「曹氏家司機食堂」韓國廚師來台開店！即日起插旗於公館商圈，地點靠近捷運公館站，台大人絕對要吃。這邊不僅有台灣少見的「血腸湯飯」，店門口也是超韓超好拍，讓人有一秒到了韓國的感覺，喜歡韓式料理的朋友可別錯過。







公館商圈新開幕「曹氏家司機食堂」，是韓國老闆來台開的餐廳，主打道地的韓式湯飯料理。距離捷運公館站步行只需三分鐘即可抵達，位在巷弄內，不過位置十分便利。從店門口就有濃濃的韓式風格設計，走進小巷內望相餐廳，不知道還以為直接來到韓國，完全是個拍照打卡的好地點。





餐廳內環境整潔且寬敞，一樓與二樓都有座位可供選擇。店內裝潢簡潔，白色為主調，讓人有種身處韓國小餐館的感覺。而門口牆上掛滿了韓文菜單，更增添了一份異國風情。



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菜單主打無需飛到韓國，就能在這裡體驗地道的韓式料理。包括「豬肉湯飯」和台灣少見的「血腸湯飯」都是必點的料理。「豬肉湯飯」以清甜的豚骨湯為基底，搭配鮮嫩豬肉片。湯頭濃郁，入口暖心又暖胃。「血腸湯飯」湯頭同樣由豬骨熬製，加入豬心、豬耳、豬腸等部位，口感豐富。





公館商圈 曹氏家司機食堂

兩者皆可依喜好加入蝦醬或辣醬提味，再將白飯拌入湯中，撒上胡椒香氣更足夠，整體風味相當有層次。套餐還有附上四款小菜，韓式泡菜酸辣爽口，搭配湯飯食用更加美味。下次如果想試試不一樣的韓式料理，可就別過「曹氏家司機食堂」，來碗道地的血腸湯飯吧。

地址：台北市中正區羅斯福路四段52巷16弄11號

營業時間：11:30–15:00, 17:00–21:00；公休時間依照店家粉絲專頁公告為主。