人搶先朝聖。▲公館新開店One Million Tea-Bar開幕優惠買一送一 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝▲公館新開店One Million Tea-Bar開幕優惠以及調酒暢飲優惠 / WalkerLand窩客島 張人尹 拍攝

地址：台北市中正區汀州路三段168號一樓

電話：02-2362-1002



One Million Tea-Bar開幕優惠

活動日期：4/21與4/30

活動內容：雞尾酒暢飲日，$490元即可享有雞尾酒暢飲優惠，前20名消費者還可加碼獲得現做漢堡一份。



活動期間：4/22-4/29

活動內容：凡購買任兩杯調酒，即贈送指定雞塊或薯條一份，完美提升聚會熱度。



活動期間：自開幕日起

活動內容：

1、每日提供限量100組「全品項買一送一」活動，凡點任一茶飲即送「相同甜度與冰量」飲品一杯。

2、凡點選任一主食，即可免費搭配「蜜香啤花綠茶」或「玄米蕎麥茶」一杯。



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